Katibu Mkuu wa Hezbollah nchini Lebanon: Hatutakabidhi Silaha za Upinzani / Tuko Tayari kwa Vita vya Karbala

Kulingana na shirika la habari la kimataifa la AhlulBayt (a.s.) - ABNA - Sheikh Naim Qassem, Katibu Mkuu wa Hezbollah ya Lebanon, ameishutumu serikali ya nchi hiyo kwa kuhudumia mradi wa Israeli kwa kusukuma mbele uamuzi wa kupokonya silaha upinzani, na ameahidi kwamba atazindua vita vya Karbala ili kukabiliana na uamuzi huu.

Akizungumza leo, Ijumaa, wakati wa sherehe za maadhimisho ya Arba'een Husseini nchini Lebanon, alisema kwamba ikiwa serikali ya nchi hiyo itajaribu kupambana na Hezbollah, hakutakuwa na maisha yaliyobaki nchini Lebanon.

Katibu Mkuu wa Hezbollah alielezea uamuzi wa serikali ya Lebanon kama jaribio la kunyang'anya upinzani na Lebanon silaha zao za kujihami wakati wa uvamizi, kurahisisha mauaji ya wapiganaji wa upinzani, kuwafukuza kutoka ardhi yao, na kutekeleza uamuzi wa Amerika na Israeli.

Sheikh Naim Qassem aliongeza kuwa uamuzi wa serikali ya Lebanon ni hatari na unaweka nchi katika mgogoro mkubwa, na unakinzana na mkataba wa kuishi pamoja.

Alikataa kukabidhi silaha za upinzani na kusema kwamba Hezbollah ya Lebanon itapigana vita vya Karbala ili kukabiliana na "mradi huu wa Israeli-Amerika."

Sheikh Naim Qassem alisisitiza: "Hakuna uhuru nchini Lebanon isipokuwa uambatane na upinzani ambao umekomboa uchaguzi wa uhuru wa Lebanon."

Katibu Mkuu wa Hezbollah aliibeba serikali ya Lebanon jukumu kamili la mlipuko wowote wa ndani na uharibifu wowote nchini Lebanon na kusema: "Hakuna maisha kwa Lebanon ikiwa mnasimama upande mwingine na kujaribu kutukabili na kutuangamiza; Lebanon itajengwa tu na vipengele vyake vyote."

Alisema kuwa Hezbollah imeakhirisha maandamano yoyote dhidi ya kukabidhi silaha, kwa sababu bado kuna fursa ya mazungumzo na serikali, na kuongeza kuwa maandamano ya barabarani yanaweza kuendelea hadi nje ya Ubalozi wa Amerika nchini Lebanon.

Baraza la Mawaziri la Lebanon mnamo Agosti 7 mwaka huu liliamua kwamba silaha zote — pamoja na silaha za Hezbollah — zitachukuliwa na serikali na kuiagiza jeshi kuandaa mpango wa kutekeleza uamuzi huu mwezi huu na kuutekeleza kabla ya mwisho wa mwaka 2025.