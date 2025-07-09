Umuhimu wa kuchukuliwa hatua za kivitendo dhidi ya uvamizi wa utawala wa Kizayuni;Kunyongwa kwa Trump na Netanyahu na kuunda Upinzani wa Kimataifa

Kwa Mujibu wa ripoti ya Shirika la Habari la AhlulBayt (as) -ABNA-, Kufuatia uvamizi wa hivi karibuni wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, baadhi ya viongozi wa dini zinazomuamini Mungu nchini walikusanyika katika Kongomanano la Kitaifa la “Dini za Ki_Mungu na suala la Uvamizi wa Kizayuni na Magharibi dhidi ya Iran” lililofanyika katika Ukumbi wa Allamah Jaafari wa Taasisi ya Utamaduni na Falsafa ya Kiislamu.

Katika Kongamano hilo, walitaka:

1- Hatua za vitendo kama jibu kwa uvamizi.

2- Umoja wa dini za Ki Mungu katika kukabiliana na dhulma.

3- Na kuanzishwa kwa jukwaa la kimataifa la kupinga utawala wa (kiistikbali) kibeberu.

Ayatollah Akhtari: Kutoa lawama tu siyo vya kutosha, lazima kuchukua hatua za vitendo

Ayatollah Mohammad Hassan Akhtari, Rais wa Baraza Kuu la Jumuiya ya AhlulBayt (a.s), katika kikao hiki alikumbuka mashahidi wa Ashura na mashahidi wa vita vya hivi karibuni, akasema kwamba ushindi wa Iran dhidi ya utawala wa Kizayuni ni matokeo ya kusimama kidete kwa taifa la Iran. Alisisitiza kwamba kuongea tu na kutoa tamko siyo vya kutosha; lazima kuwe na mbinu za vitendo za kukabiliana na uvamizi.

Aliongeza kuwa kujilinda dhidi ya uvamizi ni wajibu wa kidini na wa akili. Viongozi wote wa dini wana wajibu wa kutosema kimya mbele ya dhuluma na uvamizi. Mungu katika Qur’an ametupa binadamu wote jukumu hilo.

Ayatollah Akhtari pia aliitaka viongozi wa dini kuwa na ushawishi mkubwa zaidi katika uwanja wa kimataifa. Alisema: Marekani kama nchi inayovamia, haipaswi kuwa na nafasi katika mashirika ya kimataifa. Wakati umefika kwa viongozi wa dini kusimama kidete na kuomba kuondolewa kwa haki ya veto na kufukuzwa Marekani katika taasisi hizo.

Ayatollah Rashad: Trump na Netanyahu ni mfano kamili wa "Mafsadi fil Ard" (wauharibifu wa dunia)

Ayatollah Ali Akbar Rashad, Rais wa Taasisi ya Utamaduni na Falsafa ya Kiislamu, alitakia ushindi jukwaa la upinzani na kuhimiza kwamba adui walilenga kugawanya Iran na kuharibu uwezo wake wa nyuklia, lakini walishindwa.

Alisema: Upinzani hauko tu katika mkoa huu; leo kuna sauti kutoka Magharibi na hata ndani ya Marekani zikiunga mkono upinzani. Lazima jukwaa la upinzani liundwe rasmi na kimataifa.

Ayatollah Rashad alirejelea uhalifu mkubwa wa viongozi wa Marekani na utawala wa Kizayuni, akiwataja Trump na Netanyahu kama mahususi wa vita na maovu makubwa duniani (mufsid fil ard) na kuhitaji kuwakabili kwa hukumu na kifo.

Aliongeza: Ikiwa Iran haikuwa na uwezo wa kujilinda na nyuklia, leo taifa lingekuwa limeangamia kabisa. Usalama wetu wa sasa ni matokeo ya sadaka za mashahidi na wapiganaji wa jihadi.

