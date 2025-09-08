Mtazamo wa "Trump" Kuhusu Uwezekano wa Marekani Kuivamia Venezuela

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, likinukuu Fox News, Rais wa Marekani Donald Trump leo alitoa msimamo wake kuhusu uwezekano wa nchi yake kuivamia Venezuela.

Kuhusu suala hili, Rais wa Marekani, akiepuka kutoa jibu la wazi kwa waandishi wa habari, alitosheka na kauli yake ya kurudia-rudia.

Akijibu swali kuhusu iwapo ana nia ya kuishambulia Venezuela, Trump alisema: "Mtajua baadaye."

Hivi karibuni, Rais wa Venezuela Nicolás Maduro alikuwa amesisitiza kwamba nchi yake itaingia katika "mapambano ya silaha" ikiwa itashambuliwa.

Rais wa Venezuela alisema kwamba ingawa Venezuela "bado iko katika hatua ya mapambano yasiyo na silaha," shambulio lolote litasababisha "watu wote" kuitikia "dhidi ya uvamizi, iwe wa ndani, wa kikanda, au wa kitaifa."

Katika hotuba yake, aliongeza: "Hakuna kokeini inayozalishwa Venezuela, hii ni uwongo wa Kimarekani, kama uwongo waliousema kwamba Iraq ina silaha za maangamizi makubwa (na kwa kisingizio hicho wakaiambia Iraq). Wanadanganya pia kuhusu Caracas."

Hii inakuja wakati ambapo hapo awali alitangaza kwamba, akijibu kuongezeka kwa mvutano kati ya nchi hiyo na Marekani kufuatia kuongezeka kwa uwepo wa kijeshi wa Washington katika Bahari ya Karibea, zaidi ya raia milioni 8 wa nchi hiyo walihamasishwa kama "Wanamgambo wa Kitaifa wa Bolivari."

Hapo awali, kufuatia kuongezeka kwa mvutano kati ya Marekani na Venezuela baada ya kupelekwa kwa wanajeshi wa Marekani kwenye pwani ya Karibea kwa kisingizio cha kupambana na magenge ya dawa za kulevya ya Venezuela, ndege mbili za kivita za F-16 za nchi hiyo ziliruka juu ya manowari ya jeshi la wanamaji la Marekani.