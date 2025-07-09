Serikali ya Libya Yawafukuza Mabalozi wa Italia, Ugiriki, na Malta

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), serikali ya Libya imetangaza katika taarifa yake kufukuzwa kwa mabalozi wa Italia, Ugiriki, na Malta, pamoja na Kamishna wa Uhamiaji wa Umoja wa Ulaya.

Taarifa ya serikali iliyoteuliwa na Bunge la Libya ilisema kuwa uamuzi huo umetokana na ziara ya wanadiplomasia hao mjini Tripoli, mji mkuu wa Libya, na kufanya mkutano wa kiusalama wa ngazi ya juu na Mkuu wa Serikali ya Umoja wa Kitaifa ya Libya, Abd al-Hamid al-Dabaiba, na Waziri wa Mambo ya Ndani, Imad Traboulsi, bila uratibu na serikali.

Serikali ya Libya ilieleza katika taarifa yake kuwa hatua hiyo imechukuliwa kutokana na kile ilichokiita "ukiukaji wazi wa kanuni za kidiplomasia na mikataba ya kimataifa, ukiukaji wa uhuru wa kitaifa wa Libya, na kupuuzia sheria za ndani kwa kutozingatia taratibu zinazohusiana na kuingia, kusafiri, na kukaa kwa wanadiplomasia wa kigeni."

Taarifa hiyo ilisisitiza kuwa ziara iliyopangwa ya ujumbe wa Ulaya ilifutwa baada ya kuwasili kwao katika Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa "Benina" huko Benghazi na walijulishwa kuwa hawakukaribishwa.

Serikali ya Libya ilisisitiza umuhimu wa wanadiplomasia wote, ujumbe, na mashirika ya kimataifa kuheshimu uhuru wa nchi hii na kuzingatia kikamilifu sheria na mikataba inayosimamia safari za ujumbe wa kigeni na kuzingatia mifumo rasmi iliyoelezwa katika mikataba na maazimio ya kimataifa.

Ikumbukwe kwamba tangu mwaka 2011, Libya imekuwa ikikabiliwa na mgogoro tata wa kisiasa, katikati ya tofauti kubwa za kisiasa na za vyama, ikiwa na serikali mbili zinazopingana: moja huko Tripoli magharibi mwa nchi ijulikanayo kama Serikali ya Umoja wa Kitaifa inayoongozwa na Abd al-Hamid al-Dabaiba, na nyingine huko Benghazi mashariki mwa nchi inayohusiana na Bunge inayoongozwa na Osama Hammad.