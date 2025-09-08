Fumbo la Ndege Isiyo na Rubani ya Yemen: Iliingiaje Katika Maeneo Yaliyokaliwa Bila Kutambuliwa na Rada?

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la ABNA, likinukuu Russia Al-Youm, mwandishi wa habari wa kituo cha Kizayuni cha Kan aliripoti kwamba jeshi la utawala huo linafanya uchunguzi kuhusu sababu za kushindwa kwa mifumo ya rada na onyo ya jeshi la anga la "Israel" wakati wa shambulio la jana la ndege isiyo na rubani ya Yemen.

Ripoti hiyo ilisema kwamba shambulio la jana lilikuwa hatari. Ndege isiyo na rubani ya Yemen iliingia katika anga ya maeneo yaliyokaliwa na kulenga eneo la kimkakati, yaani Uwanja wa Ndege wa Ramon huko Negev. Eneo hili liko karibu sana na Eilat na hutumika kwa safari za ndege za ndani.

Vyombo vya habari vya Kiebrania pia viliripoti kwamba jeshi la utawala wa Kizayuni linafanya uchunguzi juu ya iwapo ndege hiyo ya Yemen iliingia katika maeneo yaliyokaliwa kutoka upande wa Jordan wakati ulinzi wa anga ulikuwa unashughulika na ndege zingine zisizo na rubani.

Meya wa Eilat pia alikiri kwamba kugongwa moja kwa moja kwa ndege isiyo na rubani katika maeneo yaliyokaliwa bila maonyo ya awali kunatia wasiwasi. Majeshi ya Yemen hayakuisahau Eilat, licha ya mashambulizi ya Tel Aviv dhidi ya nchi yao.