Fox News: Kutoka Sauti ya Mrengo wa Kulia hadi Kipaza Sauti cha Serikali ya Trump

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (AS) – ABNA – Fox News, kilichoanzishwa na Rupert Murdoch mnamo 1996, kina nafasi maalum katika taswira ya vyombo vya habari nchini Marekani, hasa miongoni mwa wale wenye mitazamo ya kihafidhina. Ingawa Wanademokrasia hutumia vyanzo mbalimbali vya habari, hakuna hata kimoja kinachoweza kulinganishwa na Fox News kwa ushawishi na mvuto kwa Warepublican.

1. Kiwango cha Watazamaji na Kiwango cha Kuaminika kwa Umma

Aidha, zaidi ya wafanyakazi 10 wa zamani wa kituo hiki wameshika nyadhifa muhimu katika serikali ya Donald Trump. Ifuatayo, tunaangalia mambo makuu 6 kuhusu Fox News na watazamaji wake, kulingana na data za utafiti kutoka Kituo cha Utafiti cha Pew:

Kulingana na uchunguzi wa Machi 2025, takriban 38% ya Wamarekani hufuata habari za Fox News mara kwa mara; asilimia sawa na watazamaji wa vituo vya ABC (36%) na NBC (35%). 37% ya Wamarekani wazima wanaamini Fox News, huku 42% hawaiamini; hii ndiyo kiwango cha juu zaidi cha kutokuaminika kati ya vyanzo 30 vya habari vilivyochunguzwa.

2. Tofauti za Mitazamo kati ya Warepublican na Wanademokrasia

Warepublican wana imani zaidi na Fox News (56%), huku Wanademokrasia wakionyesha kutokuamini zaidi dhidi yake (64%). Hata hivyo, 18% ya Wanademokrasia bado hufuata habari za kituo hiki; asilimia sawa na watazamaji wa Washington Post miongoni mwao.

3. Msimamo wa Kiitikadi wa Watazamaji

Mwelekeo wa wastani wa kisiasa wa watazamaji wa Fox News unaelekea upande wa kulia wa wigo wa kisiasa wa Marekani, lakini si kwa kiwango sawa na watazamaji wa vyombo vya habari kama vile Breitbart au Newsmax.

4. Umri na Mwelekeo wa Umri wa Watazamaji

Watu wazee wanaamini Fox News zaidi kuliko wengine. 47% ya watu walio na umri wa miaka 65 na zaidi na 45% kutoka kundi la umri wa miaka 50 hadi 64, ni watazamaji wa kudumu wa kituo hiki. Ni 28% tu ya watu walio chini ya umri wa miaka 30 hufuata kituo hiki mara kwa mara. 76% ya Warepublican walio na umri wa miaka 65 na zaidi wanaamini Fox News, huku miongoni mwa wanachama wenzao walio chini ya umri wa miaka 30, idadi hii inapungua hadi 41%.

5. Jukumu la Fox News katika Uchaguzi wa 2024

Kabla ya uchaguzi wa rais wa 2024, nusu ya Wamarekani walitaja Fox News kama moja ya vyanzo vikuu au vidogo vya habari zao za kisiasa. Warepublican walichagua kituo hiki kama chanzo cha habari zaidi ya mara mbili kuliko Wanademokrasia (69% dhidi ya 32%).

6. Chanzo Maarufu Zaidi cha Habari za Kisiasa mwaka 2024

Fox News, ikiwa na 13%, ilitambuliwa kama chanzo kikuu cha habari za kisiasa mwaka 2024 zaidi kuliko chombo kingine chochote cha habari. Baada yake, CNN inafuata na 10%, televisheni za ndani na 6% na ABC na 5%. Watu wazima walio na umri wa miaka 65 na zaidi walitaja Fox News kama chanzo chao kikuu zaidi kuliko kundi lingine lolote la umri (22% dhidi ya 5% tu ya wale walio chini ya miaka 30).

