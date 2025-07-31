Sheikh Naim Qassem: Silaha ya Hizbullah Ni kwa Ajili ya Kulinda Lebanon / Marekani Ni Mshirika wa Uhalifu wa Israeli

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la AhlulBayt (ABNA), Sheikh "Naim Qassem", Katibu Mkuu wa Hizbullah nchini Lebanon, alitoa hotuba katika sherehe ya kumbukumbu ya kuuawa shahidi kwa kamanda mkuu wa jihadi, Sayyid Fouad Shukr (Sayyid Mohsen), katika eneo la Dahiya Junoubi, Beirut, mji mkuu wa Lebanon.

Mwanzoni mwa sherehe hiyo alisema: "Tunafanya kazi katika njia mbili; njia ya upinzani kwa ajili ya ukombozi wa ardhi dhidi ya Israeli, na njia ya pili, njia ya shughuli za kisiasa kwa ajili ya ujenzi wa serikali. Hatupendelei mojawapo ya njia hizi na hatubadilishi moja na nyingine, bali tunaendelea mbele kwa wakati mmoja katika njia zote mbili. Kwa hivyo, hakuna uwezekano wa biashara kati ya njia hizi mbili."

Katibu Mkuu wa Hizbullah nchini Lebanon aliendelea: "Uteuzi wa Joseph Aoun kama Rais ulifanywa baada ya miaka mingi ya mgogoro na kudhoofika kwa muundo wa serikali. Upinzani, kwa kuwezesha mchakato huu, ulionyesha tena kwamba ni moja ya nguzo kuu katika ujenzi wa serikali. Swali la asili linajitokeza hapa: Je, ni vipi serikali inapaswa kujengwa nchini Lebanon? Baadhi hawajui lengo lao la kujenga serikali ni nini: Je, wamekuja kuiba au kuwaondoa sehemu ya jamii?"

Sheikh Naim Qassem, akizungumzia kuundwa kwa upinzani, alisema: "Upinzani huu uliibuka kama jibu kwa uvamizi, ulijaza pengo lililopo katika uwezo wa jeshi la Lebanon na mwaka 2000 ulileta ukombozi mkubwa. Upinzani huu unaendelea na una jukumu la kuzuia Israeli na kulinda Lebanon. Upinzani huu haujawahi kunyakua nafasi au jukumu la mtu yeyote na hautafanya hivyo. Jeshi lina wajibu na litaendelea kuwa na wajibu. Taifa lina wajibu na litaendelea kuwa na wajibu. Tunajivunia umoja huu na tunasema kuwa upinzani huu pamoja na jeshi na watu wana jukumu la pamoja. Sisi hatuishii tu kwenye kaulimbiu bali tunaamini katika ukweli huu na tunaamini kwamba kadiri pande hizi tatu zinavyokuwa na nguvu na ushirikiano, ndivyo mafanikio bora yatafikiwa."

Alirejelea makubaliano yaliyofikiwa baada ya vita vya "Oli al-Baas" na kusema: "Tulikabiliana na uvamizi wa Israeli na makubaliano yalifikiwa, ambayo ninasisitiza kuwa Israeli ndiyo iliyoyaomba. Kwa Israeli, kitendo cha Hizbullah kujiondoa kusini mwa Mto Litani na jeshi la Lebanon kuchukua udhibiti wa eneo hilo kinachukuliwa kuwa mafanikio. Kwa mtazamo wetu, kitendo cha serikali kuchukua jukumu la kulinda nchi ni ushindi. Makubaliano haya yalikuwa na manufaa kwa pande zote mbili, kwetu sisi na kwa adui. Tuliiunga mkono serikali, lakini Israeli haikuzingatia makubaliano. Makubaliano haya yanahusu kusini mwa Litani pekee. Ikiwa mtu anaona uhusiano kati ya makubaliano na silaha, anapaswa kujua kwamba silaha ni suala la ndani la Lebanon na halihusiani na Israeli hata kidogo."

Sheikh Naim Qassem alisisitiza: "Baada ya vita vya Oli al-Baas, Israeli iliendelea na uvamizi wake, lakini kwa ukali mdogo, na kwa lengo la kuishinikiza Hizbullah na Lebanon, ilitangaza kwamba Hizbullah imedhoofika kwa sababu haijibu. Tulisema kwamba serikali ilipochukua jukumu, hatuna tena jukumu la kujibu peke yetu. Hii inamaanisha kwamba vikosi vyote vya kisiasa vina jukumu. Walidhani Hizbullah imedhoofika, lakini walishangaa walipoona uwepo wa Hizbullah katika muundo wa serikali, kusini, na katika mazishi ya kifahari ya mashahidi kama vile Sayyid Hassan Nasrallah na Sayyid Hashem Safieddine. Walishangaa pia na matokeo ya uchaguzi. Yote haya yanaonyesha kwamba upinzani una uwepo mkubwa katika nyanja zote za kisiasa, kijamii, kiafya, na huduma."

Aliongeza: "Israeli ilikiuka makubaliano na bado inatishia. Tunachukulia hili kama matokeo ya ushirikiano kati ya Israeli na Marekani. Marekani kwa dhamana ya Hochstein ilijitolea kufuatilia utekelezaji wa makubaliano na Israeli, lakini kisha ikamtuma mwakilishi ambaye ilionekana kuwa lengo lake ni kuunda mgogoro nchini Lebanon. Marekani, badala ya kusaidia, inaiharibu nchi yetu ili kuisaidia Israeli."

