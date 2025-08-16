Balozi wa Iran huko Beirut: Ziara ya Dkt. Larijani nchini Lebanon ilikuwa yenye mafanikio na uwazi

Kulingana na shirika la habari la kimataifa la AhlulBayt (a.s.) - ABNA - Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Lebanon, Mojtaba Amani, alitangaza kwamba ziara ya Dkt. Ali Larijani, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, huko Beirut ilikuwa yenye mafanikio katika ngazi zote.

Alisema: "Wakati wa ziara hii, mikutano kadhaa mizuri, ya kirafiki na wazi ilifanyika, ambayo ilisaidia kuondoa utata wowote na wasiwasi uliopo kuhusu misimamo ya uwazi na wazi ya Iran."

Amani aliongeza kuwa mkutano wa Dkt. Larijani na Sheikh Naim Qassem, Katibu Mkuu wa Hezbollah, uliongeza msaada unaoendelea wa Iran kwa Lebanon na upinzani wake dhidi ya adui Israel.

Sheikh Naim Qassem alikuwa ameelezea shukrani zake kwa Iran hapo awali kwa msaada wake wa kila wakati kwa Lebanon, upinzani wa nchi dhidi ya adui Israel, na msaada wake kwa umoja, uhuru na uhuru wa Lebanon.

Dkt. Ali Larijani, wakati wa ziara yake rasmi huko Beirut siku iliyopita, alisisitiza kwamba Iran iko tayari kusimama pamoja na Lebanon ikiwa kutakuwa na ongezeko la vitendo vya Israel, na pia kutoa msaada unaohitajika ikiwa serikali ya Lebanon itaomba.