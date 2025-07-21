Malalamiko dhidi ya kunyimwa matibabu; Ndugu wa shahidi wa Bahraini aanza mgomo wa kula gerezani

Kwa mujibu wa shirika la habari la AhlulBayt (AS) – ABNA – "Hajj Munir Mushaima," mmoja wa wafungwa wa kisiasa nchini Bahrain, ametangaza kuwa ameamua kuanza mgomo wa kula kupinga kunyimwa huduma za matibabu katika gereza la Al-Hawd Al-Jaff.

Alisisitiza kuwa hali yake ya afya ya kimwili imezorota sana, lakini maafisa wa gereza wamekataa kumhamisha hadi vituo vya matibabu.

Mama yake, "Umm al-Shahid Sami Mushaima," pia amewataka maafisa kuchukua jukumu la hali ya mwanawe na kuchukua hatua za kumwachilia mara moja.

Tangu kukamatwa kwa Hajj Munir Mushaima, wakili wake bado hajafanikiwa kupata faili yake ya kisheria, kwa sababu Mwendesha Mashtaka Mkuu kila wakati amemwongezea muda wa kizuizi kwa kisingizio fulani bila kuzingatia hali yake ya kimwili.

Adel Al-Marzouq, wakili wa Bahraini, pia alitembelea nyumba ya familia ya Mushaima, akionyesha huruma zake na kutaka matibabu ya haraka na kuheshimiwa kwa haki zake za kisheria.

Inafaa kutajwa kuwa vikosi vya wanamgambo vinavyohusika na utawala wa Bahrain, jioni ya Ijumaa, Juni 20, 2025, vilivamia ghafla nyumba ya Hajj Munir Mushaima katika eneo la Al-Sanabis bila kibali halali na kumkamata huku wakieneza hofu na taharuki kati ya familia. Vikosi hivi, mbali na kuharibu vifaa vya nyumbani, vilichukua simu yake ya rununu binafsi na kuiba kiasi cha fedha taslimu.

Tangu wakati huo, ofisi ya mwendesha mashtaka imekuwa ikiongeza muda wa kuzuiliwa kwake mara kwa mara bila kutoa sababu yoyote ya kisheria.

Hajj Munir Mushaima ni kaka wa "Shahidi Sami Mushaima" ambaye aliuawa kwa kunyongwa mnamo Januari 2017 pamoja na "Abbas Al-Sami" na "Ali Al-Sankis" kwa mashtaka ya kubuniwa. Tangu wakati huo, familia ya shahidi huyu imekuwa ikiteswa na kukabiliwa na shinikizo la mara kwa mara kutoka kwa utawala wa Bahrain, hata mama yake mzee hakuokoka unyanyasaji huu. Familia ya Mushaima inaendelea kusisitiza kutokuwa na hatia kwa mwana wao na inataka wahusika wa uhalifu huu wafunguliwe mashtaka.