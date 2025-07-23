Makala Maalum | Amri ya Julani kwa vikosi vyake Kuondoka kutoka Suwayda Ilikuwa Inatarajiwa

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Katika mwendelezo wa mivutano ya kijeshi na kisiasa nchini Syria, hali ya sintofahamu imezidi kuongezeka baada ya Amri ya Kujiondoa kutoka Suwayda iliyotolewa na Julani, kiongozi wa serikali ya mpito ya Syria, kukataliwa na baadhi ya makundi ya kijeshi yenye uhusiano naye.

Kwa mujibu wa mchambuzi wa masuala ya Kaukazi, Bwana Milad Panahi, katika makala yake maalumu kwa Shirika la ABNA, alieleza kuwa hali hii inaleta taswira ya mivutano ya muda mrefu kati ya makundi yanayopigania ushawishi ndani ya Syria. Alionya kwamba kuwakabidhi Waduruze wanaoegemea Israel sehemu ya mkoa wa Suwayda kunaweza kulisukuma taifa hilo kwenye hali ngumu ya usalama na mgawanyiko wa kijamii usiotibika.

Panahi aliongeza kuwa mradi wa kuondolewa kwa Julani tayari umeanza na kuna uwezekano mkubwa wa kuteuliwa kiongozi mwingine na nchi za Magharibi. Migogoro kati ya Magharibi na Uturuki juu ya ushawishi ndani ya Syria inaweza kuchukua sura mpya na kali zaidi.

Aidha, alionya kuhusu nafasi ya makundi ya Kikurdi na ya Waduruze katika kuvuruga uthabiti wa Syria, na jinsi baadhi yao walivyogeuka kuwa vyombo vya Israel na vyanzo vya fitna katika maeneo wanayoshirikiana na Waarabu wa Syria.

Panahi alisema kwamba matarajio ya Uturuki kuwa itaruhusiwa kuendesha mambo kwa niaba ya Magharibi Syria ni ndoto ya mchana, kwani Israel na washirika wake hawako tayari kuliachia eneo hilo bila masharti mazito, ikiwemo uungwaji mkono wa wazi kwa Israel.

Kwa mujibu wa uchambuzi huo, vita vipya vinaweza kulipuka kati ya jeshi la Uturuki na makundi yenye mrengo wa Israel ndani ya Syria, jambo litakalozidisha mgawanyiko wa ardhi ya Syria kwa mikono ya makundi madogo na yenye ajenda za kigeni.

Tafsiri Muhimu ya Kisiasa

Suwayda sasa ni kitovu cha mivutano ya ndani ya Syria kati ya makundi ya Kiislamu, Waduruze, na makundi ya kigeni.

Israel inadaiwa kutumia makundi ya Waduruze kwa maslahi yake ya ushawishi wa kijeshi na kisiasa.

Julani, kiongozi wa serikali ya mpito, anaweza kuondolewa madarakani kwa mpango wa mataifa ya Magharibi.

Uturuki iko kwenye mtego wa kisiasa kati ya makundi yanayoegemea kwake na yale yanayopokea msaada kutoka kwa Israel na Marekani.