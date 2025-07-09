Gazeti la Kiebrania: Shambulio la makombora la Iran liliimarisha mpango wa kuhamisha kambi za kijeshi karibu na maeneo ya makazi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), gazeti la Kiebrania la Yedioth Ahronoth liliandika: "Idara ya Ardhi ya Israeli, ikitumia masomo muhimu yaliyopatikana kutoka vita na Iran, inajiandaa kuharakisha uhamishaji wa kambi za kijeshi za Israeli ili kuwezesha ujenzi wa takriban vitengo 60,000 vya makazi mapya. Shambulio la hivi karibuni la makombora la Iran limeimarisha umuhimu wa kuendeleza mpango wa kuhamisha kambi za kijeshi za Israeli zilizoko katika vituo vya makazi katikati ya maeneo yanayokaliwa."

Gazeti hilo liliandika: "Baadhi ya majengo yaliyoharibiwa wakati wa vita na Iran yanaonyesha hili, lakini ingawa kambi nyingi zina mipango rasmi ya uhamishaji wa baadaye, bado hakuna mpango rasmi wa kuhamisha kambi ya Kirya huko Tel Aviv, karibu na mnara wa Da Vinci ambao ulishambuliwa moja kwa moja. Kwa sasa, kazi inaendelea juu ya mipango muhimu ya kuhamisha vyuo vya kambi ya Gliot huko Ramat Hasharon kwenda Jerusalem mnamo 2027, pamoja na uhamishaji wa kituo cha ujasusi karibu na vyuo ambacho kinatarajiwa kuhamishiwa kusini."

Yedioth Ahronoth liliandika: "Inatarajiwa kwamba jeshi la Israeli litasaini makubaliano kamili na manispaa ya Ramat Hasharon katika wiki zijazo, ambapo, miongoni mwa mambo mengine, kambi ya kijeshi ya Gliot itaondolewa ndani ya takriban miaka miwili ili kuwezesha ujenzi wa takriban vitengo 7,500 vya makazi mapya."



