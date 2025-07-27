Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (ABNA) – ikinukuu Nournews, shambulio la kigaidi la leo (Jumamosi, Julai 25, 2025) huko Zahedan, sambamba na harakati za wakati mmoja huko Sardasht, lilitokea katika hali ambayo vyombo vya habari vya uadui, kwa kuzusha mzozo kuhusu uhaba wa maji na umeme, vinajitahidi kugeuza changamoto za kijamii kuwa migogoro ya kiusalama na kisiasa. Adui, kwa kuamsha nyufa za kijamii, kiuchumi na kiusalama, anajitahidi kuingiza hisia za uchungu na kukata tamaa katika maoni ya umma sambamba na mafanikio ya kimkakati ya taifa la Iran, kama vile ushindi katika vita vya siku 12 vya Gaza na uzinduzi wa satelaiti ya Nahid angani. Operesheni hii ya kisaikolojia ilijaribiwa hapo awali na ilikwisha kutofanya kazi kwa kutegemea umoja wa kitaifa na mamlaka ya ndani. Leo pia, vipengele hivi vya umoja na mamlaka vinachukuliwa kuwa kizuizi kikuu dhidi ya vita vya utambuzi vya adui.

Mchezo wa Magaidi kwa Mabwana Wao Wanayosababisha Migogoro

Wakati utawala wa Kizayuni unapitia shinikizo kutokana na upinzani wa Gaza na migogoro ya ndani, na Amerika inakabiliwa na matatizo ya ndani na kesi za kisheria wazi kwa Trump, makundi ya kigaidi kama vile Jaish al-Zulm yamekuwa chombo cha kupotosha maoni ya umma na kuweka shinikizo kwa Iran. Lengo la operesheni hii ni kuleta ukosefu wa usalama na kupinga msimamo wa kikanda wa Iran ili kuutumia kupata makubaliano katika mazungumzo kama vile mkutano wa Istanbul. Huu ni mazingira yaliyopangwa ambapo magaidi wanatumiwa kama wakala wa proksi ili kusukuma mbele malengo yaliyoshindwa ya Magharibi na Uzayuni wa Kimataifa.

Jaribio la Uaminifu Uliodaiwa wa Magharibi

Ikiwa Magharibi ni mkweli, lazima ililaani shambulio la kigaidi huko Zahedan. Hili ni jaribio kubwa la kuthibitisha madai yao kuhusu kupambana na ugaidi na urafiki na taifa la Iran. Wakati Magharibi imekuwa ikizungumza kila wakati kuhusu vitendo vyake dhidi ya Iran kwa kauli mbiu ya kutetea haki za binadamu na taifa la Iran, leo kwa kunyamaza kimya mbele ya uhalifu huu au kuuhalalisha, inafichua tena hali yake ya pande mbili. Ikiwa nchi za Magharibi zinataka ushirikiano halisi na Iran, lazima ziache kuunga mkono ugaidi katika kanda, ziwakamate na kuwashtaki wahalifu wa uhalifu huu na kuzifanya vyombo vya habari vinavyowaunga mkono ziweze kuwajibika. Vinginevyo, madai ya haki za binadamu na kupambana na ugaidi yatageuka kuwa chombo cha kisiasa na kisicho na sifa.

Mkakati wa Umoja wa Kikanda dhidi ya Ugaidi wa Wakala

Usalama wa kikanda hauwezekani bila ushirikiano na kuungana kwa nchi jirani. Uhalifu huko Zahedan, harakati za makundi ya kigaidi nchini Pakistan, Afghanistan, Asia ya Kati na Caucasus, yote yanaonyesha kwamba usalama hauwezi tena kufikiriwa kwa kutengwa. Nchi za kanda lazima, kwa kufanya mikataba ya pamoja ya usalama, ziweke misingi ya usalama wa ndani na endelevu. Kushiriki kwa nchi za kusini mwa Ghuba ya Uajemi katika muungano huu, hasa kwa kuongoza suala la Palestina, ni fursa ya kihistoria ya kuunda muungano huru na unaozingatia kanda dhidi ya ugaidi na kuingilia kati kwa wageni. Ni kwa kutegemea tu maslahi ya pamoja na utambulisho wa kikanda ndipo amani na usalama halisi vinaweza kufikiwa.