Araghchi: Jaribio lolote la nchi 3 za Ulaya kufufua maazimio ya Baraza la Usalama yaliyofutwa ni batili

Kwa mujibu wa shirika la habari la AhlulBayt (AS) – ABNA – Sayyid Abbas Araghchi katika barua yake kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa António Guterres, Mwenyekiti wa Baraza la Usalama, Mwakilishi Mkuu wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas na wajumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ameelezea ni kwa nini nchi tatu za Ulaya hazina uhalali wowote wa kisheria, kisiasa na kimaadili wa kuwezesha mifumo ya JCPOA na azimio la 2231 la Baraza la Usalama (lililopitishwa mwaka 2015).

Nakala kamili ya barua ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni kama ifuatavyo:

Mheshimiwa,

Kwa kuzingatia madai ya hivi karibuni ya Ufaransa, Ujerumani na Uingereza (E3) kuhusu kudumisha haki yao inayodaiwa ya kuwezesha utaratibu wa kutatua mizozo (DRM) chini ya vifungu vya 36 na 37 vya Mpango Kamili wa Pamoja wa Utekelezaji (JCPOA) au vifungu vya 11 hadi 13 vya Azimio la 2231 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kurejesha tena maazimio ya awali ya Baraza la Usalama ambayo yalikuwa yamekomeshwa hapo awali, nimekuandikia barua hii kwa lengo la kukuashiria mfululizo wa matamko na vitendo vya E3 ambavyo vinachukuliwa kuwa ukiukaji wazi wa wajibu wao chini ya Azimio la 2231 la Baraza la Usalama (2015), JCPOA, na sheria za kimataifa kwa ujumla.

Kwa kuzingatia kwamba JCPOA inataja nchi zilizotia saini si kama pande bali kama "washiriki", jambo linaloashiria asili ya makubaliano haya kama mpango wa utekelezaji na si mkataba, hadhi ya ushiriki ni hali inayobadilika inayotegemea kufuata kwa nia njema ikiwa ni pamoja na kuendelea kushiriki katika utekelezaji wa vifungu vya makubaliano. Kwa kuzingatia kwamba hatua na misimamo iliyochukuliwa na E3 hailingani kabisa na ushiriki katika JCPOA, rufaa yoyote kwa utaratibu wa kutatua mizozo (DRM) au hatua za kurekebisha ni batili na isiyo na uhalali.

Kwa bahati mbaya, tabia hii isiyo halali imekuwa dhahiri pia katika matamko ya Umoja wa Ulaya kupitia Mwakilishi Mkuu wa Umoja wa Ulaya kwa Mambo ya Nje na Sera ya Usalama, ambaye anafanya kazi kama mratibu wa JCPOA. Hali hii ya kutia wasiwasi, udhihirisho dhahiri wa tabia ya nia mbaya yenye lengo la kunyima Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haki zake chini ya Mkataba wa Kuzuia Ueneaji wa Silaha za Nyuklia (NPT), imeambatana na matamko yanayoashiria nia ya kutumia vibaya mifumo iliyotolewa katika Azimio la 2231 (2015) na JCPOA kurejesha maazimio ambayo yalikuwa yamekomeshwa na Azimio la 2231 (2015).

Kama ilivyoelezwa kwa kina katika mawasiliano mbalimbali, ikiwemo barua ya tarehe 20 Julai 2021 na viambatisho vyake (A/S/2021/669) iliyoandikwa na Waziri wa Mambo ya Nje wa wakati huo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, kwa sababu mbalimbali za kisheria, kimfumo na kimada, E3/EU hawawezi kisheria kutumia utaratibu wa kutatua mizozo (DRM) chini ya JCPOA au Azimio la 2231.

Kama ilivyosisitizwa katika mawasiliano rasmi ya tarehe 25 Juni 2019, 17 Julai 2019, 29 Januari 2020 na 10 Machi 2020, Iran tayari ilikuwa imewasha utaratibu wa kutatua mizozo chini ya kifungu cha 36 ili kushughulikia kutotekeleza muhimu kwa wajibu na imemaliza kabisa, na kwa hiyo, rufaa yoyote inayofuata kutoka E3/EU haikubaliki.

