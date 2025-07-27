Araqchi: Diplomasia na Uwanja, Mbawa Mbili za Iran Katika Kukabiliana na Uhalifu wa Israel

Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (ABNA), Sayyed Abbas Araqchi, Waziri wa Mambo ya Nje, leo (Jumamosi), Julai 25, katika mkutano na Rais Masoud Pezeshkian na manaibu na wakurugenzi wa Wizara ya Mambo ya Nje katika jengo la Wizara, alifafanua hatua zilizochukuliwa na idara ya diplomasia wakati wa vita vya siku 12 na vile vile baada ya hapo, na uhusiano kati ya diplomasia na uwanja.

Aliongeza: "Wote katika Wizara ya Mambo ya Nje walikuwa pamoja na vikosi vya kijeshi, na vita vya siku 12 vilikuwa mfano mmoja wa uratibu kati ya uwanja na diplomasia."

Mkuu wa idara ya diplomasia alisema: "Vikosi vyetu vya kijeshi vilitetea nchi kishujaa dhidi ya maadui. Pamoja nao, askari wa uwanja wa diplomasia walikuwa kazini mchana na usiku. Saa kumi na mbili asubuhi ya siku ya shambulio, Juni 13, wakurugenzi walihudhuria Wizara ya Mambo ya Nje na walibaki huko wakati wote huo, na baadhi ya usiku hawakurejea nyumbani na walibaki Wizara ya Mambo ya Nje."

Waziri wa Mambo ya Nje alibainisha: "Vikosi vyetu pia vilitetea dhuluma ya watu wa Iran na uhalali wa kujitetea dhidi ya shambulio la wazi. Bila shaka, Wizara ya Mambo ya Nje ni sehemu ya serikali. Serikali kwa ujumla ilifanya kazi vizuri sana."

Araqchi aliendelea: "Kilichowalazimisha adui kurudi nyuma na kuomba kusitisha mapigano bila masharti ni upinzani wa vikosi vya kijeshi na usimamizi wa kipekee wa serikali katika kusimamia na kuendesha masuala ya nchi bila kuchelewa, udhaifu au uzembe wowote, na serikali ilifanya kazi vizuri sana."

Alisema: "Upinzani wa watu uwanjani na askari wako katika uwanja wa diplomasia na Wizara ya Mambo ya Nje pia. Katika siku 12, tulifanya idadi kubwa ya hatua za kidiplomasia. Waziri wa Mambo ya Nje alisema: 'Kutokana na simu, hatua za balozi za Iran nje ya nchi, nk., zaidi ya nchi 120 duniani zimelaani mashambulizi haya dhidi ya Iran na zimeonyesha msaada na mshikamano na Iran.'"

Araqchi aliendelea: "Mbali na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na Baraza la Magavana, ambao jukumu lao liko wazi, hakukuwa na shirika au taasisi yoyote ya kimataifa ambayo haikuunga mkono Iran. Shirika la Ushirikiano la Shanghai, Harakati ya Nchi Zisizofungamana na Upande Wowote, Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi, Jumuiya ya Nchi za Kiarabu na Umoja wa Afrika, na viongozi wengi wa dunia walikiri haki ya watu wa Iran, hasa kwa kuwa Iran ilishambuliwa wakati ilikuwa ikifanya diplomasia na kushiriki katika mazungumzo ya kidiplomasia. Hii ilionyesha ni nani anayepigania diplomasia na matumizi ya njia za kidiplomasia kutatua masuala ya kimataifa, na ni nani anayetafuta nguvu, uonevu na utawala. Na hii ilithibitisha haki ya watu wa Iran katika njia hii kwa siku hizi 12, na haki hii ilithibitishwa."

Mkuu wa idara ya diplomasia pia alisema kuwa kazi na juhudi za Wizara ya Mambo ya Nje zinaendelea katika nyanja za kimataifa.

Alisema: "Pamoja na Ofisi ya Sheria ya Rais, tunashughulikia uwekaji kumbukumbu wa uhalifu uliofanywa. Katika siku chache zilizopita, Wizara ya Mambo ya Nje imekuwa ikishughulikia masuala ya Gaza, na simu zilizopigwa kuhusiana na hili. Jana kulikuwa na simu kadhaa zilizopigwa ili kuratibu hatua za kuzuia na kusitisha uhalifu huko Gaza na matumizi ya njaa kama silaha na kuwaweka watu katika mzingiro wa chakula na dawa ili kupata makubaliano ya kisiasa katika mazungumzo ya kusitisha mapigano, ambayo walishindwa kufikia kutokana na upinzani wa watu wa Gaza."

Waziri wa Mambo ya Nje alieleza: "Kilichonipa moyo ilikuwa moyo wa Bw. Pezeshkian, ambaye nilikuwa nikawasiliana naye ili kupata maelekezo na kuratibu hatua zinazohitajika na kutumia roho yake kali na yenye furaha katikati ya hali ngumu."