"Watoto Wasio na Mpangilio Waliopangwa": Uzinduzi wa Kitabu Kipya Kuhusu Kikosi cha Vita vya Asili cha Shahidi Chamran

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-: Kitabu kipya kiitwacho “Watoto Wasio na Mpangilio Waliopangwa” kimezinduliwa rasmi katika hafla iliyofanyika leo asubuhi (Jumatano) katika Makumbusho ya Kitaifa ya Mapinduzi ya Kiislamu na Vita vya Kujihami, kwa kuhudhuriwa na watu mashuhuri wa kisiasa na kitamaduni, pamoja na wanahabari.

Kitabu hiki kinatoa simulizi ya kina kuhusu kuanzishwa kwa Kikosi cha Vita vya Asili (Jang-haaye Na-Monazzam) wakati wa mwanzoni mwa Vita vya Iran na Iraq, chini ya uongozi wa Shahidi Dkt. Mostafa Chamran na Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi, Ayatollah Khamenei (mwenyezi Mungu amuhifadhi).

Wahusika Waliohudhuria Hafla ya Uzinduzi:

Mhandisi Mehdi Chamran , kaka wa Shahidi Chamran na Mwenyekiti wa Halmashauri ya Jiji la Tehran.

, kaka wa Shahidi Chamran na Mwenyekiti wa Halmashauri ya Jiji la Tehran. Sardar Mehdi Amirian , Mkurugenzi Mkuu wa Makumbusho ya Kitaifa.

, Mkurugenzi Mkuu wa Makumbusho ya Kitaifa. Dk. Yahya Niazi , mchambuzi wa fasihi.

, mchambuzi wa fasihi. Abbas Heydari-Moghaddam , mtunzi na mkusanyaji wa kitabu.

, mtunzi na mkusanyaji wa kitabu. Baadhi ya wapiganaji wa zamani wa Kikosi cha Vita vya Asili na waandishi wa habari.

Maelezo Muhimu kutoka Hafla hiyo:

Sardar Amirian alisema:

“Katika historia ya Vita vya Kujihami, kuna matukio ya kipekee yanayopaswa kuigwa. Wengi wanajua majina ya mashujaa, lakini hawajui matendo yao halisi. Hii ndiyo sababu tunapaswa kuandika zaidi.”

Aliongeza kuwa:

“Vitabu hivi na simulizi ndogo ndogo hubadili maisha ya vijana. Kila kizazi kinahitaji mifano ya kuigwa. Kwa hiyo, tunapaswa kuandika kwa ajili ya historia na vizazi vijavyo.”

Mhandisi Mehdi Chamran alieleza historia ya kikosi hicho:

“Kikosi cha Vita vya Asili kilianzishwa wakati jeshi la kitaifa halikuwa tayari, na Kikosi cha Walinzi wa Mapinduzi (Sepah) kilikuwa hakijajengwa bado. Katika mazingira haya magumu, Iraq ilivamia Iran. Katika siku hizo za mwanzo, Dkt. Chamran hakuwa tayari kwenda vitani kwa sababu alikuwa na historia ya mapambano ya awali kule Kurdistan, lakini baada ya simu kutoka kwa mwanamke mmoja wa Ahvaz aliyeeleza hofu ya mashambulizi ya angani ya Iraq, Dkt. Chamran alichukua uamuzi wa kuondoka mara moja kwenda mstari wa mbele.”

Chamran alisema pia kuwa:

“Kikosi hiki kiliundwa kwa msaada wa Ayatollah Khamenei ambaye katika siku za kwanza za vita alikwenda Ahvaz pamoja na Dkt. Chamran.”

Sardar Abbas Bayrami, Mkuu wa Taasisi ya Nyaraka za Vita, alisema:

“Tuna zaidi ya vitabu 500 vya historia ya mdomo na zaidi ya vitabu 40,000 kuhusu Vita vya Kujihami, lakini bado ni wachache. Lengo letu ni kufikia milioni 5. Tunawahimiza wapiganaji kuandika kumbukumbu zao.”

Abbas Heydari-Moghaddam, mtunzi wa kitabu:

“Baadhi ya simulizi zilizopo ni za kipekee na hazijawahi kuchapishwa kabla. Vita siyo tu bunduki — akili na mikakati ndivyo vilivyoshinda vita.”

Yahya Niazi, mchambuzi wa fasihi ya mapambano, alisema:

“Dkt. Chamran alitumia mbinu ya uongozi wa dharura. Kitabu hiki kinaonesha migongano ya fikra hasa wakati wa uongozi wa Bani Sadr juu ya jeshi. Ni kitabu kinachochochea tafakuri.”

Muhtasari wa Kitabu:

Kitabu "Watoto Wasio na Mpangilio Waliopangwa" kinahusu uanzishwaji wa Kikosi cha Vita vya Asili wakati wa mwanzo wa vita vya kulazimishwa vya Iraq dhidi ya Iran. Kinaelezea nafasi ya Ayatollah Khamenei na Shahidi Chamran katika kuunda kikosi hiki cha wapiganaji wa kujitolea kabla ya mfumo rasmi wa kijeshi kuimarishwa, hadi wakati wa kuuawa kwa Shahidi Chamran na kuunganishwa kwa kikosi hiki na vyombo rasmi vya ulinzi.