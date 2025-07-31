Sardar Naeini: Adui Hafahamu Vipengele Muhimu vya Nguvu za Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la AhlulBayt (ABNA), Jenerali wa Brigedi Ali Mohammad Naeini, akihutubia katika hafla ya kumkumbuka shahidi mlinzi Ramazanali Choobdari na mashahidi wa nguvu za Iran, alieleza kuwa "utawala wa Kizayuni ulianza shambulio la kijeshi katika vita vya hivi karibuni na 'hadithi yake iliyotengenezwa ya Iran dhaifu'" na alisisitiza: "Vita hivi vya siku 12 vilivyowekwa na utawala wa Kizayuni na Marekani vilikuwa vita vya Iran pekee, dhidi ya NATO nzima."

Alibainisha: "Leo tuko katika hali ambapo operesheni ya utambuzi na kisaikolojia ya adui ni sehemu kubwa ya vita mseto. Katika vita hivi, vyombo vya habari, waandishi, na kazi za kitamaduni na vyombo vya habari vina jukumu muhimu. Vita hivi hufanyika katika aina mbalimbali na fomu za vyombo vya habari. Katika vita hivi; tunahitaji mpangilio wa mashambulizi. Mpangilio wetu wa leo haufanani na vita vya utambuzi. Katika vita hivi vya kijeshi vya hivi karibuni adui alipata kushindwa kabisa, lakini anaendelea vita katika uundaji wa hadithi. Leo ni mitazamo na imani ambazo ni msingi wa kuunda maisha ya kijamii ya binadamu."

Naeini alisisitiza: "Leo, yeyote anayeunda picha bora na kuonyesha ukweli vizuri, ndiye anayefanikiwa zaidi. Kuunda akili ndio kipengele muhimu zaidi cha nguvu ya jamii. Kuharibu haiba ya kiakili ya jamii na utambulisho wa taifa, ndio tishio hatari zaidi ambalo jamii inakabiliana nalo."

Naibu Mkuu wa Mahusiano ya Umma wa IRGC alisema: "Sehemu kubwa ya vita vya siku 12 ilikuwa vita vya vyombo vya habari, operesheni za kisaikolojia na utambuzi. Katika vita vya hivi karibuni; tulifanikiwa kwa kiasi kikubwa katika operesheni za vyombo vya habari. Kama vyombo vya habari havikuwa na mafanikio, wasingelenga vyombo vya habari vya kitaifa na waandishi wa habari. Katika vita vya hivi karibuni, adui alilenga vipengele vya nguvu ambavyo vilikuwa vituo vya kisayansi na wanasayansi, makamanda wa kijeshi na vituo vya operesheni, vituo vya habari na usalama, na vyombo vya habari ambavyo vilikuwa kituo cha kusimulia hadithi."

Aliongeza: "Vita vyote huanza na kisingizio fulani, lakini lengo la vita ni tofauti na yale yanayosemwa. Mfumo wa utawala hauwezi kukubali nguvu huru na yenye ushawishi ya kikanda. Jamhuri ya Kiislamu imebadilisha mlinganyo wa nguvu na namna ya utawala. Kabla ya vita walisema waziwazi; lengo letu ni Iran kujisalimisha. Kiongozi Mkuu alisema: tatizo la Marekani na utawala wa Kizayuni na Iran ni Iran yenye nguvu, Iran yenye mamlaka ya wananchi. Utawala wa Kizayuni ulianzisha shambulio la kijeshi katika vita vya hivi karibuni na 'hadithi yake iliyotengenezwa ya Iran dhaifu'. Vita hivi vya siku 12 vilivyowekwa na utawala wa Kizayuni na Marekani vilikuwa vita vya Iran pekee, dhidi ya NATO nzima."

Alisema: "Vita hivi vilionyesha kuwa chaguo la kijeshi la kubadilisha tabia na kujisalimisha halina ufanisi tu, bali pia huwafanya watu kuwa na umoja zaidi. Vita hivi vilikuwa na mafanikio mengi, dhana ya Iran dhaifu ilififia, ufahamu wa uwezo wa ulinzi wa Iran ulibadilika, ilionekana wazi kuwa kushambulia Iran ni ghali, ilionekana wazi kuwa adui hajui vipengele muhimu vya nguvu za Iran."

