Malengo ya “Kulisha Chakula” kwa “Mazuwwari wa Arbaeen” katika Uislamu

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul Bayt (as) -ABNA- Lengo kuu la kulishs chakula kwa Mazuwwari wa Arbaeen ni kuiga mtindo wa Ahlul Bayt (as) na kuhuisha desturi nzuri ya kulisha watu chakula kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Zaidi ya hayo, kitendo hiki kina malengo mengine pia ambayo yanaweza kuelezwa kama ifuatavyo:

1. Kusaidia Mazuwwari na kurahisisha safari yao: Mazuwwari wengi wa Arbaeen hutembea kwa miguu katika hali ngumu. Kuwapa chakula na kutoa chakula na vinywaji kwao, ni msaada mkubwa katika kuondoa uchovu na kuimarisha nguvu zao, na kufanya safari yao iwe rahisi. "Wanaopendelea wengine juu ya nafsi zao, hata kama wao wenyewe wako katika haja; na yule anayeepuka ubinafsi, hao ndio wenye mafanikio." (1) Aya hii inaonyesha ukarimu na kusaidia maskini hata katika hali ngumu.

Mazuwwari wa Arbaeen pia kwa namna fulani wanahitaji msaada na kurahisishwa kwenye safari yao. Imamu Sadiq (a.s) amesema: "Yeye aliye mnyweshea mwumini kinywaji cha maji ambapo hakuwezi kupata maji, au akiwa na kiu, Mwenyezi Mungu atamnywesha kutoka kwenye rahik mchaguliwa (kile kinywaji kitakatifu cha peponi)." (2) Riwaya hii inaonyesha umuhimu wa kunyweshea mwenye kiu na kusaidia maskini wa maji, jambo muhimu katika safari ya Arbaeen kwa miguu.

2. Kutoa ishara ya upendo na heshima kwa Imamu Hussein (a.s) na Ahlul Bayt (a.s): Kulisha chakula kwa Mazuwwari ni ishara ya upendo wa dhati kwa Imamu Hussein (a.s) na Ahlul Bayt (a.s). Kitendo hiki kimewekwa kama huduma kwa wapenzi wa Ahlul Bayt (a.s). "Sema: Mimi siwaombi malipo juu yake, isipokuwa upendo kwa wa karibu; na yeyote anayefanya mema, tutazidi mema yake. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye kuwasamehe na Mwenye kushukuru." (3) Kula chakula kwa wazawa ni mfano wa “upendo kwa wa karibu” na “kitu kizuri”. "Na yeyote anayekadiria ishara za Mwenyezi Mungu, hiyo ni sehemu ya taqwa ya mioyo." (4) Ziara ya Arbaeen na huduma kwa wazawa ni heshima ya ishara za Kimungu na ishara za Hussaini. Imamu Sadiq (a.s) amesema:

"Yeye aliye fika kwenye kaburi la Hussein (a.s) kwa miguu, Mwenyezi Mungu hutia kila hatua yake mema, hunyanyua makosa yake, humng’usha cheo, na hutia kila usiku aliokuwa pale thawabu ya kuhuisha nafsi moja." (5) Huduma kwa wazawa kama hawa, wenye thawabu kubwa, ni ishara ya upendo kwa Imamu (a.s). Imamu Hussein (a.s) amesema: "Mahitaji ya watu kwenu ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwenu, kwa hivyo msichoke na baraka hizo ili zisibadilike kuwa adhabu." (6) Huduma kwa wazawa na kutimiza mahitaji yao ni mfano wa baraka hii ya Kimungu.

3. Kukuza tamaduni ya ukarimu na kujitolea: Wale wanaoendesha Mawkib na wale wanaotoa chakula kwa wazawa, kwa kutoa mali na maisha yao, wanakuza tamaduni ya ukarimu na kujitolea. Matukio haya ni mojawapo ya mandhari mazuri zaidi ya Arbaeen. "Enyi mnao imani, tazama, sutuka, mtumii Bwana wenu na fanya mema mpate mafanikio." (7) Kufanya mema na huduma kwa watu ni mfano wa ukarimu na kujitolea. Imamu Ali (a.s) amesema: "Bora wenu ni yule anaye wafaidia watu." (8) Kula chakula kwa wazawa ni huduma yenye faida kubwa zaidi kwao.

