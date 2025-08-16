Mwitikio wa Naibu Waziri wa Mambo ya Nje kwa Msaada wa Makamu wa Rais wa Mahakama ya Kimataifa ya Haki kwa Israel

Kulingana na shirika la habari la AhlulBayt (a.s.) - ABNA - Naibu Waziri wa Sheria na Masuala ya Kimataifa amejibu ujumbe wa Makamu wa Rais wa Mahakama ya Kimataifa ya Haki kueleza msaada wake kwa Israel.

Naibu Waziri wa Sheria na Masuala ya Kimataifa aliandika kwenye akaunti yake ya X: "Ukiukaji wa kushtua wa maadili ya mahakama: Makamu wa Rais wa Mahakama ya Kimataifa ya Haki anashikamana wazi na Israel, utawala ambao una kesi nyingi zinazosubiri mahakamani. Upendeleo huu wa wazi unadhoofisha uaminifu wa Mahakama ya Kimataifa ya Haki na unakiuka kanuni ya msingi ya kutokuwa na upendeleo wa kimahakama."

Inafaa kuashiria kwamba Julia Sebutinde, Makamu wa Rais wa Uganda wa Mahakama ya Kimataifa ya Haki (ICJ), amesema kwamba Mungu "amenichagua kusimama pamoja na Israel" na kwamba ishara za "mwisho wa nyakati" katika Mashariki ya Kati "zimekuwa wazi".

Mapema mwaka jana, Sebutinde alikuwa jaji pekee katika jopo la majaji 17 wa mahakama aliyepinga hatua zote sita zilizotolewa na mahakama katika uamuzi unaoeleza "ukubalifu" wa shtaka la mauaji ya halaiki dhidi ya Israel huko Gaza, na mnamo Julai 2024, alikuwa peke yake tena aliyepinga wakati jopo la majaji 15 lilitangaza kwamba uvamizi wa miongo kadhaa wa Israel wa maeneo ya Palestina ni "haramu".