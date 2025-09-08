Mitaa ya Istanbul, Uwanja wa Maandamano Dhidi ya Serikali

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, waandamanaji nchini Uturuki Jumapili usiku walikabiliana na polisi wa nchi hiyo baada ya polisi kuingia katika jengo la chama cha upinzani cha Republican People's Party.

Kufuatia hatua hii ya polisi wa Uturuki baada ya uamuzi wa mwendesha mashtaka wa kubadilisha mkuu wa tawi la chama cha Republican People's Party katika jimbo la Istanbul, mitaa ya jiji hilo, usiku wa jana, ilikuwa uwanja wa maandamano dhidi ya Recep Tayyip Erdoğan na chama tawala cha Justice and Development Party.

Serikali ya Erdoğan pia ilitangaza marufuku ya maandamano katika wilaya 6 za jiji la Istanbul na kuzuia upatikanaji wa mitandao ya kijamii.

Kituo cha televisheni cha Russia Al-Youm pia kimeripoti kwamba leo, Jumatatu, maelfu ya wafuasi wa harakati za upinzani wamekusanyika huko Istanbul na inasemekana kuwa hii inaweza kuwa mwanzo wa mgomo mkubwa wa kukaa katika jiji hilo.

Kulingana na mwandishi wa habari wa Russia Al-Youm nchini Uturuki, vikosi vya polisi na vitengo vya kuzuia ghasia vya Uturuki vimefika kwa wingi katika eneo hilo ili kudhibiti hali.

Wakati huo huo, mwandishi wa habari aliripoti kwamba mitandao ya kijamii, ikiwemo X, Instagram, Facebook na TikTok, inakabiliwa na matatizo makubwa na wakati huo huo watumiaji wanakabiliwa na kasi ndogo sana ya intaneti.

Kulingana na ripoti hiyo, YouTube haipatikani kabisa na WhatsApp na Telegram pia zimekumbwa na matatizo ya zaidi ya 90%.