Zaidi ya Watu 200 Wafariki Katika Mafuriko Makubwa Kaskazini mwa Pakistan

Kulingana na shirika la habari la kimataifa la AhlulBayt (a.s.) - ABNA - angalau watu 210 nchini Pakistan wamekufa kutokana na mafuriko na mafuriko ya ghafla kaskazini mwa nchi, wakiwemo wanachama 5 wa vitengo vya uokoaji ambao helikopta yao ilianguka.

Mvua kubwa za ghafla zimesababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi katika jimbo la Khyber Pakhtunkhwa kaskazini magharibi, jimbo la Gilgit-Baltistan, na sehemu ya Pakistani Kashmir kaskazini mwa Pakistan.

Kulingana na takwimu rasmi kutoka Mamlaka ya Usimamizi wa Maafa ya Jimbo la Khyber Pakhtunkhwa, angalau watu 189 wamekufa kutokana na mafuriko katika jimbo hili, wakiwemo wanaume 163, wanawake 14, na watoto 12. Kutokana na mafuriko yanayoendelea na operesheni za uokoaji, idadi ya waathirika inaweza kuongezeka.

Hapo awali, serikali ya jimbo la Khyber Pakhtunkhwa ilitangaza kwamba mawasiliano na helikopta ya uokoaji iliyotumwa kutoa msaada katika eneo la Bajaur yalikatika. Masaa machache baadaye, serikali ya Pakistan ilithibitisha katika taarifa kwamba helikopta hiyo ilianguka na abiria wake wote 5 walikufa.

Maafisa wa jimbo la Khyber Pakhtunkhwa wanasema kuwa makadirio sahihi ya uharibifu hayanawezekana kwa sasa kutokana na mvua zinazoendelea, mafuriko, na operesheni za uokoaji.

Vyombo vya habari vya Pakistan vimeripoti kuwa angalau watu 10 wamekufa katika jimbo la Gilgit-Baltistan kutokana na mafuriko. Tukio hili limesababisha uharibifu mkubwa wa ardhi za kilimo, uharibifu wa nyumba kadhaa, na kufungwa kwa barabara nyingi kuu.

Katika sehemu ya Pakistani Kashmir, mamlaka imeripoti vifo vya angalau watu 8 katika mji wa Muzaffarabad. Pia, mafuriko yamechukua madaraja 6 ya kusimamisha katika Bonde la Neelum.

Tangu mwishoni mwa Juni mwaka jana, mvua za msimu zimesababisha uharibifu mkubwa kote Pakistan, hasa katika jimbo la Khyber Pakhtunkhwa na mikoa ya kaskazini, na kusababisha mafuriko, maporomoko ya ardhi, na uhamiaji wa familia kadhaa kwenda maeneo salama.