1. Kukamilisha Mchakato wa Kisheria na Kimfumo wa Kifungu cha 36 cha JCPOA

Kufuatia kujiondoa kinyume cha sheria kwa Marekani kutoka makubaliano na kurejeshwa kwa vikwazo, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilifanya rasmi utaratibu wa kutatua mizozo (DRM) chini ya kifungu cha 36 cha JCPOA tarehe 10 Mei 2018. Ingawa Iran ilikuwa na haki ya kusitisha mara moja utekelezaji wa wajibu wake, ilifanya kazi kwa nia njema na kuchelewesha hatua zake za kurekebisha ili kuwapa E3/EU fursa ya kutimiza wajibu wao. Uvumilivu huu umerekodiwa kwa kina katika barua zilizotumwa kwa mratibu wa JCPOA, ambapo Iran mara kwa mara imeelezea kesi za kutotekelezwa kwa wajibu na E3/EU.

Barua ya Novemba 6, 2018: Iran ilielezea malalamiko yake kuhusu kutotekelezwa kwa wajibu na E3/EU na kusema kwamba, licha ya kujiondoa kwa Marekani, E3/EU bado walikuwa na wajibu huru wa kulinda maslahi ya kiuchumi ya Iran. Kutotekelezwa kwa wajibu huu, hasa kuhusu njia za kawaida za kibenki na kifedha, kulisababisha kudhoofika kwa manufaa ya makubaliano.

Barua ya Mei 8, 2019: Iran iliwaarifu rasmi waratibu kwamba walikuwa wamemaliza michakato ya DRM na wangeanza kutekeleza hatua zao za kurekebisha. Licha ya kufanyika kwa mikutano kadhaa ya Tume ya Pamoja ili kuchunguza ukiukwaji wa wajibu na E3/EU na Marekani, hakuna masuala muhimu ya Iran, kama vile kurejeshwa kwa njia muhimu za biashara na kifedha, yaliyosuluhishwa.

Katika mawasiliano yaliyofuata – ikiwemo barua za tarehe 25 Juni 2019 na 29 Januari 2020 – ilifafanuliwa kuwa Iran haikuanzisha tu mara kadhaa kifungu cha 36 kwa nia njema, bali pia iliomba mikutano ya mawaziri ili kuchunguza kuendelea kutotekelezwa kwa wajibu na EU. Iran, ambayo katika suala hili hata ilizidi mahitaji ya JCPOA, inasisitiza kwamba jaribio lolote jipya la E3/EU la kuwasha kifungu hicho hicho linapingana na kanuni za msingi za haki na nia njema zilizomo katika JCPOA na sheria za kimataifa.

2. Ukosefu wa Mamlaka ya Kisheria ya E3 Kuwasha Mifumo ya JCPOA

Ni jambo lililothibitishwa katika sheria za kimataifa kwamba chama ambacho kimeshindwa kutekeleza wajibu wake hakiwezi kufurahia faida za makubaliano yale yale yaliyovunja. Mahakama ya Kimataifa ya Haki (ICJ) katika maoni yake ya ushauri ya Namibia (1971) ilisema kwamba "chama kinachokataa wajibu wake au hakitekelezi hakiwezi kudai kudumisha haki zinazodaiwa kutokana na uhusiano huo."

a) Kutokutekelezwa kwa wajibu na E3/EU: Katika mawasiliano mengi, hasa barua zilizotumwa kwa mratibu wa Tume ya Pamoja ya JCPOA kama vile barua za Julai 17, 2019 na Machi 10, 2020, Iran ilitaja matukio mengi ya ukiukaji wa wajibu na E3/EU, ikiwemo: kutokuweza kudumisha athari za kuondolewa kwa vikwazo vilivyotolewa chini ya vifungu vya 3, 4 na 5 vya Kiambatisho II cha JCPOA; kutokuweza kuunda utaratibu wowote wa vitendo wa kuwalinda waendeshaji uchumi wa Ulaya dhidi ya vikwazo vya pili vya Marekani; na juhudi zisizotosha za kuendelea kufanya biashara halali na Iran. Ukiukaji huu usiofidiwa unadhoofisha misingi ya kisheria ya E3 kuwezesha DRM.

b) Azimio la 2231 la Baraza la Usalama (2015): Azimio hili lilipitisha JCPOA na limeunda kwa uangalifu utaratibu wa hatua nyingi ili kuzuia kurejeshwa kwa vikwazo kiholela na kinyume cha sheria. Kuwasha DRM huku ikipuuza malalamiko yaliyothibitishwa ya Iran ya kutotekelezwa kwa wajibu, kunapingana na lengo la azimio hili la kuhakikisha utiifu uliosawazishwa na wa nia njema wa pande zote.