Sheikh Naim Qassem alisema: "Barak alikuja na vitisho na hofu kwamba Lebanon itaunganishwa na Syria na kwamba itaondolewa kwenye ramani, lakini alishtushwa na msimamo mmoja, wa kitaifa, na wa kupinga wa Walebani. Alifikiri kwamba kwa kuwashinikiza marais watatu angeleta fitina, lakini hakujua kwamba walikuwa na ufahamu wa tabia maalum ya Lebanon. Marekani inataka kuifanya Lebanon kuwa chombo cha mradi mpya wa Mashariki ya Kati na kuharibu nguvu zake."

Aliendelea: "Usalama kaskazini mwa maeneo yanayokaliwa umedhibitiwa kwa miezi minane iliyopita, lakini nchini Lebanon bado haujadhibitiwa. Israeli bado inabaki katika maeneo matano ya mpaka ili, chini ya ulinzi wa Marekani, ipate silaha za Hizbullah. Lengo lao ni kuinyima Lebanon uwezo wa kijeshi na baadaye, kwa kuendeleza maeneo haya, kujenga makazi na kuingilia siasa za ndani. Hiki ndicho kilichotokea Syria."

Katibu Mkuu wa Hizbullah kuhusu hali ya Lebanon alisema: "Tunakabiliwa na tishio la kuwepo, si tu kwa upinzani, bali kwa Lebanon nzima, makabila yake yote na taifa lake. Hatari inatoka Israeli, ISIS na Marekani. Hawataki tu kunyakua silaha za upinzani, bali wanataka kuchukua ardhi ya Lebanon. Kwa nini wanazuia watu kurudi katika vijiji vya mpakani?"

Alisema kwa sauti ya uhakika: "Hatutauza Lebanon kwa Israeli. Wallahi, hata kama ulimwengu wote utaungana dhidi yetu na hata kama sote tutauawa, Israeli kamwe haitaweza kutushinda au kuiteka Lebanon. Silaha zetu ni kwa ajili ya upinzani dhidi ya Israeli na hazina uhusiano wowote na masuala ya ndani ya Lebanon. Silaha hii ni nguvu ya Lebanon. Yeyote anayetaka kukabidhi silaha, kwa kweli anataka kuikabidhi kwa Israeli."

Alisema: "Sisi ni watu wa heshima na hadhi, tunaamini katika mafundisho ya Imam Hussein (as) ambaye alisema: 'Unyenyekevu uko mbali nasi.' Tunajitetea hata kama itasababisha kufa shahidi. Uvamizi hautabaki. Sisi tupo, kwa sababu haki iko upande wetu."

Sheikh Naim Qassem aliongeza: "Serikali ya Lebanon inapaswa kutekeleza majukumu yake; kuzuia uvamizi na kujenga upya. Ikiwa Marekani inazuia misaada ya kigeni, serikali inapaswa kutafuta suluhisho jingine. Ujenzi upya pia ni muhimu kwa uchumi wa nchi."

Katibu Mkuu wa Hizbullah nchini Lebanon kuhusu shahidi Sayyid Fouad Shukr alisema: "Sayyid Mohsen alikuwa kutoka Bekaa na alikuwa mmoja wa makamanda wa kwanza wa kijeshi wa Hizbullah. Alikuwa kiongozi wa kundi lililojulikana kama Ahadi Kumi; wote walikufa shahidi. Alitoa kiapo cha utii kwa Imam Khomeini na baadaye kwa Imam Khamenei. Alishiriki katika operesheni kubwa kusini mwa Lebanon, Bosnia, na katika vita vya 2006. Alikuwa mkuu wa vitengo vya wanamaji na vya kujitolea vya Hizbullah na mmoja wa wapangaji wakuu wa operesheni maarufu ya kukamata mateka. Pia alikuwa na jukumu kubwa katika vita vya Al-Aqsa Storm. Alikuwa mtu wa imani, uthabiti, unyenyekevu, na mawazo ya ubunifu. Tunatoa rambirambi zetu kwa familia yake na wapenzi wake wote kutokana na kifo chake." Mwishowe, alirejelea kifo cha shahidi wa mkuu wa Ofisi ya Kisiasa ya Hamas, Ismail Haniyeh, na kuongeza: "Kifo hiki cha shahidi ni mwendelezo wa njia ya upinzani wa Palestina, ambayo leo iko juu ya vipaumbele vya ulimwengu. Tunashuhudia mauaji ya watoto na wanawake huko Gaza kutokana na uhalifu wa Kiamerika na Kizayuni, na mashirika ya kimataifa yanatoa tu matamko. Lazima kuwe na dhamana za kukomesha uhalifu huu." Akimsifu mpiganaji aliyefungwa, George Abdullah, alibainisha: "Yeye ni mfano wa upinzani ambaye alitumia miaka 41 jela kwa fahari. Upinzani ni wa watu wote na makabila yote, na sisi sote tumeungana kwa ajili ya ukombozi wa Palestina."