Alavi: Utamaduni wa Ashura ni Siri ya Kusimama kwa Taifa la Iran

Hujjatul Islam wal-Muslimin Sayyid Mahmoud Alavi, Msaidizi wa Rais wa Jamhuri ya Kiislamu wa Iran katika Masuala ya Dini na Kabila, alisema kuwa mshikamano kati ya makabila na madhehebu ya Iran umeimarika. Aliongeza kuwa adui alitaka kueneza mgawanyiko, lakini matokeo yake ni mshikamano na umoja wa taifa zaidi.

Aliongeza: “Majaribu ya Ashura yamefundisha taifa letu kuwa mbele ya dhuluma, kusimama tu ndilo maana. Hata tukikumbwa na mashahidi, tutaibuka washindi.” Alibainisha kuwa utawala wa Kizayuni ni tawi la Marekani, lakini taifa letu limeonyesha kuwa halikubali kurudi nyuma.

Alithibitisha: “Iran haikuanguka, bali kwa heshima na nguvu, ililazimisha adui kusitisha mapigano. Huu ni ushindi unaostahili kurekodiwa katika historia.”

Maulavi Is'haq Madani: Manabii walikuja kwa ajili ya Haki; Umoja wa Dini ni Muhimu Kukabiliana na Ukosefu wa Dini na Dhuluma

Maulvi Ishaq Madani, Rais wa Baraza Kuu la Jumuiya ya Ukaribu wa Madhehebu ya Kiislamu Duniani, akisisitiza mambo yanayofanana kati ya dini za kimungu alisema: “Manabii wote wa Mungu walikuja kuwahimiza watu kuifuata Mungu na kuanzisha haki na usawa duniani.”

Alisisitiza umuhimu wa umoja wa dini za monotheist katika kupambana na ukosefu wa haki, na kuongeza: “Kudharau nabii yeyote ni kudharau Mungu. Dini zote kwa msingi ni dini moja, na wanahitajika kusimama dhidi ya dhuluma.”

Akaonyesha wasiwasi kuhusu ongezeko la ukosefu wa dini duniani na kuomba ili dini zote zishikamane ili zisipoteze ushawishi wake duniani.

Maulvi Madani alitaja kuhimiza mshikamano wa taifa la Iran katika vita akisema: “Sio tu Washia, bali pia Wasunni, Wakristo na Wayahudi wa Iran wamesimama imara dhidi ya uvamizi. Ikiwa Iran itashindwa, watu wote watadhurika.”

Kakham Younes Hammami Lalezar: Umoja wa Taifa la Iran Ulizuia Mwelekeo wa Adui / Silaha za Kuuawa kwa Wingi Zinaruhusiwa Katika Dini Zote

Kakham Younes Hammami Lalezar, kiongozi wa kidini wa Wayahudi wa Iran, alisema kuwa amani ni lengo la pamoja la dini za kimungu. Aliongeza: “Katika dini ya Uyahudi, kumwaga damu ya mtu asiye na hatia ni sawa na kuharibu ubinadamu wote.”

Akizungumzia vita vya hivi karibuni, alisema: “Katika mapigano haya, taifa la Iran lilionesha uongozi mbele ya viongozi wa serikali, na mara nyingine tena umoja wa kitaifa ukaonekana wazi. Watu wetu si wafisadi wa taifa, bali wamesimama pamoja.”

Alisisitiza amani kama sifa ya Iran na kusema: “Taifa la Iran halikuwa likitafuta bomu la nyuklia, lakini limekumbwa na uvamizi. Mafanikio yote ya nyuklia ni matokeo ya juhudi za vijana wa Iran.”

Kakham Lalezar aliongeza: “Katika dini zote, matumizi ya silaha za kuuawa kwa wingi ni haramu. Adui hawapaswi kufurahia mashambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia kwa sababu vitajengwa upya, na hata kwa nguvu zaidi.”