3. Juhudi Zenye Nia Njema za Iran na Kutokutekeleza Wajibu na E3

Baada ya Marekani kujiondoa, Iran ilionyesha subira na uvumilivu kwa zaidi ya mwaka mmoja, na ndipo tu baadaye ilianza kutekeleza hatua zake za kurekebisha hatua kwa hatua kulingana na kifungu cha 36 cha JCPOA. Kama ilivyoelezwa kwa kina katika barua ya tarehe 25 Juni 2019, Iran ilitekeleza hatua za kurekebisha tu baada ya maombi ya mara kwa mara ya hatua madhubuti kutoka kwa E3/EU. Juhudi hizi zilihusisha yafuatayo:

a) Kufanya Mikutano ya Ngazi ya Mawaziri: Iran iliomba kuitishwa mara moja kwa Tume ya Pamoja ya JCPOA ili kuchunguza athari za vikwazo vya Marekani na mapungufu ya E3/EU katika kutoa faida za kiuchumi zinazotarajiwa kwa watu wa Iran. Ingawa matamko yalitolewa mnamo Julai 6 na Septemba 24, 2018, E3/EU hazikutimiza hatua zilizotangazwa, kama vile kuwezesha usafirishaji wa mafuta na kurejesha uhusiano wa kibenki.

b) Kutoa ushahidi wa kina wa kutotekeleza wajibu: Barua za Iran zimetaja mara kwa mara visa ambapo E3, badala ya kutekeleza wajibu wao huru, waliratibu sera zao wenyewe na kampeni ya shinikizo la juu la Marekani.

Kukosa kuafikiana na majukumu hayo kulionekana wazi hasa wakati benki na taasisi za fedha ziliondoka sokoni Iran au zikapunguza huduma zao, jambo lililoashiria kwamba manufaa ya kiuchumi yaliyoahidiwa katika JCPOA hayakufikiwa.

c) Ombi la Mazungumzo: Katika barua ya Machi 10, 2020, ilisisitizwa tena nia ya Iran kuendelea na mazungumzo katika ngazi yoyote ili kurudi kutoka kwa hatua za kurekebisha ambazo zilichukuliwa kihalali na kwa kuzingatia kikamilifu kifungu cha 36 cha JCPOA. Hata hivyo, E3 iliendelea kurejelea "makubaliano bora" au "mfumo wa muda mrefu" ambao ulipita mipaka ya JCPOA na ulipingana na ratiba zilizojadiliwa mwaka 2015 na zilizomo katika Azimio la 2231 la Baraza la Usalama.

Kwa kuzingatia pointi zilizo hapo juu, ni wazi kabisa kwamba:

1. Iran imekamilisha mchakato wa DRM: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeanza na kukamilisha hatua zote zilizoelezwa katika kifungu cha 36 cha JCPOA kwa nia njema. Iran, ambayo haikupokea fidia inayolingana, ilianza hatua za kurekebisha tu baada ya mawasiliano mengi, mikutano ya mawaziri na onyo rasmi. Jaribio lolote linalofuata la E3 la kufungua au kudanganya utaratibu huo haikubaliki.

2. E3 inakosa mamlaka ya kisheria: Kwa kuwa E3/EU zenyewe zimeshindwa kutekeleza wajibu muhimu ikiwemo kuwezesha biashara, kuzuia athari za nje za vikwazo vya Marekani na kutimiza ahadi zilizotolewa katika matamko ya mawaziri mwaka 2018, zinakosa mamlaka muhimu ya kuwezesha utaratibu wa DRM dhidi ya Iran.

3. Matumizi mabaya ya mchakato: Jaribio la kuwezesha kurejeshwa mara moja kwa vikwazo katika hali hizi, kwa kupuuza ukweli uliowekwa na mawasiliano ya awali, ni kielelezo cha matumizi mabaya ya mchakato ambayo jamii ya kimataifa inapaswa kuyakataa.

Katika wiki za hivi karibuni, E3/EU zimethibitisha wazi, kuunga mkono na kusaidia kikamilifu vitendo vya uvamizi visivyochochewa na vya kizembe vya utawala wa Israel na baadaye Marekani - vilivyotokea katikati ya mazungumzo ya nyuklia kati ya Iran na Marekani - dhidi ya vituo vya nyuklia chini ya ulinzi wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki na maeneo ya makazi, jambo lililosababisha mauaji ya wanawake na watoto wasiohesabika, pamoja na mauaji ya kinyama ya wanasayansi na makamanda wa kijeshi wasiokuwa kazini. Vitendo hivi vyote ni ukiukaji wazi wa sheria za kimataifa, na viongozi wa E3 ni washiriki wa uhalifu huu wa kivita. Vitendo na matamko ya nchi za E3, yaliyoelezwa kwa kifupi hapa chini, yamewafanya kuwa washirika wa uhalifu huu wa kivita na yamefanya madai yoyote ya nia njema na ahadi kwa Azimio la 2231 la Baraza la Usalama (2015) na JCPOA kuwa yasiyo na msingi na ya uongo.

