Jenerali Meja Hatami: Katika vita vya siku 12, tulipigana na kiini cha teknolojia ya Magharibi na NATO

Kulingana na shirika la habari la Abna, Jenerali Meja Amir Hatami, Kamanda Mkuu wa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, wakati akitembelea vitengo vya jeshi huko Isfahan, Tabriz, na Hamadan, alitathmini na kuchunguza utayari wa mapigano wa vitengo hivi, na katika mkutano na makamanda, wapiganaji na marubani, akizungumzia msimamo wa taifa la Iran dhidi ya uchokozi wa utawala wa Kizayuni wakati wa vita vilivyolazimishwa vya siku 12, alisema: “Iran nzima, kutoka vikosi vya nchi kavu, ulinzi wa anga na vikosi vya angani vya jeshi hadi Basij na Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu na watu wote, walikuwa katikati ya uwanja wa vita katika vita vya hivi karibuni vilivyolazimishwa na walipigana na kupinga kwa maana halisi ili Iran ya Kiislamu ibaki na heshima milele.”

Aliongeza: “Mashahidi ndio mashujaa wa vita hivi vilivyolazimishwa, ambao walitoa mali zao zote kulinda Iran ya Kiislamu, watu wetu wapendwa na mipaka yetu ya heshima na utukufu. Lazima tuwe walinzi wa maadili yao na kutimiza haki ya damu hizi na kutumia nafasi tuliyoipata kwa kujitolea kwa taifa kubwa la Iran, kwa maendeleo zaidi na utukufu wa Iran ya Kiislamu.”

Aliendelea: “Kisingizio kikuu cha adui kilikuwa suala la nyuklia, lakini kile alichofanya na alichotaka kufanya kwenye uwanja wa vitendo, kilikuwa tofauti sana na madai yao ya awali na kilionyesha kuwa adui alikuwa ameandaa mpango wa kina dhidi ya watu wetu wapendwa, nchi na mfumo mtakatifu wa Jamhuri ya Kiislamu, lakini tunamshukuru Mungu kwamba kwa bidii na heshima yenu, wapenzi, tulitoka kwenye uwanja huu tukiwa na heshima.”

Kamanda Mkuu wa Jeshi, akisema kuwa adui hakufanikiwa kufikia malengo yake makuu katika vita vilivyolazimishwa vya siku 12, aliorodhesha baadhi ya malengo ya adui wakati wa vita vilivyolazimishwa na alifafanua: “Adui alikusudia kuharibu kabisa uwezo wa nyuklia wa Iran ya Kiislamu lakini hakuweza kufanya hivyo, kwa sababu uwezo wa nyuklia ni sayansi na teknolojia ya ndani na haiwezekani kuuharibu.”

Aliendelea: “Adui aliwaua makamanda wetu ili kuvuruga njia ya ulinzi lakini kwa hekima ya haraka na ya kimungu ya Kamanda Mkuu Mkuu na uteuzi wa makamanda wapya, alishindwa pia kwenye njia hii. Adui alikusudia kuharibu uwezo wetu wa makombora katika vita hivi vya siku 12 lakini hilo pia halikutokea, na hadi wakati wa mwisho, kwa uwezo wetu wa makombora, tulimwangamiza adui na kulenga shabaha zetu katika ardhi za utawala haramu wa Quds kwa makombora yetu.”

Jenerali Hatami alifafanua, kwamba katika siku za mwisho za vita, pia tulifanya mashambulizi yenye nguvu zaidi ambayo yaliweka ngao ya makombora ya adui kwenye changamoto.

Kamanda Mkuu wa Jeshi alibainisha: “Mpango mwingine wa adui ulikuwa kuharibu nguvu na uwezo wetu wa ulinzi wa anga lakini pia alishindwa katika eneo hili. Leo pia mmeshuhudia jukumu la vikosi vyetu vya ulinzi wa anga.”

Jenerali Meja Hatami, akizungumzia mshikamano na umoja uliojengwa kati ya watu wote baada ya mashambulizi ya utawala wa Kizayuni, pia alisema: “Adui alikusudia kuharibu mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu na umoja na mshikamano kati ya watu lakini katika eneo hili alipata kushindwa kubwa na kushangaza zaidi na ikawa wazi kwamba alikuwa na mahesabu mabaya, kwa sababu watu walisimama imara zaidi kuliko hapo awali kwa ajili ya mfumo wao wa Kiislamu.”

Mwanachama wa Baraza la Ulinzi alisema: “Katika vita hivi, watu walielewa nia na uso halisi wa adui na walisimama dhidi yake.”

Kamanda Mkuu wa Jeshi alitaja msimamo wa watu kuwa ni matokeo ya uelewa wao wa kina kuhusu adui na malengo yake na alifafanua: “Fitina za adui bado hazijaisha na maadamu taifa kubwa la Iran linataka uhuru, uhuru, heshima na utukufu, fitina za maadui pia zitaendelea. Lakini taifa la Iran limesimama imara na limeamua kubaki huru.”

Kamanda Mkuu wa Jeshi aliongeza: “Ingawa vita hivi vilidumu kwa siku 12 tu na ilikuwa muda mfupi, lakini kwa kweli vina masomo muhimu ndani yake. Kwa kweli, tulipigana na kiini cha teknolojia ya Magharibi na NATO. Walimpa adui kila kitu alichohitaji, na popote alipokumbana na upungufu, washirika wake waliingia kwenye uwanja wa vita kwa ajili ya ulinzi na msaada wa adui.”

Jenerali Meja Hatami, akisema kuwa mtu anapaswa kuwa tayari kupigana kila wakati, na ikiwa hatutaki vita, tunapaswa kuwa tayari zaidi na wenye nguvu zaidi, alisema: “Adui ni mbaya kama vile alivyojionyesha katika vita vya siku 12, na hatasita kufanya uhalifu wowote.”