Alimalizia kwa kusema: “Sisi si watu wa vita, lakini tunajilinda. Watu wa Iran ni mali halisi ya nchi, na mshikamano wao umezuia kuingia kwa adui.”

Kiongozi wa Wakristo wa Ashuri: Watu Wenye Heshima wa Iran ni Mabomu Yetu / Vita ni Ukatili wa Karne ya Kisasa

Askofu Mar Narsai Benjamin, kiongozi wa Wakristo wa Ashuri wa Iran, Armenia na Georgia, alibainisha kuwa shahada ni sehemu ya pamoja katika dini zote, akisema: “Katika Ukristo, upendo wa juu zaidi ni kujitoa kwa ajili ya wengine; hiyo ndiyo maana ya shahada.”

Akikosoa ukimya wa dunia kuhusu machafuko ya Ghaza, alisema: “Matendo ya serikali zinazotaka vita leo ni aibu zaidi kuliko wanyama wakali. Watu wasio na hatia wanauawa kwa ajili ya mkate, na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linaangalia tu.”

Askofu Benjamin alisisitiza umuhimu wa watu katika kujilinda na kusema: “Ili kusimama dhidi ya adui, hatuhitaji silaha za kuuawa kwa wingi. Watu wa Iran ni mabomu yetu halisi. Taifa hili limeonyesha uaminifu katika kila uwanja.”

Aliongeza pia: “Dini zote zinakataa vita. Sisi pia, katika makanisa ya Ashuri, tumekuwa tukifanya sala za amani kwa ajili ya Iran, eneo na dunia. Tunatumai mshikamano wa mataifa utaleta amani badala ya vita.”

Askofu Benjamin aliweka bayana: “Msingi wa kuwepo kwa serikali ni kuhudumia watu wake. Taifa hili linastahili amani na maendeleo, na linapaswa kusimama imara.”

Mobed Pedram Soroushpour: Falsafa ya Dini ni Amani, Uelewa na Uhuru / Iran ni Kitovu cha Imani ya Mungu Mmoja na Utamaduni

Mobed Pedram Soroushpour, Katibu wa Chama cha Mobed huko Tehran, katika hotuba yake alisisitiza umuhimu wa akili, maadili, na roho kama nguzo za maendeleo ya binadamu. Alisema:

“Kila wakati maadili na roho vikianguka katika historia ya binadamu, vita na migogoro ndio hutawala. Leo, tunapotaka kuchangia ujenzi wa dunia bora, lazima tuzingatie mambo yanayofanana kati ya dini za kimungu.”

Aliongeza kuwa lengo la manabii lilikuwa kuhamasisha uelewa wa binadamu na kueneza ujumbe wa Mungu.

“Mungu huchukulia wanadamu wote kama watoto wake, bila kujali dini au fikra zao.”

Akirejelea historia ya ustaarabu na utamaduni wa taifa la Iran, alisema:

“Utamaduni wa Kiarani ni mojawapo ya vyanzo vya kwanza vya imani ya Mungu mmoja na heshima ya kibinadamu duniani. Tunaweza kutumia utamaduni huu wa kale kueneza ujumbe wa amani kwa dunia.”

Mobed Soroushpour alisifu fikra ya uhuru katika historia ya Iran, akitaja Cyrus Mkuu wa Achaemenid kama mfano wa mtetezi wa uhuru wa kidini.

“Cyrus katika baadhi ya maandiko ya kidini ametajwa kama nabii, na Alama Tabatabai amemwelezea kama Dhul-Qarnayn; jambo hili linaonyesha uhusiano wa muda mrefu kati ya dini, uhuru na heshima katika utamaduni wa Kiarani.”

Akizungumzia tabia ya taifa la Iran wakati wa migogoro, alisema:

“Katika vita vya Iran na Iraq, sisi kama taifa lenye utamaduni na maadili, hatukuwa na nia ya kutumia silaha za kuuawa kwa wingi. Hii ni imani yetu ya kitamaduni ambayo inapaswa kuhifadhiwa.”

