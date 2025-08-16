Watu 2 Wajeruhiwa Katika Mlipuko wa Risasi Karibu na Msikiti nchini Sweden

Kulingana na shirika la habari la kimataifa la AhlulBayt (a.s.) - ABNA - Polisi wa Sweden leo (Ijumaa) walitangaza kwamba watu wawili walijeruhiwa kufuatia mlipuko wa risasi karibu na msikiti katika mji wa Örebro. Mamlaka wanashuku kuwa tukio hilo linaweza kuhusishwa na mitandao ya uhalifu.

Msemaji wa polisi wa Sweden aliambia shirika la habari la Reuters kwamba majeruhi wamepelekwa hospitalini, lakini alikataa kutoa maelezo juu ya ukali wa majeraha yao.

Polisi wa Sweden wamefungua uchunguzi wa tukio hili kama jaribio la mauaji na wanamsaka mshukiwa, ingawa hakuna mtu aliyekamatwa hadi sasa.

Sweden imekuwa ikikabiliana na wimbi la ghasia zinazohusiana na magenge ya uhalifu kwa zaidi ya muongo mmoja, na mlipuko wa risasi wa hivi karibuni, kulingana na wachunguzi, unaweza kuwa ndani ya mfumo huo.

Polisi wa Sweden, katika taarifa bila kutoa maelezo zaidi, walisema: "Kulingana na hali ya sasa na mazingira ya mlipuko wa risasi huko Örebro, inawezekana kwamba tukio hili lina uhusiano na mitandao ya uhalifu."

Mji wa Örebro, ulioko takriban kilomita 200 magharibi mwa Stockholm, uliona vifo vya wanafunzi na walimu 10 katika mlipuko wa risasi ulioua Februari iliyopita, ambao unachukuliwa kuwa shambulio la silaha mbaya zaidi katika historia ya Sweden kulingana na idadi ya waathirika. Mhalifu wa shambulio hilo alikuwa mwanafunzi wa zamani ambaye hatimaye alijiua. Katika kesi hiyo, wachunguzi hawakupata nia wazi ya hatua ya mshambuliaji na walisema kwamba hakuwa na uhusiano na magenge ya uhalifu.