Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la AhlulBayt (ABNA), katika miezi ya hivi karibuni na baada ya kuanguka kwa serikali ya Bashar al-Assad nchini Syria na kuingia madarakani kwa serikali ya Jolani nchini humo, hali ya maisha katika maeneo ya pwani ya Syria imekuwa mbaya sana.

Serikali ya Jolani, kwa kuwafukuza kazi kwa wingi wafanyakazi wa jeshi, polisi na maelfu ya wafanyakazi wa kiraia nchini Syria, ilisababisha maelfu ya familia kunyimwa mishahara yao ya kila mwezi na hata nyumba zao za serikali. Watu hawa, ambao mara nyingi wana rekodi ya utumishi bila makosa, sasa wanaishi bila chanzo cha mapato, bila makazi na katika kivuli cha vitisho vya usalama.

Hofu... na Hofu Zaidi

Hivi sasa, wakazi wa maeneo ya pwani ya Syria wanakabiliwa na aina mbili za hofu: hofu moja ni ya maisha kutokana na mauaji yaliyolengwa au ya kipofu yenye nia ya kimadhehebu, na hofu nyingine ni ya njaa kutokana na kukatwa kabisa kwa vyanzo vya mapato vya wakazi wa eneo hili.

Mmoja wa watu hawa, "Sulaiman", afisa wa zamani wa jeshi la Syria ambaye alifukuzwa bila kupokea fidia yoyote, anasema: "Wafanyakazi wengi wa serikali ya Syria katika serikali iliyopita walilazimika kufanya kazi ya pili ili kukidhi mahitaji ya familia zao. Sasa kwa kuwa hata wamepoteza kazi yao kuu, na kwa sababu ya mdororo wa kiuchumi katika eneo hilo na wingi wa wafanyikazi wa bei nafuu, hakuna kazi tena kwao."

Chifu wa mmoja wa vijiji vilivyo karibu na eneo la "Dariqish" pia alisisitiza kuwa zaidi ya 75% ya wakazi wa vijiji vya eneo hili walikuwa wamehudumu katika jeshi, polisi au katika kazi za serikali nchini Syria, na sasa kwa kukatwa kwa mishahara yao, wanajikimu kimaisha ama kutokana na akiba ndogo, au kutokana na uuzaji wa mali, misaada ya umma na kazi za kila siku za huduma.

Kwa mujibu wa ripoti ya mwanachama wa Kamati ya Amani ya Kijamii katika jiji la Tartus, juhudi zimefanywa kushughulikia hali ya mishahara iliyokatwa ya wanajeshi na wafanyakazi, lakini hakuna jibu rasmi lililotolewa kwa juhudi hizi. Mmoja wa maafisa wa mkoa wa Tartus alitangaza kuwa suala hilo linapita mamlaka yao, na hivyo, faili hii imefungwa kabisa.

Kazi Mpya za Kuishi

Baada ya akiba ya kifedha ya familia kumalizika, wanajeshi wa zamani katika pwani ya Syria walilazimika kutafuta njia ya kujikimu kimaisha. Walianza kazi mbalimbali kuanzia kuuza mboga, kuni, majani ya mchuzi, na mimea ya dawa hadi kuanzisha biashara za nyumbani. "Ali," mmoja wa wale ambao nyumba yake iliungua wakati wa mapigano, sasa anauza matunda na mboga kwa gari dogo, lakini bado anaishi kwa hofu kwa sababu hana hata kitambulisho.

"Nazar" na mkewe wameanza kutengeneza bidhaa za maziwa nyumbani na kuzisambaza kwa wateja kwa kutumia pikipiki. Wengine kama "Fawaz," ambaye alikuwa mhandisi wa umeme, baada ya miezi minne ya ukosefu wa ajira, anatoa huduma za kukarabati vifaa vya nyumbani kutoka nyumbani. Wengi pia wamechagua kutoa masomo ya ziada kwa wanafunzi au kuuza bidhaa nyumbani.

Mshikamano wa Kijamii na Misaada ya Umma

Wimbi la mshikamano wa kijamii miongoni mwa wakazi wa eneo la Dariqish na maeneo mengine ya pwani ya Syria limesababisha taasisi za kijamii na wafadhili kuchukua hatua za kutoa mkate wa kila siku kwa familia zisizo na mapato. Pia, misaada midogo midogo inatolewa kwa familia zilizoathirika kupitia mitandao ya kijamii na kampeni za ndani.

"Wissam," dereva teksi, alimkopesha gari lake mkwe wake asiye na kazi ili afanye kazi nalo asubuhi. "Firas," ambaye amelemewa kabisa baada ya mlipuko wa bomu la ardhini, baada ya kukatwa misaada yake ya matibabu, sasa anaishi tu kwa msaada wa wafadhili.

Sababu za Kihistoria na Sera za Sasa

Maeneo ya pwani ya Syria yalikuwa tayari yakiishi katika umaskini, lakini sera za kuwanyima haki za serikali ya zamani na baadaye, maamuzi ya serikali ya Jolani ya kuvunja jeshi la Syria na kuwafukuza wafanyakazi wa nchi hiyo kwa kisingizio cha ziada ya wafanyakazi, yamepeleka hali hiyo kwenye hatihati ya maafa. Wakati kuna mazungumzo ya maridhiano na mageuzi yanayosambazwa nje, hatua za kivitendo zinaonyesha kutojali kabisa matokeo ya kijamii ya maamuzi haya.