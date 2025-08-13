Waraka wa “Siri Iliyo Hifadhiwa” ni nini?

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Salamu katika salawat maalumu ya Bibi Fatimah (sa) yenye maneno “wa as-sirril mustawda‘ fiha” (na siri iliyo hifadhiwa ndani yake) katika riwaya inayohusiana na Salawat hii, je, imeelezwa katika vitabu vya Kishia? Katika baadhi ya sehemu, maneno haya yameondolewa. Tafadhali ninaomba ufafanuzi.

Kwa ujumla, inaweza kusemwa kuwa maneno haya yenye nyongeza ya “wa sirril mustawda‘ fiha” ambayo hasa katika zama zetu yameenea zaidi kuliko hata riwaya zilizo sahihi, hayapatikani katika vitabu mashuhuri vya riwaya na hadithi vilivyo thabiti. Hivyo, hayawezi kunukuliwa kama hadithi au maneno ya Ma’sumu (a.s). Sentensi hii imenukuliwa tu katika baadhi ya vitabu, ambayo ni maoni na tafsiri ya wanazuoni wakubwa wa Kishia, na kwa kuzingatia usahihi wa maneno yake na kukubaliana kwa maana yake na riwaya sahihi, inaweza kutumika na kupata thawabu na fadhila zake za kiroho.

Kumswalia na kumtumia salamu Mtume, Bibi Fatimah Zahra, na Maimamu watoharifu (a.s) kuna faida nyingi za kiroho na kimada, na katika riwaya, ziara na dua mara nyingi, pale majina ya wakubwa hawa yanapotajwa, salamu na swala zinakuja zikifuatana na maneno mbalimbali katika sifa zao.

Maelezo zaidi: Kumswalia Bibi Fatimah (a.s), baba yake, mumewe na watoto wake pia kumeelezwa kwa maneno mbalimbali katika dua na ziara zilizopokewa kutoka kwa Ma’sumu (a.s), kama: “as-swalah ‘alayha wa ‘ala abiiha wa ba‘liha wa baniha”, na “swalla-llahu ‘alayha wa ‘ala abiiha wa ba‘liha wa baniha”.



Na Mtume Mtukufu (s.a.w.w) amesema: “…Hakika Mwenyezi Mungu amemuwekea kundi la malaika wanaomlinda kutoka mbele yake, nyuma yake, kulia kwake na kushoto kwake. Wako pamoja naye katika uhai wake na kwenye kaburi lake baada ya kufariki kwake, wakimswalia yeye, baba yake, mumewe na watoto wake kwa wingi.”

Mwenyezi Mungu, kwa wema wake, amewaweka malaika maalumu kumlinda Fatimah (a.s) kutoka pande zote. Malaika hawa, wakati wa uhai wa Fatimah (a.s), karibu na kaburi lake na wakati wa kufariki kwake, humswalia kwa wingi yeye, baba yake, mumewe na watoto wake.

Mtume Mtukufu (s.a.w.w) katika ubora na thawabu ya kumswalia Bibi Fatimah (a.s) amesema: “Ewe Fatimah! Yeyote atakayekuswalia na kukutumia salamu, Mwenyezi Mungu atamsamehe na popote nitakapokuwa katika Pepo atamuunganisha nami.”

Kwa hiyo, asili ya kumswalia na kumtumia salamu Bibi Fatimah na wakubwa hao ina faida njema. Kwa hivyo, kumswalia kwa maneno kama yale yaliyozungumziwa katika swali, ambayo maudhui yake yapo katika baadhi ya riwaya, haina tatizo. Na mwenendo wa wanazuoni wakubwa umekuwa hivi kwamba katika vitabu vyao, waliponukuu hadithi kuhusu yeye au katika kumuelezea, walitumia maneno ya dua: “Allahumma swalli ‘ala Fatimah wa abiiha wa ba‘liha wa baniha”, wakimpa heshima yeye, Mtume, Imam Ali, Imam Hasan na Imam Husayn (a.s).

Hata hivyo, kwa mujibu wa utafiti na upekuzi, hakuna riwaya inayotaja kusema salawat hii mara kadhaa – kama ilivyo salawat kwa Mtume (s.a.w.w) ambayo kwa mfano imetajwa mara mia – bali kilichopokewa tu katika baadhi ya vitabu ni mausia na maelekezo ya kimaadili ya baadhi ya wanazuoni wa dini, na kuyatekeleza kwa nia ya kutumaini thawabu hakuna tatizo. Mfano, Bw. Muwahhid Abtahi Isfahani katika maelezo yake kwenye kitabu ‘Awalim al-‘Ulum wa al-Ma‘arif wa al-Ahwal min al-Ayat wa al-Akhbar wa al-Aqwal (Mustadrak Sayyidat an-Nisa ila al-Imam al-Jawad) ameandika kuwa:



Kwa ajili ya kutawassal kwa Bibi Fatimah (a.s), inasemwa mara 530: “Allahumma swalli ‘ala Fatimah wa abiiha wa ba‘liha wa baniha bi ‘adadi ma ahata bihi ‘ilmuka.”

Tanbihi:

