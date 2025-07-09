Rabi Hamami Lalehzar: Umoja wa taifa la Iran ulizuia kuingia kwa adui / Matumizi ya silaha za maangamizi makubwa ni haramu katika dini za Tauhidi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), Rabi "Younes Hamami Lalehzar," kiongozi wa kidini wa Wayahudi nchini Iran, asubuhi ya Jumatano, tarehe 18 Tir (Julai 9), katika Kongamano la Kitaifa la "Dini za Mwenyezi Mungu na Suala la Uchokozi wa Kizayuni na Magharibi dhidi ya Iran" lililofanyika katika Ukumbi wa Allameh Jafari wa Taasisi ya Utafiti wa Utamaduni na Fikra za Kiislamu, huku akisisitiza umuhimu wa amani katika mafundisho ya dini za Mwenyezi Mungu, alisema: "Watu daima wamekuwa wakitamani amani na utulivu, na lengo la pamoja la dini zote ni kuanzisha amani na usalama duniani."

Akizungumzia mgawanyiko wa vita katika Uyahudi, aliongeza: "Katika Uyahudi, vita hugawanywa katika aina mbili: vita vya lazima na vita vya hiari. Katika kipindi cha vita vya siku 12, Iran ilishambuliwa kwa kisingizio cha uongo na makamanda na wanasayansi mashuhuri wa Iran walilengwa."

Rabi Hamami aliendelea: "Kwa uongozi wa Kiongozi wa Mapinduzi na kwa maandalizi yaliyofanywa katika miaka iliyopita, umoja na mshikamano wa kitaifa ulidhihirika tena. Katika vita hivi, taifa lilifanya kazi zaidi kuliko maafisa, na, kutokana na utamaduni na ustaarabu wa kale wa Iran, ilionyesha kwamba licha ya tofauti za ladha, hakuna Moirani atakayewauza nchi yao na wananchi wenzao kwa adui na hatachukua hatua dhidi ya nchi yao."

Akibainisha kwamba kujitetea kwa taifa la Iran kwa nchi yao kunastahili kushukuriwa, alibainisha: "Wairani katika vita hivi walionyesha kwamba hawatabaki tofauti na kujitetea kwa nchi yao. Katika utamaduni wetu wa kidini imeelezwa kwamba moja ya malengo ya uumbaji ni kuongezeka kwa wanadamu na kumjua Mungu. Wanadamu wote wanatokana na asili moja, na kumwangamiza mwanadamu mmoja ni sawa na kuangamiza ubinadamu wote. Kwa hivyo, hakuna mtu anayepaswa kubaki tofauti na umwagaji wa damu za wanadamu."

Kiongozi wa kidini wa Wayahudi nchini Iran alifafanua: "Taifa la Iran halijabaki tofauti na kujitetea kwake, na ni wazi kwamba kama uwezo wa ulinzi wa nchi usingekuwepo, maadui hawangewahi kutoa pendekezo la kusitisha mapigano."

Aliendelea, akizungumzia maendeleo ya kisayansi ya Iran katika nyanja ya nyuklia, alisema: "Hatukuwa tukitafuta bomu la atomiki, lakini licha ya nia hii ya amani, tulishambuliwa. Hakuna nchi iliyokuwa tayari kuisaidia Iran katika nyanja ya nyuklia, na mafanikio yote ni matokeo ya juhudi za vijana na wasomi wa Iran."

Rabi Hamami Lalehzar alisisitiza: "Maadui hawapaswi kujisikia wameshinda kwa kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran, kwa sababu vituo hivi vitajengwa upya kwa nguvu na ubora bora zaidi. Katika imani ya dini zote za Tauhidi, matumizi ya silaha za maangamizi makubwa ni haramu na silaha hizo hazina uhalali."

Akielezea kukata tamaa kwake na utendaji wa taasisi za kimataifa kuhusiana na Iran, alisema: "Hakuna uaminifu unaoweza kuwekwa kwa mashirika ya kimataifa, kwa sababu hawakulaani mashambulizi dhidi ya Iran na vituo vya nyuklia. Nchi za Ulaya na Magharibi ziliungana na Amerika, lakini rehema ya Mungu ilisababisha nguvu na mamlaka ya Iran kuonyeshwa na kuwafanya maadui kujuta matendo yao."

Kiongozi wa kidini wa Wayahudi nchini Iran pia, akizungumzia historia ya amani ya taifa la Iran, alibainisha: "Katika miaka 300 iliyopita, Iran haijaanza vita yoyote na daima imeonyesha kwamba inatafuta amani. Ndani ya nchi pia, dini mbalimbali zinaishi kwa amani na heshima pamoja, jambo linaloonyesha mshikamano na umoja wa kitaifa."

Mwishoni, akisisitiza utayari wa ulinzi wa taifa la Iran, alibainisha: "Hatutafuti vita, lakini hatutabaki bila kujitetea. Kuna umoja wa kitaifa na mshikamano kati ya taifa na vikosi vya jeshi vya Iran, na tunatumaini kufikia amani na utulivu wa kimataifa kwa kuunda kambi ya kimataifa ya upinzani na mataifa."



