Mwanafunzi wa Kitanzania Apewa Heshima ya Kusoma Maatam ya Arubaini ya Imam Hussein (A.S) Katika Haram ya Imam Ali (A.S), Najaf Al-Ashraf

16 Agosti 2025 - 23:06
Hii ni kwa mara nyingine tena, Sauti ya Tanzania kuinuliwa Katika Haram Tukufu ya Imam Ali (A.S), katika Mji Mtukufu wa Najaf Al-Ashraf Nchini Iraq, kupitia Mwanafunzi huyu Mpenzi wa Mtume Muhammad (saww) na Aali zake Muhammad (Amani iwe juu yao).

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Sheikh Mustafa Khatibu Nkonga, Mwanafunzi wa Kitanzania anayesoma nchini Iraq, amepata fursa adhimu na ya kipekee ya kusoma Maatam ya Maombolezo ya Arubaini ya Imam Hussein (a.s) - Mjukuu wa Mtume Muhammad (s.a.w.w) - katika Mimbari ya Haram Tukufu ya Imam Ali bin Abi Talib (a.s), iliyopo katika Mji Mtukufu wa Najaf Al-Ashraf.
 

Hii ni heshima kubwa si tu kwake binafsi, bali pia kwa Tanzania na Waislamu wote Wapenzi wa Ahlul-Bayt (as) Waliopo katika ukaenda wa Afrika Mashariki, kuwakilishwa katika Jukwaa Takatifu la Ahlul-Bayt (a.s).

Kwa mara nyingine tena, Sauti ya Tanzania imeinuliwa katika anga la Najaf Al-Ashraf kupitia Mwanafunzi huyu Mchaji Mungu, na Mpenzi wa Mtume Muhammad (S.A.W.W) na Aali zake Watoharifu (A.S).