4. Kukuzia umoja na mshikamano miongoni mwa Waislamu: Kulisha chakula kwa Mazuwwari wa mataifa na tabaka mbalimbali kunakuza umoja na mshikamano miongoni mwa Waislamu. Katika siku hizi, kila mtu bila kujali lugha au kabila, yupo chini ya bendera moja na kwa lengo moja la pamoja. "Kushikamana nyuzi zote za Mwenyezi Mungu, msigawanyike." (9) Ukusanyaji mkubwa wa Arbaeen na kula chakula pamoja ni ishara ya umoja wa kuzunguka Ahlul Bayt (a.s). Mtume Muhammad (s.a.w) amesema: "Mfano wa waumini katika upendo, huruma na mshikamano wao ni kama mwili mmoja, ikiwa kipengele kimoja kinaugua, sehemu zingine zote hujisikia na kuumwa naye usiku na homa." (10) Kula chakula na huduma kwa wazawa ni ishara ya mshikamano na mshikamano wa mwili huu mmoja.

5. Kusambaza maarifa ya Ahlul Bayt (a.s): Katika Mawkib na vituo vya kula chakula, zaidi ya chakula, mara nyingine huandaliwa programu za kitamaduni na kidini zinazosaidia kusambaza maarifa ya Ahlul Bayt (a.s) na kuelezea malengo ya Mapinduzi ya Ashura. "Na ni nani anayezungumza vizuri zaidi kuliko yule anayewaalika watu kwa Mwenyezi Mungu na kufanya mema na kusema: Hakika mimi ni miongoni mwa Waislamu?" (11) Kula chakula na huduma kwa Mazuwwari ni fursa ya mwendo wa kimtazamo kuelekea kwa Mwenyezi Mungu na maarifa ya Ahlul Bayt (a.s).

Imamu Baqir (a.s) amesema: "Mwenyezi Mungu amrehimie mtu aliye huisha amri yetu." (12) Arbaeen na shughuli zake zote, ikiwa ni pamoja na kula chakula, ni mfano wa kuhuisha amri ya Ahlul Bayt (a.s). Imamu Sadiq (a.s) amesema: "Kuwa waalika kwa watu bila kutumia midomo yenu." (13) Kula chakula na tabia njema ya Mawkib ni mwendo wa kimtazamo kuelekea kwa madhehebu ya Ahlul Bayt (a.s).

6. Kuzingatia heshima ya binadamu: Huduma kwa Mazuwwari inasisitiza heshima ya kibinadamu. Katika tukio hili kubwa, wazawa wote hudumishwa kwa heshima bila kuzingatia hali zao za kifedha, kijamii, n.k. "Hakika tumewa heshimu watoto wa Adamu, tukawabeba kwenye nchi kavu na baharini, tukawa rizikia kwa vitu safi, na tukawaweka juu ya wengi wa viumbe tulivyo viumba." (14) Mwenye kutoa Huduma kwa Mazuwwari na kulisha chakula bila malipo ni mwakilishi wa kuthamini binadamu wote.

Mtume Muhammad (s.a.w) amesema: "Watu wote ni familia ya Mwenyezi Mungu, na kipendwa zaidi miongoni mwa viumbe kwa Mwenyezi Mungu ni yule anayewafaa zaidi familia Yake." (15) Huduma kwa Mazuwwari ni huduma kwa familia ya Mwenyezi Mungu.

7. Baraka na riziki ya Kimungu: Imani ni kwamba kulisha chakula kwa ajili ya Mwenyezi Mungu huleta baraka katika maisha na kuongezeka kwa riziki. "Na chochote mlichotumia, atakibadilisha, na Yeye ndiye Mzuri wa waliopewa riziki." (16) Imamu Sadiq (a.s) amesema: "Yeye aliye toa dinaar moja katika njia ya Mwenyezi Mungu, atapokea mara mia saba ya marudio yake." (17) Imamu Ali (a.s) amesema: "Akili ya mtu haikamiliki isipokuwa kwa kuongezeka kwa mema duniani." (18) Kula chakula kwa wazawa ni mojawapo ya matendo ya mema yaliyo dhahiri zaidi.

Marejeo / Viashiria: