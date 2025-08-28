Israel imeushambulia tena Mji Mkuu wa Yemen, Sanaa / Milipuko 10 Mfululizo imetokea katika Mji wa Sanaa

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Vyombo vya habari vinavyohusiana na harakati za Ansarullah vimetangaza kuwa leo Alhamisi, mji mkuu wa Yemen, Sanaa, umevamiwa na mashambulizi mapya ya anga yanayofanywa na Israel.

Kulingana na ripoti ya mwandishi wa televisheni ya Al Jazeera ya Qatar, milipuko kumi mfululizo imetetemesha mji wa Sanaa, na mashambulizi ya anga yamelenga maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na Jabal Attan magharibi mwa mji mkuu wa Yemen. Sauti za milipuko zilisikika katika mtaa mbalimbali ya Sanaa.

Wakati huo huo, vyombo vya habari vya Israeli, ikiwemo "Israel Broadcasting Authority", vimeelezea shambulizi hili kama la kipekee na muhimu, na kutoa taarifa kuwa jeshi la Israel lilikuwa likijaribu kumlenga viongozi wakuu wa harakati za Ansarullah.

Televisheni ya Channel 14 ya Israel iliripoti pia kuwa mashambulizi makubwa yanatekelezwa ndani ya ardhi ya Yemen, yakiwa na lengo la kuangamiza viongozi muhimu katika muundo wa uongozi wa harakati za Ansarullah. Ripoti hizo pia zilisema kuwa vikosi vya majini vya Israeli vinashiriki katika operesheni hizi.

Mashambulizi haya ya anga yalifanyika masaa machache tu baada ya jeshi la Israel kutangaza kuwa limewazuia drones mbili zilizoangushwa kutoka Yemen. Hivi karibuni, Jumapili iliyopita, mashambulizi ya Israel dhidi ya vituo vya anga huko Sanaa yalisababisha vifo na majeruhi miongoni mwa watu.