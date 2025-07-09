Araghchi Akutana na Bin Salman

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Sayyid Abbas Araghchi, Jumanne, Julai 8, alikutana na kufanya mazungumzo na Mrithi wa Kiti cha Ufalme wa Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, mjini Jeddah.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, Ismail Baghaei, Jumanne jioni alichapisha ujumbe akisema: "Daktari Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje, leo Jumanne, Julai 8, akiwa njiani kurudi Tehran kutoka Brazil (Mkutano wa Wakuu wa BRICS), amefanya kituo kifupi huko Jeddah na atakutana na maafisa wa ngazi ya juu wa Saudi Arabia."

Baghaei aliendelea: "Katika mikutano hii, uhusiano wa pande mbili na hali ya amani na usalama katika kanda zitajadiliwa na kubadilishana mawazo."