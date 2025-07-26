Msimamo Usio wa Kawaida wa Ufaransa wa Kuitambua Nchi ya Palestina

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (a.s.) – ABNA – likinukuu Nournews, katika hatua ambayo bila shaka inaweza kuonekana kama hatua muhimu katika diplomasia ya Ulaya kuhusu mzozo wa Palestina, Ufaransa Alhamisi ilitambua rasmi nchi ya Palestina. Emmanuel Macron alitangaza kuwa Paris itatambua nchi ya Palestina mnamo Septemba ijayo katika Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa. Uamuzi huu si tu ishara ya mabadiliko ya mfano, bali unaakisi mabadiliko ya kimsingi katika mtazamo wa kimataifa kuhusu mzozo mkubwa na wa muda mrefu zaidi wa kihistoria wa Mashariki ya Kati; mabadiliko ambayo yanaweza kuwa na matokeo makubwa ya kijiografia, kisheria, na hata kimkakati kwa mustakabali wa utaratibu wa kikanda na kimataifa.

Sababu za Uamuzi wa Ufaransa: Kutoka Azma hadi Dharura

Bila shaka, ukatili na ghasia zisizo na kikomo za Wazayuni dhidi ya watu wa Gaza kupitia "silaha ya njaa," ambazo zimepata mwitikio mkubwa katika maoni ya umma duniani, zinaweza kuwa sababu muhimu katika uamuzi wa hivi karibuni wa Paris. Kwa upande mwingine, Ufaransa kwa muda mrefu imejiona kama mrithi wa mila ya diplomasia ya pande nyingi na mtetezi wa sheria za kimataifa. Hata hivyo, hatua ya hivi karibuni haipaswi kufasiriwa tu kama muendelezo wa sera za jadi za Paris. Kinyume chake, mambo kadhaa ya kisiasa na kimkakati yameandaa mazingira kwa mabadiliko haya dhahiri katika sera rasmi ya Ufaransa kuhusu suala la Palestina:

Mshtuko wa Gaza na Maoni ya Umma ya Ulaya: Baada ya shambulio la Oktoba 7 na vita vya Gaza, maoni ya umma nchini Ufaransa – hasa miongoni mwa vijana na jumuiya za kitaaluma – yalianza kuwa nyeti sana kwa mauaji ya raia wa Palestina. Ufaransa, ambayo yenyewe ni mwenyeji wa idadi kubwa zaidi ya Waislamu barani Ulaya, ilikabiliwa na shinikizo kubwa la kijamii na vyombo vya habari. Kushindwa kwa Mradi wa Nchi Mbili Kutoka Mtazamo wa Uwanja: Pamoja na kuendelea kwa ujenzi wa makazi haramu ya Israeli, uharibifu wa nyumba za Wapalestina, na kuendelea kwa Gaza katika janga la kibinadamu, serikali nyingi za Ulaya zimefikia hitimisho kwamba njia pekee ya kudumisha "nchi mbili" ni kutambuliwa rasmi kwa serikali ya Palestina; hatua ya kufufua suluhisho lililosahaulika. Mabadiliko ya Jumla huko Ulaya: Baada ya uamuzi wa Uhispania, Ireland, Norway, Sweden na baadhi ya nchi nyingine za Ulaya katika miaka ya hivi karibuni, shinikizo la kuunganisha kisiasa katika Umoja wa Ulaya limeongezeka. Kwa uamuzi huu, Ufaransa imejidhibitisha kama kiongozi katika kambi ya Ulaya katika eneo hili. Usawa katika Mahusiano ya Mashariki ya Kati: Paris, ambayo katika miaka ya hivi karibuni ilikabiliwa na tuhuma za upendeleo kwa Israel katika maoni ya umma ya Waislamu, sasa inatafuta kufafanua upya kutokuwamo kwake kimkakati na kujenga upya imani katika Mashariki ya Kati kupitia hatua hii.

Kutambuliwa kwa Palestina na Ufaransa ni hatua muhimu katika kuhalalisha serikali ya Palestina katika ngazi ya sheria za kimataifa. Katika mfumo wa kimataifa, kutambuliwa kwa serikali na nchi nyingine ni moja ya vipengele muhimu zaidi vya uhalali na utekelezaji wa mamlaka. Kabla ya hapo, zaidi ya nchi 140 wanachama wa Umoja wa Mataifa zimeitambua Palestina kama nchi huru, lakini utambuzi huu ulikuwa hasa miongoni mwa nchi za Global South au ulimwengu wa Kiislamu.

