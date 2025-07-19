Marekani Yazindua Droni ya LUCAS ikiiga moja kwa moja Droni ya Shahed-136 ya Iran

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mnamo 16 Julai 2025, Marekani ilizindua rasmi droni mpya ya kujitoa muhanga (kamikaze) inayojulikana kama LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), iliyotengenezwa na kampuni ya SpektreWorks huko Arizona na inafanana kabisa na Shahed -136 ya Iran. Kwa maana, Marekani imekopi Droni hiyo kutoka katika Mfumo wa Droni ya Iran.

Lengo kuu la LUCAS ni kujaribu kupita uwezo wa Shahed-136 ya Iran, ambayo imekuwa silaha hatari na muhimu katika vita visivyo vya kawaida ulimwenguni.

Vipengele Muhimu vya Droni hii ya Marekani:

Lengo: LUCAS imetengenezwa kuwa Droni ya gharama nafuu, inayoweza kutumika kwa wingi na kwa matumizi mengi, yenye uwezo wa kufanya mashambulizi ya kundi (swarm) na kuunganishwa katika mitandao ya kijeshi.

Maendeleo ya Haraka: Kutoka hatua ya dhana hadi kuwa tayari kwa matumizi ambapo ilichukua miezi 18 tu (ikilinganishwa na miaka 6 kawaida), chini ya mpango wa Pentagon wa majaribio ya teknolojia (T-REX).

Asili ya Ubunifu: Inatokana na droni ya FLM 136, lakini imeboreshwa kwa usanifu wa kisasa, vifaa vya modular, na uwezo wa kutumia mbinu mbalimbali za kushambulia.

Uwezo:

Inabeba vifaa tofauti kulingana na jukumu: vilipuzi, vifaa vya upelelezi au vita vya kielektroniki.

Inaweza kufyatuliwa kimashambulizi kwa kutumia malori au njia ya Rocket-Assisted Take-Off (RATO).

Inaweza kufanya kazi kama sehemu ya kundi la droni au kituo cha mawasiliano hewani.

Muktadha wa Kijeshi:

Uzinduzi huu ni sehemu ya sera mpya ya Marekani ya utawala wa Trump, inayolenga kupanua matumizi ya droni haraka, kupunguza masharti ya ununuzi, na kuharakisha usambazaji kwa vikosi vya ardhini.

Droni ndogo (Group 1 & 2) sasa zinachukuliwa kama vifaa vya kijeshi vinavyotumika mara moja (kama mabomu), badala ya ndege za kijeshi.

Ingawa LUCAS ni ya Group 3, inafaidika na mabadiliko ya sera ili ianze kutumika haraka vitani.

Hatua za Usalama wa Taifa:

Wizara ya Biashara ya Marekani imeanzisha uchunguzi dhidi ya uagizaji wa droni kutoka nje, hasa kutoka China (k.m. DJI, Autel), kwa kuhofia usalama wa taifa na utegemezi wa kigeni.

Lengo ni kukuza uzalishaji wa ndani kupitia sera ya "Buy American" na kupunguza utegemezi kwa bidhaa za nje.

Linganisho na Shahed-136 ya Iran:

Shahed-136 ni rahisi kutengeneza, ina uwezo wa kufika hadi kilomita 2,500, na imetumika sana Ukraine na Mashariki ya Kati.

LUCAS inaongeza uwezo wa kurudiwa kutumika, uunganishwaji wa kidigitali, na kazi nyingi kwa wakati mmoja, na inaweza kutumika kama sehemu ya mkakati wa kijeshi wa Marekani na washirika wake.

LUCAS ni jibu la Marekani kwa Shahed-136 ya Iran - si tu kwa sura, bali kwa uwezo wa hali ya juu, matumizi ya mtandao, na ushirikiano wa kijeshi wa kisasa.

Inawakilisha mwelekeo mpya wa Marekani katika vita vya droni: gharama nafuu, kasi ya uzalishaji, matumizi ya teknolojia ya akili bandia, na ushirikiano wa mifumo ya kijeshi.

Katika enzi ya mizinga (au Droni) zisizo na rubani, LUCAS ni silaha ya kisasa ya kutegemewa.

Fikra hii ya kutengeneza Droni ya LUCAS imetokana na mshangao mkubwa ilioupata Marekani kutoka kwenye Droni Shahid - 136 ya Iran na uwezo wake katika Uwanja wa Kivita, kiasi kwamba Marekani ikaona Iran imepiga hatua kubwa katika masuala ya teknolojia ya Kuzalisha zana za Kivita na za gharama nafuu. Hilo liliifanya Marekani kuwaza kukopi Droni hiyo ya Iran hatimaye kuja na Droni yao waliyoiita LUCAS.