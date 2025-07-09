Naim Qassem: Hizbullah Daima Imekuwa na Nia ya Kuepuka Vita Nchini Lebanon

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (ABNA), Sheikh Naim Qassem, Naibu Katibu Mkuu wa Hizbullah nchini Lebanon, Jumanne, alitoa kauli muhimu akitangaza kuwa Operesheni ya Kimbunga cha Al-Aqsa, iliyoanza Oktoba 7, ilileta mabadiliko makubwa na ya kimapinduzi katika eneo hilo na kubadili hali iliyopo kwa kiasi kikubwa.

Al-Mayadeen leo Jumanne, ilifanya mahojiano maalum na Sheikh Naim Qassem, Naibu Katibu Mkuu wa Hizbullah nchini Lebanon.

Naibu Katibu Mkuu wa Hizbullah nchini Lebanon alisema katika mahojiano haya: "Tulifahamu kuanza kwa operesheni hii wakati huo huo na ulimwengu, na ndugu zetu katika uongozi wa ndani wa Hamas walichukua hatua hii muhimu bila taarifa yetu."

Aliongeza kuwa habari za kuanza kwa operesheni hii zilimfikia Sayyid Hassan Nasrallah, Katibu Mkuu wa Hizbullah (aliyefariki), nusu saa tu baada ya kuanza kwake.

Alisema pia kwamba Hizbullah iliamua kuingia katika vita vya msaada na iliepuka kuingia katika vita kamili, ambavyo vinahitaji maandalizi makubwa, ili kuzuia uharibifu zaidi na kuingilia kati kwa Amerika.

Kwa mujibu wake, lengo la msaada huu lilikuwa kupunguza shinikizo huko Gaza na kuisukuma Israeli kuelekea suluhisho.

Sheikh Naim Qassem pia alitangaza kwamba jumbe kutoka Gaza, ikiwemo ujumbe kutoka kwa Shahidi Mohammad al-Dhaif, zilitumwa kwa Hizbullah, na baada ya miezi miwili, ndugu wa Hamas walitangaza kuwa msaada wa Hizbullah ulikuwa wa kutosha na wenye ufanisi.

Alisisitiza kuwa Hizbullah daima imekuwa na nia ya kuepuka vita nchini Lebanon na imerekebisha utendaji wake kwa kuzingatia hali za ndani. Pia alitangaza kutokuwa na taarifa kwa Iran na baadhi ya uongozi wa Hamas nje ya operesheni ya Kimbunga cha Al-Aqsa na kusema kuwa Iran katika hatua hii imetoa msaada wa kijeshi, kifedha, kisiasa, wa vyombo vya habari, na wa kiintelijensia.

Naibu Katibu Mkuu wa Hizbullah katika sehemu nyingine ya hotuba yake alizungumzia suala la vifaa vya mawasiliano vya kulipuka "pager" na kusema kuwa ununuzi wa vifaa hivi ulifanyika kwa pengo kubwa la usalama na suala hili lilikuwa dhahiri kwa Israeli.

Aliongeza kuwa hadi sasa hakuna dalili za kupenyeza kwa binadamu kwa kiasi kikubwa ndani ya Hizbullah, na baada ya kukamilika kwa uchunguzi, taarifa kamili kuhusu suala hili zitatangazwa.

Alitangaza kwamba Hizbullah imefanikiwa kuzuia usafirishaji wa vifaa 1500 vya pager kufika Uturuki na imeiomba serikali ya Lebanon kushirikiana na Uturuki kukamata na kuharibu usafirishaji huo.