Vita vya Siku 12 vya Iran, Mfano wa Kukabiliana na Ujamaa / Zaidi ya Yemeni Milioni Moja Wamefunzwa kwa Vita na Utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa shirika la habari la AhlulBayt (AS) – ABNA – "Ahmed Al-Imam," Mwakilishi Maalum wa Utamaduni wa Ansarullah wa Yemen nchini Iran, katika mkutano na waandishi wa habari Jumapili uliofanyika katika shirika la habari la Daneshjoo, huku akitoa pole kwa kipindi cha Ashura na kumbukumbu ya kifo cha Sayyid al-Shuhada (Imam Hussein) na Imam Zayd ibn Ali (amani iwe juu yao), alisema: "Kifo cha Imam Zayd, mmoja wa Maimamu wa Ahlul Bayt (amani iwe juu yao) nchini Yemen, ni msiba wenye uchungu. Kwa mnasaba huu, Balozi Mtukufu wa Yemen yupo kwenye programu nyingine, ambapo naomba radhi kwa kutokuwepo kwake."

Aliongeza: "Imam Zayd, mwana wa Imam Sajjad (amani iwe juu yake) na mmoja wa wanafunzi mashuhuri wa shule ya Karbala, alianzisha uasi dhidi ya utawala wa Umayyad wa Abdul Malik ibn Marwan. Mapinduzi yake yalikuwa mwendelezo wa uasi wa Imam Hussein (amani iwe juu yake) dhidi ya dhuluma ya zama hizo; uasi ulioegemea kwenye jihad na ufahamu. Imam Zayd alisimama dhidi ya Hisham ibn Abdul Malik na akafia shahidi. Imam Sadiq (amani iwe juu yake) pia alimheshimu sana."

Ahmad Al-Imam kisha aligusia maendeleo ya kanda na kuipongeza Iran kwa ushindi wake katika vita vya hivi karibuni vya siku 12 na Marekani na Israel, akisema: "Ushindi huu ni matokeo ya mambo kama vile kumtegemea Mungu, uongozi wenye hekima wa Imam Khamenei, mshikamano wa taifa la Iran, na nguvu za makombora na ndege zisizo na rubani za nchi. Vyombo vya habari vinapaswa kuwafahamisha watu vipengele hivi na kuchukua jukumu katika jihad ya ufafanuzi."

Aliongeza: "Katika vita hivi vya vyombo vya habari, vyombo vya habari vya Iran vilitekeleza wajibu wao kikamilifu, kiasi kwamba adui wa Kizayuni hata alilenga shirika la utangazaji la Iran. Vyombo vya habari ni moja ya zana muhimu zaidi katika vita vya leo."

Mwakilishi wa Ansarullah, akizungumzia uhalifu huko Gaza, alielezea hali hiyo kuwa chungu sana na kusema: "Kila siku zaidi ya watu 100 wanauawa huko Gaza; si tu kutokana na mashambulizi ya mabomu bali pia kutokana na njaa kali. Maafa haya yanapaswa kupewa kipaumbele na vyombo vya habari na mashirika ya kibinadamu."

Aliongeza: "Haraka nchini Yemen ni za wananchi, kijeshi na rasmi. Kususia bidhaa za Israeli na Amerika kunatekelezwa vikali nchini Yemen, na hatua hii inaweza kupanuliwa hadi nchi nyingine kusaidia watu wa Gaza. Hadi sasa, zaidi ya Yemeni milioni moja wamefunzwa kwa vita na utawala wa Kizayuni. Tumejaribu kuandaa uhamasishaji wa wananchi dhidi ya utawala wa Kizayuni."

Mwakilishi wa Ansarullah aliendelea: "Mikusanyiko ya kila wiki na mamilioni ya watu hufanyika nchini Yemen, na adui anajaribu kupotosha asili ya harakati hizi kwa kusambaza uvumi. Katika nyanja ya kijeshi, operesheni dhidi ya Israel zinaendelea kwa uratibu kamili na Hamas na mhimili wa upinzani, na makombora yanarushwa kuelekea maeneo yanayokaliwa kila siku."

Akisema kuwa "kipaumbele chetu ni vita na Israel," alibainisha: "Yemen, licha ya mashambulizi makali kutoka Marekani, Saudi Arabia na Israel, ilishinda katika vita hivi, na Marekani ililazimika kurudi nyuma. Leo, Israel ili kuingia katika eneo la Yemen inalazimika kuingia kupitia bahari, kwani ulinzi wetu wa anga umeimarishwa."

Ahmad Al-Imam alisisitiza: "Vyombo vya habari vya mhimili wa upinzani vinapaswa kufanya kazi kwa uratibu na ushirikiano kusaidia Gaza. Hakuna ushindi unaopatikana bila umoja."

Akijibu swali kuhusu madai yaliyotolewa kuhusu kutumwa kwa silaha kwenda Yemen kutoka Iran, Mwakilishi wa Ansarullah alisema: "Kwa kumtegemea Mungu, tulianza kutengeneza silaha. Mchakato huu ulianza kabla ya vita na shambulio la Saudi Arabia dhidi ya Yemen, na sasa tunapigana na silaha tulizotengeneza wenyewe, na marafiki zetu wanaendelea kutengeneza silaha, na habari za kutumwa kwa silaha kutoka Iran kwenda Yemen si za kweli."

Akijibu swali kuhusu vikwazo dhidi ya Yemen na athari zake kwa watu wa nchi hiyo, alisema kuwa maadui wamejaribu kuiwekea vikwazo Yemen kutoka nchi kavu, anga na katika nyanja mbalimbali, akiongeza: "Wengi wa Wayemeni ni wakulima na sisi tuna uhakika wa chakula katika sekta ya kilimo, na athari kubwa ya vikwazo ni katika sekta ya matibabu na wagonjwa, na watu wa Yemen kwa umoja wao hawajaruhusu vikwazo kuwaathiri sana."

Afisa huyu wa Ansarullah wa Yemen nchini Iran, katika mkutano na waandishi wa habari, alisisitiza: "Suala la Palestina ni suala la msingi kwa Yemen, na suala la Palestina limekuwa muhimu kwetu tangu utoto, na hii ni sehemu ya utamaduni wa Yemen."

Ahmad Al-Imam pia alitangaza: "Operesheni za kijeshi za Yemen dhidi ya meli zinazoelekea Israel zitaendelea hadi kizuizi cha Gaza kiinuliwe kikamilifu."