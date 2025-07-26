Kuongezeka Mara Tatu kwa Utapiamlo Miongoni mwa Watoto Gaza

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (a.s.) – ABNA – Madaktari Wasio na Mipaka (MSF) wamesema kuwa kinachotokea katika Ukanda wa Gaza ni kuwafanya watu wafe njaa kimakusudi na mamlaka za utawala wa Kizayuni.

Shirika hili la kimataifa limesisitiza kuwa Tel Aviv inapaswa kuruhusu misaada mikubwa ya kibinadamu kuingia Ukanda wa Gaza.

Madaktari Wasio na Mipaka (MSF) wamebainisha kuwa wagonjwa na wafanyakazi wa misaada huko Gaza kwa sasa wanapambana kuishi. Idadi ya watu wanaoteseka kutokana na utapiamlo imeongezeka mara nne tangu Mei 18.

Shirika hili la kimataifa limesisitiza kuwa wastani wa utapiamlo mkali miongoni mwa watoto walio chini ya umri wa miaka mitano huko Gaza umeongezeka mara tatu katika wiki 2 zilizopita.