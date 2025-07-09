Kuuawa na kukamatwa kwa magaidi 6 huko Chabahar

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), Makao Makuu ya Kanda ya Quds ya Jeshi la Nchi Kavu la Sepah yametangaza kuuawa na kukamatwa kwa magaidi sita huko Chabahar na Walinzi Wasiojulikana wa Imam Zaman (a.s.).

Idara ya Uhusiano wa Umma ya Makao Makuu ya Kanda ya Quds ya Jeshi la Nchi Kavu la Sepah ilitangaza: "Katika kuendelea na utekelezaji wenye nguvu wa mazoezi ya kijeshi ya Mashahidi wa Usalama katika eneo la Kusini Mashariki, kwa msaada na ushirikiano wa watu wenye busara na wenye ufahamu wa mkoa kupitia mawasiliano na mfumo wa Makao Makuu ya Habari 114, maficho ya baadhi ya wanachama wa makundi ya kigaidi huko Chabahar yalitambuliwa.

Katika operesheni ya ghafla ya Walinzi Wasiojulikana wa Imam Zaman (a.s.), magaidi 6 waliuawa na kukamatwa, na kiasi kikubwa cha silaha nyepesi na nzito, risasi, na kiasi kikubwa cha vilipuzi vilipatikana kutoka kwao.

Watu hawa walikuwa na nia ya kufanya mfululizo wa vitendo vya kigaidi katika maeneo yenye watu wengi, lakini kwa umakini na ushirikiano wa watu wa eneo hilo na hatua ya wakati muafaka ya wafanyakazi waliojitolea wa Shirika la Ujasusi la Sepah Salman Sistan na Baluchistan, kundi hili la kigaidi lilivunjwa kabisa."

