Kuondolewa kwa "Tahrir al-Sham" kutoka kwenye orodha ya makundi ya kigaidi; Msimamo wa pande mbili wa Washington katika kupambana na ugaidi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Jumatatu ilitoa agizo la ndani, ikiondoa kundi la kigaidi la Hayat Tahrir al-Sham kutoka kwenye orodha ya makundi ya kigaidi ya Marekani.

Kulingana na agizo lililoshuhudiwa, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, Marco Rubio, aliiagiza Wizara hiyo kuliondoa kundi la kigaidi la Hayat Tahrir al-Sham kutoka kwenye orodha ya makundi ya kigaidi ya Marekani.

Uamuzi wa Rubio umekuja sanjari na juhudi za serikali ya Rais wa Marekani, Donald Trump, za kurejesha uhusiano wa kawaida kati ya rais anayejitangaza wa Syria, Abu Mohammad al-Joulani, kiongozi wa Hayat Tahrir al-Sham, na utawala wa Kizayuni.

Al-Joulani ana historia ya shughuli za al-Qaeda na alikuwa kamanda wa tawi la kundi hili la kigaidi nchini Syria.

Mbinu ya kuchagua katika suala la ugaidi imesababisha mizizi ya ugaidi katika eneo hilo kutokomezwa kamwe

Murad Anadi, mtaalam wa masuala ya kimataifa, katika mahojiano na ISNA kuhusu taarifa ya hivi karibuni ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kwamba nchi hiyo imeondoa jina la kundi la kigaidi la Tahrir al-Sham kutoka kwenye orodha ya makundi ya kigaidi ya kigeni na pia hatua ya siku chache zilizopita ya Rais wa Marekani ya kufuta vikwazo dhidi ya Syria, alisema: "Baada ya Septemba 11, 'Bush Mdogo' alitangaza kwamba dhamira kubwa zaidi ya Amerika ni kupambana na ugaidi na hata aliifananisha na vita, kiasi kwamba maafisa wa Umoja wa Mataifa wakati huo walipinga kuwa suala hili halipaswi kuangaziwa sana."

Akibainisha kwamba "Washington, ndani ya mfumo wa mtazamo huu, iliweka baadhi ya makundi halali na haramu katika orodha ya makundi ya kigaidi," alibainisha: "Serikali ya Marekani, kulingana na sera ilizofuata katika eneo la kimataifa, mara nyingine imeondoa baadhi ya makundi haya kutoka kwenye orodha hii na hata kuyasafisha na kuyaita makundi ya kisiasa."

Anadi, akibainisha kwamba "njia ya kuchagua katika suala la ugaidi na kupambana na makundi ya kigaidi imesababisha mizizi ya ugaidi katika eneo hilo kutokomezwa kamwe," alifafanua: "Kwa kukiri kwa Hillary Clinton, Waziri wa Mambo ya Nje wa zamani wa Marekani, serikali ya nchi hiyo ilikuwa na jukumu la moja kwa moja katika kuanzisha ISIS, baada ya hapo, kwa maslahi yake, ilianza kulikandamiza na kuliangamiza kundi hili, na hata si mbali kwamba katika mbinu zake za pande mbili za kupambana na ugaidi, siku moja pia itaondoa ISIS kutoka kwenye orodha ya makundi ya kigaidi na kulisema kama kundi la kisiasa."

Mwandishi huyu wa habari, akiendelea na hotuba yake, alielezea mbinu za pande mbili za Marekani katika masuala mengine ya kimataifa na kusema: "Nchi hii ilishambulia mitambo ya nyuklia ya Iran, ambayo ni mwanachama wa Mkataba wa Kuzuia Kuenea kwa Silaha za Nyuklia (NPT), na ilitetea hatua za Israeli, ambayo ina silaha za nyuklia na si mwanachama wa NPT, katika kushambulia Iran. Kwa upande mwingine, serikali ya Marekani inasaidia mauaji ya kimbari ya utawala wa Kizayuni huko Gaza na inafumbia macho uhalifu huu, lakini ikiwa tukio dogo litatokea katika nchi nyingine ambayo haipatani na Marekani, inasema kuna ukiukaji wa haki za binadamu."

Marekani inatumia sera ya 'karoti na fimbo' katika kuingiliana na watawala wapya wa Syria

Mtaalam huyu wa masuala ya kimataifa pia, akizungumzia hatua ya serikali ya Marekani ya kuondoa vikwazo dhidi ya serikali ya Syria, alisema: "Wanatumia sera ya 'karoti na fimbo' katika kuingiliana na watawala wapya wa Syria: kwa upande mmoja, Israeli inaendelea kuishambulia Syria kwa mabomu, kwa upande mwingine, Marekani inaondoa vikwazo na kudai kuwa imewezesha Syria kuingia katika mfumo wa uchumi wa kimataifa, lakini kwa upande mwingine, hairuhusu serikali ya Syria kuwa na muundo wowote thabiti wa kiuchumi na kijeshi. Washington inataka nchi hii iwe chini ya amri kabisa na isionyeshe upinzani wowote."

Mwandishi huyu wa habari aliongeza: "Wamarekani wanajaribu kuwasilisha aina yao ya uhusiano na watawala wapya wa Syria kama mfano, na kuwaambia nchi za Asia Magharibi kwamba yeyote anayekaa nasi atafurahia faida hizi, na yeyote asiyekaa nasi tutakabiliana naye."