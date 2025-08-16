Mashambulizi ya Anga ya Utawala wa Kizayuni Kusini mwa Lebanon / Tel Aviv Yadai Kuharibu Vijia vya Chini ya Ardhi vya Hezbollah

Kulingana na shirika la habari la kimataifa la AhlulBayt (a.s.) - ABNA - ndege za kivita za jeshi la Israeli Alhamisi jioni zililenga maeneo katika viunga vya miji miwili ya Hasbaya na Jezzine kusini mwa Lebanon. Mashambulizi haya yalikuja kufuatia ukiukaji mpya wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyokuwa yameanza mwishoni mwa mwaka 2024. Jeshi la Israeli lilisema kuwa operesheni hiyo ilifanywa ili kuharibu njia za chini ya ardhi za Hezbollah.

Kulingana na ripoti ya shirika la habari rasmi la Lebanon, mashambulizi ya anga ya Israeli yalilenga eneo la "Wadi Barghaz" katika viunga vya mji wa "Hasbaya" katika Mkoa wa Nabatieh, na eneo la "Jurat Khader al-Qatrani" katika viunga vya mji wa "Jezzine" katika Mkoa wa Kusini mwa Lebanon. Hadi sasa, hakuna ripoti za majeruhi kutokana na mashambulizi haya.

Jeshi la Israeli, katika taarifa, lilidai kuwa limelenga njia kadhaa za chini ya ardhi za Hezbollah kusini mwa Lebanon na kudai kuwa miundombinu hii ni ukiukaji wa makubaliano kati ya Israeli na Lebanon. Hata hivyo, halikutoa maelezo zaidi juu ya eneo halisi au asili ya njia hizi.

Mapema Alhamisi, shirika la habari la Lebanon liliripoti kwamba ndege isiyo na rubani ya Israeli ilishambulia pikipiki katika mji wa "Aitaroun" katika Wilaya ya Bint Jbeil, Mkoa wa Nabatieh, kwa kurusha makombora mawili, na kusababisha afisa wa polisi wa eneo hilo kujeruhiwa.

Wizara ya Afya ya Lebanon, katika taarifa, ilitangaza kwamba watu wawili walijeruhiwa katika shambulio hilo na kuongeza kuwa ndege zisizo na rubani za Israeli Alhamisi jioni ziliruka kwa mara kwa mara na kwa urefu wa chini juu ya miji ya "Ainata" na "Aitaroun".

Matukio haya yalikuja siku moja baada ya Mkuu wa Majeshi wa Israeli, "Eyal Zamir," kufanya ziara ya uwanjani kusini mwa Lebanon. Ziara hii ilifanyika sambamba na ziara rasmi ya "Ali Larijani," Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, huko Beirut.

Zamir alikiri Jumatano kwamba tangu mwanzo wa utekelezaji wa kusitisha mapigano mnamo Novemba 27, 2024, jeshi la Israeli limefanya mashambulizi ya anga 600 dhidi ya Lebanon. Alisisitiza kwamba Israeli haitarudi nyuma.

Israeli ilianza mashambulizi dhidi ya Lebanon mnamo Oktoba 8, 2023, ambayo yaligeuka kuwa vita kamili mnamo Septemba 23, 2024. Migogoro hii imesababisha vifo vya zaidi ya mashahidi 4,000 na majeruhi karibu 17,000 hadi sasa.

Usitishaji mapigano kati ya Hezbollah na Israeli ulianza Novemba 27, 2024, lakini Tel Aviv imeuvunja zaidi ya mara 3,000, na kusababisha vifo vya watu 281 na kujeruhiwa kwa 593.

Katika ukiukaji wa kusitisha mapigano, jeshi la Israeli limejiondoa kwa kiasi kutoka kusini mwa Lebanon, lakini bado linashikilia milima mitano ambayo iliteka wakati wa vita vya hivi karibuni.