Kitendo cha Ufaransa kinamaanisha kwamba moja ya mataifa yenye nguvu ya Magharibi, mwanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama na nchi inayoongoza katika Umoja wa Ulaya, kwa mara ya kwanza imetambua waziwazi mamlaka ya Palestina. Hili ni pigo la kidiplomasia kwa ukiritimba wa Israel katika kusimulia mzozo huo na linaathiri usawa wa nguvu za mfano katika Umoja wa Mataifa na taasisi za kimataifa.

Matokeo ya Kimataifa: Mabadiliko ya Eneo la Kidplomasia

Uamuzi wa Ufaransa unapaswa kuonekana katika muktadha wa mabadiliko ya kijiografia yanayoendelea lakini yenye maamuzi katika ulimwengu wa Magharibi. Kutambuliwa kwa Palestina na Paris kunaweza kusababisha wimbi la kuhalalisha kidiplomasia kwa serikali ya Palestina. Hasa katika hali ambapo kiwango cha uungaji mkono kwa Israel katika maoni ya umma ya ulimwengu wa Magharibi kimepungua sana; China, Urusi na nchi za Global South zinasimama kikamilifu nyuma ya matakwa ya Wapalestina; na mrengo wa Kidemokrasia nchini Marekani pia polepole umeanza kugawanyika katika uungaji mkono wake usio na masharti kwa Israel.

Kitendo cha Ufaransa kinaweza kusukuma nchi kubwa kama vile Ubelgiji, Ureno na hata Italia kufuata njia hii. Kumekuwa na ripoti zinazoonyesha shinikizo kutoka kwa baadhi ya wabunge kwa serikali ya Uingereza kwa London kuchukua uamuzi kama huo wa Paris. Katika kesi hii, Umoja wa Ulaya, ambao kwa miaka mingi umekuwa ukiteseka kutokana na ukosefu wa uthabiti katika sera yake ya kigeni kuhusu suala la Palestina, unakaribia msimamo mmoja.

Upande mwingine, Israel, kujibu kutambuliwa kwa Palestina, imezishutumu serikali zilizotambua kwa "kuhamasisha ugaidi." Mwitikio huu, kwa upande mmoja, ni ishara ya kutengwa kwa Israel kimataifa, na kwa upande mwingine, unathibitisha pengo kati ya siasa kali huko Tel Aviv na mikakati ya wastani zaidi Magharibi.

Nchini Marekani pia, ingawa serikali ya Trump bado inapinga kutambuliwa kwa upande mmoja kwa Palestina, na Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani alitathmini hatua ya Ufaransa kama isiyokubalika, mgawanyiko katika Bunge na kuongezeka kwa shinikizo kutoka kwa mashirika ya haki za binadamu na jamii za kitaaluma kunaweza kuweka msingi wa mabadiliko makubwa zaidi katika siku zijazo.

Hatimaye, kutambuliwa rasmi kwa nchi ya Palestina na Ufaransa kunapaswa kuonekana kama mwanzo wa "kufafanua upya uhalali" katika suala la Palestina. Katika ulimwengu ambapo uhalali hautokani tena tu na ncha ya bunduki, bali unatoka kwa mapenzi ya jamii ya kimataifa, maoni ya umma, na kuzingatia kanuni za kimataifa, Palestina inajenga upya nafasi yake kama "mwathirika anayepinga" dhidi ya "mkaaji haramu."

Ufaransa, kwa hatua hii, sio tu imeondoka kwenye mila yake ya unafiki kuhusu Israel na Palestina, bali pia imeunda mazingira mazuri zaidi kwa Palestina kuwa mchezaji halali, kidiplomasia na hata kisiasa anayeheshimika katika uwanja wa kimataifa. Hatua hii, ikiwa itaambatana na kujiunga kwa nchi nyingine za Ulaya na shinikizo dhidi ya Israel, inaweza kuwa sehemu ya njia ya kufufua amani katika Mashariki ya Kati; amani ambayo, zaidi ya wakati mwingine wowote, inahitaji "maadili ya ulimwengu" na haki ya kihistoria.