Ireland na Uhispania Waungana na Ufaransa Kutambua Palestina

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (a.s.) – ABNA – Uhispania na Ireland zimekaribisha uamuzi wa Ufaransa wa kuitambua Palestina kama nchi huru. Waziri Mkuu wa Uhispania, Pedro Sánchez, aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa X: "Nakaribisha msaada wa Ufaransa kwa Uhispania na nchi nyingine za Ulaya katika kuitambua nchi ya Palestina."

Alionya kuwa Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, anaharibu suluhisho la nchi mbili, na kusisitiza: "Suluhisho hili ndilo njia pekee inayowezekana ya amani."

Kwa upande mwingine, Simon Harris, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Mambo ya Nje wa Ireland, katika ujumbe kama huo, alipongeza tangazo la Emmanuel Macron na akaliita "mchango muhimu katika utekelezaji wa suluhisho la nchi mbili." Harris aliongeza: "Hatua hii inaweka msingi thabiti wa amani na usalama kwa Waisraeli na Wapalestina."

Macron, Rais wa Ufaransa, pia alitangaza katika taarifa kwamba Paris itaitambua rasmi Palestina mnamo Septemba 2025 katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Aliandika kwenye mtandao wa X: "Amani inawezekana na uamuzi huu unatokana na ahadi ya kihistoria ya Ufaransa kwa amani endelevu na ya haki katika Mashariki ya Kati." Macron pia alitaka kusitishwa mara moja kwa mapigano huko Gaza, kuachiliwa kwa wafungwa wa Kizayuni, na kutuma misaada ya kibinadamu.

Hata hivyo, Ujerumani bado inapinga kutambuliwa kwa Palestina na inaamini kuwa hatua hii "italeta ujumbe usio sahihi." Hii ni wakati nchi kama Ireland, Uhispania, na Sweden tayari zimetoa msaada rasmi kwa Palestina.