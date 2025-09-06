Hispania inafikiria vikwazo vya silaha dhidi ya utawala wa Kizayuni

Kulingana na shirika la habari la Abna, gazeti la Hispania la El Pais liliripoti Jumamosi: "Serikali ya Hispania inafikiria kuharakisha marufuku ya usafirishaji wa silaha kwenda Israeli kama sehemu ya kifurushi cha vikwazo ambacho kinatarajiwa kuidhinishwa Jumanne."

Chombo hiki cha habari cha Hispania kiliongeza: "Vikwazo vinavyowezekana vya Madrid vitawekwa ili kuishinikiza Israeli baada ya mauaji ya karibu watu 64,000 huko Gaza na upanuzi wa makazi katika Ukingo wa Magharibi."

Ripoti ya gazeti inaongeza: "Muungano wa PSOE na Sumar unafanya kazi ya kuweka vikwazo kamili vya silaha dhidi ya Israeli na kwa hivyo vikwazo dhidi ya Tel Aviv havitazuiliwa kwenye viwanda vya kijeshi. Lengo ni kuharakisha utekelezaji wake kwa kutumia maudhui ya muswada ambao Sumar waliwasilisha hapo awali kwenye Bunge, kupitia amri ya kifalme. Kulingana na vyanzo vya serikali, mipango ya serikali ni kwamba vikwazo vinaweza kutekelezwa mara moja."

Gazeti la Hispania la El Pais kisha liliongeza: "Wazo ni kwamba vikwazo vilivyotajwa vitakataza uuzaji, usambazaji, uhamishaji au usafirishaji wa silaha na teknolojia moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja kwenda Israeli. Sheria mpya pia itakataza uingizaji wa bidhaa za kijeshi kutoka Israeli kama vile silaha za moto, risasi au msaada wa kiufundi."