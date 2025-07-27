Iran Yajibu Madai ya Balozi wa Utawala wa Kizayuni huko Baku

Kulingana na Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), "Behnam Malekpour," Katibu wa Habari wa Ubalozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Jamhuri ya Azerbaijan, alilaani matamshi mabaya na ya chuki ya Balozi wa utawala wa Kizayuni unaokalia na ubaguzi wa rangi katika mkutano wa waandishi wa habari wa hivi karibuni huko Baku.

Katibu wa Habari wa Ubalozi wa Iran huko Baku alibainisha: "Ni jambo la kawaida kwa utawala ambao umejengwa juu ya kunyakua ardhi ya kihistoria ya Palestina na kuua na kufukuza wakazi wake wa asili, na ambao kwa muda wa miaka 80 ya kuwepo kwake kwa bahati mbaya umekuwa ukifanya ugaidi na vita dhidi ya nchi jirani, kuwa na ujasiri kiasi cha kujaribu kupanda mbegu za mgawanyiko kati ya nchi za Kiislamu na jirani. Wakati huo huo wanasahau kwamba vifungo vya upendo na urafiki kati ya watu wa Iran na Jamhuri ya Azerbaijan ni imara zaidi kuliko vile vinaweza kudhoofishwa na uovu na udanganyifu wa wawakilishi wa utawala wa mauaji ya kimbili na ubaguzi wa rangi."

Behnam Malekpour, akizungumzia hali mbaya huko Gaza kutokana na kuzingirwa kinyama kwa Ukanda huo na kuwanyima watu wasio na hatia wa Gaza upatikanaji wa chakula na maji, alitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka kukomesha mauaji ya kimbari na kuwafungulia mashtaka na kuwaadhibu wahalifu wa Kizayuni.

Malekpour pia, akirejelea vitendo vya uchokozi vya utawala huo dhidi ya Lebanon, Syria, Iran na nchi nyingine za ukanda huo, aliuita utawala huo kuwa tishio kubwa zaidi kwa amani na utulivu wa dunia na alionya kwamba kutokuchukua hatua madhubuti na jumuiya ya kimataifa kudhibiti chombo hiki kiovu kutaongeza ukosefu wa usalama duniani kote.

George Dick, Balozi wa Israel nchini Jamhuri ya Azerbaijan, wakati wa mkutano na waandishi wa habari huko Baku, alidai kwa maneno ya uhasama kwamba "leo, kwa kudhoofika kwa Iran, dunia, ikiwemo Mashariki ya Kati na Caucasus Kusini, imekuwa salama zaidi."