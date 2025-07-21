Misri Yatatangaza Kuzuiliwa kwa Mpango Mkubwa wa Kigaidi

Kwa mujibu wa shirika la habari la AhlulBayt (AS) – ABNA – Wizara ya Mambo ya Ndani ya Misri imetangaza kuwa vikosi vya usalama vimefanikiwa kuzuia operesheni kubwa ya kigaidi iliyopangwa na kundi la "Hasam" – linalohusiana na Udugu wa Kiislamu.

Kulingana na ripoti kutoka tovuti ya kituo cha Russia Today, taarifa rasmi ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Misri inasema kwamba viongozi wa kundi la "Hasam", ambao kwa sasa wanaishi nchini Uturuki, wameanza kupanga kuendeleza tena shughuli zao za uharibifu na wamemwingiza kinyume cha sheria mmoja wa wanachama wa kundi hilo aliyefunzwa, ambaye hapo awali alipata mafunzo ya kijeshi ya hali ya juu katika moja ya nchi jirani, kuingia Misri ili kutekeleza operesheni hii.

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, watu hawa hapo zamani pia walishiriki katika mipango ya mauaji ya maafisa wa ngazi za juu wa Misri, ikiwa ni pamoja na jaribio la kulenga ndege iliyombeba Rais wa Misri, Abdel Fattah al-Sisi, na mauaji ya askari polisi na vikosi vya usalama.

Wizara ya Mambo ya Ndani ya Misri iliongeza kuwa, kwa ushirikiano na Shirika la Usalama wa Kitaifa na baada ya kupata kibali cha kimahakama kutoka Ofisi ya Mwendesha Mashtaka wa Usalama wa Taifa, operesheni ya kutambua na kuvamia maficho ya magaidi ilifanyika. Katika operesheni hiyo, magaidi wawili, walipokabiliana na vikosi vya usalama, walifyatua risasi kiholela kuelekea maafisa na raia, na waliuawa katika mapigano ya silaha na vikosi vya usalama.

Katika orodha ya viongozi waliotambuliwa wa kundi hili, majina kama Yahya Al-Sayyed Ibrahim Muhammad Musa (mmoja wa waanzilishi na mkuu wa muundo wa kijeshi wa kundi hilo), Muhammad Rafiq Manna, Alaa Al-Samahi, Muhammad Abdel Hafez na Ali Mahmoud Abdel Wanis yanapatikana.

Katika muktadha huu, Ahmed Musa, mtangazaji mashuhuri wa televisheni ya Misri, alieleza waziwazi kwamba kutajwa kwa jina la Uturuki katika taarifa hii ni ujumbe mzito wa kisiasa, kiusalama na kidiplomasia.

Alisema: "Hii ni mara ya kwanza katika miaka ya hivi karibuni ambapo jina la Uturuki limetajwa moja kwa moja katika taarifa kama hiyo; kwa sababu nchi hii imekuwa maficho ya magaidi wanaopanga operesheni za uharibifu ndani ya Misri."

Musa alizitaka mamlaka za Uturuki kuwakabidhi Cairo wanachama wanaotafutwa wa kundi hili; kwani Misri hapo awali ilikuwa imetoa ombi rasmi.