Taarifa ya aibu ya Kansela wa Ujerumani Merz tarehe 17 Juni 2025, kwamba "hii ni kazi chafu ambayo Israel inafanya kwa ajili yetu sote", ni kukiri waziwazi hatia na ushiriki wa Ujerumani na viongozi wengine wa E3 katika kitendo hiki cha uvamizi.

Vile vile, Ufaransa na Uingereza, badala ya kulaani uvamizi wa utawala huu dhidi ya watu wa Iran, ambao pekee kati ya Juni 13 na Juni 24, 2025, ulisababisha vifo vya zaidi ya watu 1000, ziliunga mkono mashambulizi yasiyochochewa dhidi ya Iran kwa kudai "haki ya Israel ya kujilinda". Nchi hizi pia zimesaidia moja kwa moja mashambulizi ya utawala wa Israel kwa kuipa silaha na risasi mshambuliaji. Ufaransa imekiri waziwazi kutoa msaada wa moja kwa moja wa kijeshi kwa utawala huu, kama inavyoonekana katika matamko ya Waziri wa Ulinzi wa nchi hiyo, Sébastien Lecornu, mnamo Juni 25, 2025, ambaye kwa kusema kwamba jeshi la Ufaransa lilidungua ndege zisizo na rubani chini ya kumi kwa kutumia ndege za kivita na makombora ya uso-kwa-hewa, alikiri ushirikiano katika kulinda mshambuliaji na kuzuia Iran kutumia haki yake ya kujilinda halali.

Mfumo huu wa usaidizi wa nyenzo, usaidizi wa wazi na uratibu wa kiutendaji na shambulio la kijeshi la nje dhidi ya vituo vilivyo chini ya ulinzi wa Iran, unapita zaidi ya upendeleo wa kidiplomasia na unamaanisha ushirikiano wa moja kwa moja katika uvamizi haramu. Vitendo hivi si tu vimeharibu uaminifu uliosalia wa E3 kama washiriki wenye nia njema, bali pia vimesababisha mabadiliko makubwa katika hali ambazo JCPOA ilihitimishwa. Mfumo mzima wa wajibu na matarajio ya pande zote ambao hapo awali uliunda misingi ya makubaliano haya umevunjika kutokana na E3 kujipanga na sera zinazolenga kubomoa kwa nguvu mpango wa nyuklia wa amani wa Iran kupitia njia zisizo za kimahakama.

Hata Umoja wa Ulaya, kama mratibu wa JCPOA, umekiuka wajibu wake kwa kutilia shaka haki za kisheria za Iran na kudai "kusitishwa kwa mpango wa nyuklia wa Iran" kama Kaja Kallas, Mwakilishi Mkuu wa Umoja wa Ulaya wa Mambo ya Nje na Sera ya Usalama, alivyosema mnamo Julai 1, 2025.

Ukiri huu unawajibisha E3 kulipa fidia na kurekebisha uharibifu uliotokea Iran na unawanyima msingi wowote wa kisheria, kimaadili au kisiasa wa kuwezesha kimafuriko utaratibu wa kutatua mizozo. Kwa kweli, viongozi wa E3 wanapaswa kuwajibishwa kama washitakiwa wa ushirikiano katika uhalifu wa kivita katika mahakama za kimataifa za jinai, badala ya kuonekana katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kama wadai.

Taarifa za chuki za mawaziri wa mambo ya nje wa G7 – ambao wanajumuisha mawaziri wa mambo ya nje wa E3 – mnamo Julai 1, 2025, kwamba “sisi… tunaitaka Iran kujizuia kuanzisha tena shughuli zake zisizohalalishwa za urutubishaji,” zinaonyesha wazi kwamba E3, kwa kukataa kanuni ya msingi zaidi ya JCPOA – yaani urutubishaji wa Iran – na kushiriki kikamilifu katika uharibifu wake hatari kupitia vita vya uvamizi visivyochochewa katikati ya mazungumzo ya kidiplomasia, kimsingi wameachana na jukumu lao kama washiriki wa “JCPOA.”