Msemaji wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu alikumbusha: "Kwa mauaji ya makamanda, jibu thabiti na la kukandamiza lilitolewa. Mashambulio ya makombora na ndege zisizo na rubani yalisababisha uharibifu mkubwa kwa utawala. Adui alishindwa kabisa katika malengo aliyoyatangaza waziwazi. Hadithi ya kutoweza kushindwa kwa ulinzi wa adui ilivunjika. Makombora ya Irani yalifanya eneo lote lililokaliwa kuwa lisilo salama. Kwa kupanga kwa ubunifu kwa Jeshi la Anga la IRGC kutekeleza mawimbi ya operesheni za makombora zisizo na kikomo, adui alipata uzoefu wa king'ora cha hatari, makimbilio, na kutoroka kila mara. Hatimaye, kwa kuvunjika kwa ustahimilivu na kukata tamaa kwa adui, walisalimu amri na kuomba kukatisha mapigano."

Akieleza kuwa "vita hivi vina vipengele vingi vilivyofichwa ambavyo polepole vitafichuliwa kulingana na Kiongozi Mkuu," aliendelea: "Kuhusu Ulinzi Mtakatifu pia ilisemwa kuwa itachukua miaka 80 kufichua hazina zake. Simulizi ya vita baada ya vita ina umuhimu zaidi. Kuimarisha ushindi na kuthibitisha simulizi ya ushindi leo kuna umuhimu mkubwa kuliko wakati wa vita. Pia tunayo maneno machache kwa Wamarekani na viongozi wa utawala wa kigaidi wa Kizayuni."

Aliongeza: "Ni wazi kabisa kwetu kwamba matamshi ya hivi karibuni ya viongozi wa utawala wa Kizayuni ni muendelezo wa hofu ya mshikamano wa kitaifa wa Iran na nguvu ya makombora ya Iran. Majibu ya Iran katika vita vya siku 12 yalikuwa yamevuruga maisha katika eneo dogo lililokaliwa, pumzi za utawala zilikuwa zikihesabiwa kwa shida."

Naibu Mkuu wa Mahusiano ya Umma wa IRGC alisema: "Tunafahamu vyema hali isiyo ya kawaida, shinikizo la kisaikolojia na kiwango cha ustahimilivu ndani ya Israeli. Waangalizi wa kimataifa na maoni ya umma duniani na wenye mawazo sawa na Wamarekani, wamesimulia kushindwa kwenu katika vita vya gharama kubwa na visivyo na mafanikio. Adui ajue, na ikiwa atathubutu tena kuingilia usalama wa Iran na kufanya kosa, tutawazuia pumzi zao katika maeneo yaliyokaliwa."

Aliongeza: "Trump bado hawezi kuhalalisha mbele ya maoni ya umma hasara za kushiriki na Israeli katika shambulio dhidi ya Iran. Afadhali kwanza muondoe vifusi kutoka kituo cha Al-Udeid, muone nini kimetokea kwenu, kisha mkaanza kujisifu na kutishia. Utawala ambao, kutokana na kukata tamaa kabisa mbele ya mashambulizi makali ya makombora ya Iran, ulikuwa ukifuatilia kusitisha mapigano kupitia waamuzi mbalimbali, sasa unathubutu kutishia shambulio jipya. Utawala wa Kizayuni ujue, ukianzisha shambulio jipya dhidi ya Iran yenye nguvu ya wananchi, mpango wa kusitisha mapigano utakuwa mikononi mwetu."

Alisisitiza: "Haturuhusu king'ora cha hatari kuzimwa katika maeneo yanayokaliwa, ili mweze kupata fursa ya kutoka mafichoni, mtapata uzoefu wa kutoroka na uhamisho zaidi ya vita vya siku 12. Viongozi wa utawala wa Kizayuni walipata uzoefu wa majibu ya haraka na ya kushangaza ya mashambulizi ya makombora ya Iran saa chache baada ya uvamizi na siku ya kwanza ya vita. Adui ajue; ikiwa uvamizi utarudiwa, jiografia ya jibu na uwanja wa vita zinaweza kubadilika, majibu yatakuwa mabaya zaidi."

Msemaji wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika sehemu ya kwanza ya hotuba yake pia alisalimu roho tukufu za mashahidi wote wa vita vya siku 12 vilivyowekwa na utawala wa Kizayuni na Marekani, makamanda, wanasayansi, mashahidi, na akasema: "Mashahidi wanapata riziki kutoka kwa Mola wao. Wanatoa uhai, heshima na nguvu kwa jamii. Mashahidi ni waangalizi, waliopo na mashahidi. Haiba ya shahidi, maadili na ndoto za shahidi ziko katika msingi wa jamii. Mashahidi wa mamlaka walionyesha mamlaka na heshima ya Iran kwa ulimwengu. Walivunja mipango na hesabu zote za adui wa Kizayuni na Marekani katika vita vya siku 12 vilivyowekwa."

