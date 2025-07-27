Ukanda wa Zangezur ni Mpango wa Marekani wa Kutoa Shinikizo dhidi ya Urusi na Iran

Kulingana na ripoti kutoka Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), Ali Akbar Velayati, Mshauri wa Mambo ya Kimataifa wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi, katika ujumbe wake kwa hafla ya kuadhimisha Sheikh Safi al-Din Ardabili, alisema: Maadui wa Iran, hasa Uzayuni wa Kimataifa na Marekani, wanafuatilia mipango kama "Ukanda wa Zangezur" kama kifuniko cha mipango mikubwa zaidi ya kijiografia na kisiasa. Lengo kuu ni kudhoofisha Mhimili wa Upinzani, kukata uhusiano wa Iran na Caucasus, na kuzingira Iran na Urusi kwa njia ya ardhi kusini mwa eneo hilo. Mpango huu sio tu sehemu ya mpango wa Marekani wa kuchukua nafasi ya Ukraine na Caucasus kama uwanja mpya wa shinikizo dhidi ya Urusi na Iran, lakini pia unafuatiliwa kwa msaada wa NATO na baadhi ya harakati za Pan-Turkist.

Nakala kamili ya ujumbe ni kama ifuatavyo:

Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mrehemevu.

Salamu na heshima kwa watu jasiri na walioelimika wa Azerbaijan, hasa mkoa mtukufu wa Ardabil, na shukrani maalum kwa Hadhrat Ayatullah Seyyed Hassan Ameli, mwakilishi mpendwa wa Vali-e Faqih katika mkoa na Imam-Juma aliyeelimika wa Ardabil, ambaye kwa bidii yake kubwa aliweka msingi wa kufanyika kwa hafla hii tukufu kwa heshima ya cheo cha juu cha Sheikh Safi al-Din Ardabili.

Ninawashukuru wapenzi wote waliotoa mchango mkubwa katika kumuenzi mwanazuoni huyu mashuhuri wa kiroho, kisayansi na kitaifa.

Ndugu waliohudhuria, wageni waheshimiwa, wanazuoni na wasomi waheshimiwa,

Taifa kubwa la Iran katika historia yote, hasa katika kipindi cha kisasa na katika kukabiliana na uchokozi wa hivi karibuni wa utawala wa Kizayuni na Marekani, limeonyesha umoja, ufahamu na mshikamano usio na kifani. Umoja huu unaotokana na utamaduni tajiri wa Kiirani-Kiislamu, daima umekuwa chanzo cha msukumo kwa mataifa yanayopenda uhuru duniani.

Utamaduni wa Iran una sifa mbili kuu: Kwanza, mshikamano wa ndani kati ya makabila mbalimbali; na pili, mwendelezo wa kihistoria ambao, kama nyuzi za zulia la Kiajemi, umeimarisha muundo wa ustaarabu wetu wa zamani. Utambulisho wa Irani umetokana na umoja wa Mungu. Tangu zamani hadi leo, Waajemi daima wamekuwa wafuasi wa dini za monotheistic. Kama vile wanahistoria kama Shahrestani na Masoudi walivyosema waziwazi, hata wafalme wa kale wa Iran walijiona kuwa ni wa nasaba ya Mtume Ibrahim (a.s.). Kwa kuibuka kwa Uislamu, taifa la Iran, ambalo hapo awali lilikuwa likifuata Zoroastrianism - dini ya tauhidi - lilipokea dini hii ya Mungu kwa mikono miwili. Inafurahisha kwamba, kulingana na wanahistoria wengi, Mtume Zarathustra mwenyewe alitoka Azerbaijan.

Katika historia yote, Waajemi daima wamekuwa wabeba bendera ya kupambana na dhuluma na udhalimu: kutoka uasi wa Abu Muslim Khorasani dhidi ya Banu Umayyah, hadi juhudi za Khajeh Nasir al-Din Tusi wakati wa Wamangoli, na harakati za Kishia kabla ya enzi ya Safavid. Lakini hatua muhimu katika njia hii ya kihistoria ilikuwa kuundwa kwa serikali ya Safavid, ambayo iliundwa kwa juhudi za Shah Ismail I, na kwa msukumo wa mafundisho ya kiroho na kiakili ya Sheikh Safi al-Din Ardabili.