Rais wa Chama cha Wazoroastri wa Iran: Kujitolea kwa Ulinzi Dhidi ya Uvamizi Kunatokana na Utamaduni wa Kiarani / Wazoroastri Wamekuwa Wakipigania Amani Daima

Daktari Afshin Namiranyan, Rais wa Chama cha Wazoroastri wa Iran, akiwa amekosoa vita na ukatili, alisema:

“Katika dini zote za kimungu, uvamizi na kumwaga damu ni jambo la kutukanwa. Vita havileti amani, faraja wala ustawi.”

Alisisitiza umuhimu wa kumbukumbu ya kihistoria ya taifa la Iran na kusema:

“Wairani ni moja ya mataifa machache ambayo si mara nyingi huanzisha vita. Lakini kila wanapovamiwa, huonyesha uimara, kujitolea na roho ya upinzani wa kitaifa.”

Namiranyan alielezea utamaduni wa Kiarani kuwa mzito na umetokana na mafundisho ya Ahura Mazda, na kuongeza:

“Utamaduni huu umetafuta ushindi dhidi ya giza na ukatili kwa imani, umoja na maadili.”

Akirejelea utofauti wa dini nchini Iran, alisema:

“Waashuri, Wayahudi, Warameni na Waislamu wote ni urithi wa kitamaduni wa nchi hii. Iran ni taifa la watu wote waliopendelea amani badala ya vita.”

Mwisho, alimtakia taifa la Iran amani na utulivu, akisema:

“Ninaombea amani kwa taifa la Iran na natumai sauti moja ya utamaduni wa Kiarani itakuwa mjumbe wa amani duniani.”

Arakel Kadechian: Uvamizi wa Utawala wa Kizionisti ni Kukiuka Uhuru, Amani na Kulazimisha Vita

Arakel Kadechian, Msaidizi wa Askofu Mkuu Sibouh Serkisian, Kiongozi wa Warameni wa Tehran na Kaskazini, katika Mkutano wa Kitaifa wa "Dini za Kimungu na Tatizo la Uvamizi wa Kizionisti na Magharibi dhidi ya Iran," baada ya kuwahotibu washiriki na kuashiria msaada wa Askofu Mkuu wa Warameni, alichambua uvamizi wa utawala wa kizionisti kwa mtazamo wa Ukristo na Uislamu.

Alielezea vipengele vitatu vikuu vya uvamizi wa utawala wa kizionisti:

1-Kukiuka Uhuru: Uhuru ambao ni neema ya Mungu na unaheshimiwa katika dini zote mbili, Uislamu na Ukristo, umevunjwa kwa uvamizi wa mataifa na kupotezwa uhuru wake na kizionisti.

2-Kukiuka Amani: Mungu ni Mungu wa amani na Iran daima imekuwa ikitafuta amani, lakini kizionisti na wafuasi wake wa Magharibi wanaivuruga amani, dhidi ya mapenzi ya Mungu.

3-Kulazimisha Vita: Vita vilivyolazimishwa na kizionisti na washirika wao wa Magharibi kutoka Palestina hadi Iran vinakosolewa; ulinzi halali kwa kuzingatia kanuni za maadili katika Uislamu na Ukristo unaruhusiwa, na Iran ilitenda hivyo katika vita vya hivi karibuni.

Kadechian alisema kuwa mabaya ya kizionisti yamepata jibu kwa umoja na mshikamano wa taifa la Iran, na mashahidi wamekuwa alama ya mapambano na upinzani, huku msaada wa kimataifa kwa Iran ukienea. Alirejelea ushindi wa Iran kwa hasara ndogo na kuuita ni ishara ya msaada wa Mungu.

Mwisho, aliomba Mungu ambariki Iran, ailinde uongozi na wananchi wake, na ampe mashahidi pumziko la amani peponi.