Mashahidi wa mamlaka walienda vitani kwa ujasiri katika vita vya mseto vikali, hawakuogopa chochote, walisababisha hofu na woga katika kambi kubwa ya adui, kiasi kwamba adui alikata tamaa, alikubali kushindwa, na kupitia waamuzi aliomba kusitishwa kwa vita." Aliongeza: "Mashahidi wanaweza wasitambuliwe wakati wa uhai wao, lakini baada ya kufa shahidi, udhihirisho wa maisha yao unaonekana wazi. Familia za mashahidi, ambao kwa kufuata mfano wa mashahidi wa Karbala walionyesha ustahimilivu na upinzani, walileta heshima, fahari na hadhi kwa taifa la Iran. Wakati adui alipokuja uwanjani na mali zake zote, vifaa na uwezo wake, mashahidi hawa walikuwa uwanjani na walisimama imara. Mashahidi hawa katika vita hivi, kwa kujitolea kwao, ujasiri na ushujaa wao, walifikisha ujumbe wa nguvu za Iran kwa ulimwengu. Walisababisha hofu ndani ya moyo wa adui, adui aliyekuja na udanganyifu wa ushindi, walivunja hesabu zake.

Naeini alibainisha: "Mashahidi na familia za mashahidi wamechaguliwa na Mungu. Kifo cha shahidi ni chaguo la kimungu. Mashahidi, kabla ya kufa shahidi, hufikia kiwango ambacho wanapata neema. Kabla ya kufa shahidi na katika dunia hii, matendo yao ni ya hesabu. Hawafanyi chochote kisichopendeza Mungu. Harakati zao zote zina harufu ya kimungu na katika tabia zao, hakuna nafasi ya tamaa. Shahidi anaishi kama shahidi kabla ya kufa shahidi. Wao kwetu ni ishara za heshima na hoja na maisha mema."

Alikumbusha: "Shahidi Salmi alikuwa akisema kwenye makongamano ya mashahidi; kujitolea kwa familia za mashahidi ni kubwa kuliko mashahidi wenyewe. Wakati mujahid anapokufa shahidi, anafikia ndoto na lengo lake. Lakini yule ambaye mpendwa wake amekufa shahidi, anajitolea ndoto yake, na hii ndiyo dhabihu kubwa zaidi. Wale wanaowaheshimu mashahidi na wapiganaji katika njia ya Allah, wanasimulia juu ya jihadi na kifo cha shahidi, wanafanya makongamano na sherehe za ukumbusho, wanawasilisha dhabihu na sauti za dhuluma za watu wa Gaza kwa ulimwengu."

Alisisitiza: "Wanauweka hai mjadala wa upinzani. Thawabu yao si ndogo kuliko ya mashahidi. Shahidi Choobdari alikuwa msimuliaji wa jihadi na shahada, leo tunapaswa kumsuta yeye mwenyewe. Alikuwa msimuliaji mwenye sifa nzuri, alikuwa pamoja na watu na kutoka miongoni mwa watu, dhamira yake ilikuwa kuhamasisha. Adui hajui kwamba ikiwa mmoja wa makamanda wetu jasiri wa uwanja wa kitamaduni atakuwa shahidi, watoto wake na wenzake wataendelea na njia yake kwa nguvu zaidi. Kukutana kwa mara ya kwanza kwa mtoto wa kiume wa shahidi Choobdari mwenye umri wa miaka 12 na ukaribishaji wake nyumbani, kulikuwa na nguvu na uimara kiasi kwamba hatukuwa na hisia ya kutokuwepo kwa baba. Kitambulisho hiki kilichoundwa katika jamii ya Iran adui hawezi kukielewa kwa kutumia hesabu zake za kimwili."

Naibu Mkuu wa Mahusiano ya Umma wa IRGC alibainisha: "Shahidi Choobdari; kwa kuwa alikuwa msimuliaji wa jihadi na shahada katika uwanja wa vita vya vyombo vya habari, kazi yake ilikuwa mwendelezo wa uwanja wa jihadi na shahada. Kwa maana fulani, shahidi Choobdari kabla ya shahada yake, alikuwa shahidi. Shahidi Choobdari, kama mashahidi wengine katika njia ya Allah, alikuwa imara, alitembea kwa nguvu, hakutetereka kamwe katika vita vya vyombo vya habari. Ukuu wa shahidi Choobdari ulikuwa kwamba alipoingia uwanjani, alielewa eneo hilo vizuri na hakujisikia mnyonge au dhaifu kamwe au hakuacha kujali nguvu zake."