Sheikh Safi al-Din Ardabili, mtaalamu huyu wa fumbo na faqihi mcha Mungu ambaye ukoo wake mtukufu unafikia Imam Musa al-Kadhim (as), hakuwa tu mwanzilishi wa harakati halisi ya kiroho na kiakili, bali pia, kwa kuunganisha fumbo, Ushia na utambulisho wa Irani, aliunganisha Iran baada ya karne nyingi za mgawanyiko. Aliweka misingi ya miundo na taasisi ambazo hadi leo, ishara zake ziko hai na zinatumika katika utamaduni wetu.

Hata leo, Azerbaijan, kama hapo zamani, ni chanzo cha imani, ngome iliyokita mizizi ya Ushia, na kinara wa utambulisho wa Kiirani-Kiislamu. Eneo hili daima limekuwa mstari wa mbele katika kutetea uadilifu wa ardhi, uhuru, na maadili ya Mapinduzi ya Kiislamu, na jukumu hili la kihistoria linapaswa kuendelezwa.

Maadui wa Iran, hasa Uzayuni wa Kimataifa na Marekani, wamesumbuliwa na umoja huu wa kihistoria na kina cha kimkakati cha kitamaduni cha Iran na daima wamejaribu kudhoofisha usalama wetu wa kitaifa kwa kudhoofisha misingi ya utambulisho huu. Katika muktadha huu, wanafuatilia mipango kama "Ukanda wa Zangezur" kama kifuniko cha miradi mikubwa zaidi ya kijiografia na kisiasa. Lengo kuu ni kudhoofisha Mhimili wa Upinzani, kukata uhusiano wa Iran na Caucasus, na kuzingira Iran na Urusi kwa njia ya ardhi kusini mwa eneo hilo. Mradi huu sio tu sehemu ya mpango wa Marekani wa kuchukua nafasi ya Ukraine na Caucasus kama uwanja mpya wa shinikizo dhidi ya Urusi na Iran, bali pia unafuatiliwa kwa msaada wa NATO na baadhi ya harakati za Pan-Turkist.

Hata hivyo, Iran, tangu mwanzo wa harakati hizi, ilieleza waziwazi upinzani wake katika ngazi ya juu kabisa na hata, kwa kutuma vikosi mpakani na kufanya mazoezi ya kuzuia, ilionyesha kuwa kutetea usalama wa taifa ni mstari wetu mwekundu. Sera ya "kuzuia kikamilifu" badala ya "kukabiliana na hali isiyohusika" ni mkakati wa busara ambao Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imechukua.

Watu mashujaa wa Azerbaijan ndio waliosimama dhidi ya wavamizi wa Ottoman na Warusi wa Tsarist, chini ya uongozi wa makamanda kama Abbas Mirza, kwa msaada wa wanazuoni wakubwa wa Kishia kama vile marehemu Seyyed Mohammad Mujahid, na fatwa ya jihadi ya wanazuoni dhidi ya uvamizi, walitetea ardhi yao na imani yao. Katika suala la Chama cha Kidemokrasia cha Azerbaijan pia, chini ya uongozi wa wanazuoni na mamlaka kuu, watu wa mkoa walizima njama ya kikoloni na hawakuwaruhusu Warusi na wafuasi wao kugawanya ardhi ya Iran.

Hata leo, adui anajaribu kupenya ndani ya kina cha kijiografia na kisiasa cha Iran na mipango inayoonekana kuwa ya kiuchumi, lakini kwa kweli ni ya utengano.

Lakini taifa la Iran, likiwa limehamasishwa na mafundisho ya watu wake wakuu, hasa Sheikh Safi al-Din Ardabili, limesimama na litaendelea kusimama dhidi ya njama hizi. Kama vile mtaalamu huyo wa fumbo alivyokabiliana na mgawanyiko katika wakati wake, leo pia taifa la Iran, kwa umoja, umakini na imani, litabatilisha mipango mibaya ya maadui.

Mungu ambariki Sheikh Safi al-Din. Njia yake iendelee.

Ali Akbar Velayati