Bila shaka, kuna sababu thabiti zinazoinyima E3/EU msingi wowote wa nia njema chini ya JCPOA na Azimio la 2231, na kwa hivyo haziko katika nafasi ya kisheria ya kutumia mifumo ya JCPOA kwa namna isiyostahili na kwa nia mbaya dhahiri. Kwa mujibu wa masharti ya Mpango Kamili wa Pamoja wa Utekelezaji (JCPOA), makubaliano haya yanawatambua wanachama wake si kama pande kwa maana ya jadi ya mkataba, bali kama "washiriki." Jina hili sio tu tofauti ya kisemantiki, bali linaonyesha dhana ya kiutendaji: ushiriki sio hali isiyobadilika inayopatikana mara moja kwa wote, bali ni hali inayobadilika inayotegemea ahadi endelevu, utiifu wa nia njema, na kujitolea kudumu kwa lengo na madhumuni ya makubaliano. E3 - inayojumuisha Ufaransa, Ujerumani na Uingereza - katika kupotoka wazi kutoka kwa mahitaji haya katika miaka ya hivi karibuni, na hasa katika miezi iliyopita, zimechukua misimamo na kufanya vitendo ambavyo kimsingi havilingani na majukumu na masharti muhimu kwa washiriki wa JCPOA.

Kwa kuzingatia yaliyoelezwa hapo juu, ni wazi kabisa kwamba, kwa kuwa Iran imekamilisha kihalali na kwa uhakika mchakato wa DRM kulingana na kifungu cha 36, na kwa kuwa E3 zenyewe zimeshindwa kutekeleza wajibu wao baada ya Marekani kujiondoa; zimesaidia kikamilifu, zimeshiriki na hata zimekiri waziwazi kushirikiana katika uvamizi wa utawala wa Israel dhidi ya vituo vya nyuklia vilivyolindwa vya Iran; na hatimaye, kwa kukataa nguzo za msingi za makubaliano katika matamko yao ya hivi karibuni, zimeacha rasmi hadhi ya ushiriki katika JCPOA, rufaa yoyote kwa utaratibu wa DRM na nchi hizi haina msingi kisheria, ni potofu kimaadili na hatari kisiasa, na yenyewe inachukuliwa kuwa tishio kwa amani na usalama wa kimataifa.

Mheshimiwa,

E3 hawawezi na hawapaswi kuruhusiwa kudhoofisha uaminifu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa kutumia vibaya azimio ambalo wao wenyewe hawajalitekeleza. Iran inazitaka Marekani na E3/EU - ambazo kwa vitendo zimeacha madai yoyote ya hadhi ya ushiriki katika JCPOA - kusitisha vitendo vyao haramu, ikiwemo uvamizi dhahiri - kwa kukiuka JCPOA na sheria za kimataifa - na kulipa fidia kwa hasara kubwa za maisha na mali zilizotokana na kujiondoa haramu kwa Marekani na kutotekelezwa kwa wajibu wa E3/EU chini ya azimio la 2231, pamoja na ushiriki wao hai katika vitendo vya uvamizi vya utawala wa Israel dhidi ya Iran. Baada ya muongo mmoja wa nia mbaya katika kutotekeleza wajibu wowote wa kibinafsi na wa pamoja chini ya JCPOA na azimio la 2231, Marekani na E3/EU pia wanapaswa kutoa hakikisho thabiti kwa Iran na jumuiya ya kimataifa kwamba katika siku zijazo watajizuia na vitendo hivyo haramu na vya kizembe.

Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, huku ikionyesha kuwa ina uwezo wa kushinda "kazi yoyote chafu" yenye udanganyifu, imekuwa tayari kujibu kwa diplomasia yenye maana na nia njema.

Nitashukuru sana kama barua hii itasambazwa kama hati ya Mkutano Mkuu na Baraza la Usalama.

Mheshimiwa, tafadhali pokea heshima zangu za dhati.

Sayyid Abbas Araghchi Waziri wa Mambo ya Nje

Mheshimiwa Bw. António Guterres, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Mheshimiwa Bi. Asim Iftikhar Ahmad, Mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Mheshimiwa Bi. Kaja Kallas, Mwakilishi Mkuu wa Umoja wa Ulaya wa Mambo ya Nje na Sera ya Usalama na Mratibu wa Tume ya Pamoja ya JCPOA Wajumbe Waheshimiwa wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa