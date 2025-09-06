Maduro: Ikiwa Marekani itashambulia, Venezuela itaingia katika mapambano ya silaha

Kulingana na shirika la habari la Abna, likinukuu shirika la habari la Anadolu, rais wa Venezuela Nicolas Maduro alisisitiza kuwa nchi yake "itaingia katika mapambano ya silaha" ikiwa itashambuliwa.

Rais wa Venezuela alisema kwamba wakati Venezuela "bado iko katika hatua ya mapambano yasiyo na silaha," shambulio lolote litasababisha majibu ya "watu wote dhidi ya uchokozi, iwe wa ndani, wa kikanda au wa kitaifa."

Katika hotuba yake, aliongeza: "Hakuna kokeini inayozalishwa nchini Venezuela, huu ni uongo wa Marekani, kama uongo waliosema kwamba Iraq ina silaha za maangamizi makubwa (na kwa kisingizio hiki walishambulia Iraq). Pia wanasema uongo kuhusu Caracas."

Hii inakuja wakati hapo awali alitangaza kwamba, kwa kujibu kuongezeka kwa mvutano kati ya nchi hii na Marekani kufuatia kuongezeka kwa uwepo wa kijeshi wa Washington katika Bahari ya Caribbean, zaidi ya raia milioni 8 wa nchi hii wameitwa kama "Wanamgambo wa Kitaifa wa Bolivari."

Maduro, wakati wa mkutano na maafisa wa serikali na vikosi vya kijeshi vya nchi hii, ambao ulirushwa hewani na televisheni ya serikali ya Venezuela, alisema kuwa "msingi wenye nguvu unaojumuisha wanamgambo milioni 4.5 ambao wamefunzwa kwa miaka pia wameitwa na zaidi ya watu milioni 8 ambao wamejiandikisha katika shirika la 'Wanamgambo wa Kitaifa wa Bolivari' watajiunga nao."

Maduro alitaja lengo la wito huu kuwa ni kuimarisha vikosi vya vifaa na shirika ili kuhakikisha usalama na ulinzi wa Venezuela mbele ya vitisho vya ndani na nje na alisisitiza kuwa wito huu ni hatua ya kwanza ya mchakato endelevu wa kuandaa vikosi vya wananchi.

Hapo awali, kufuatia kuongezeka kwa mvutano kati ya Marekani na Venezuela baada ya kuwekwa kwa vikosi vya Marekani kwenye pwani ya Caribbean kwa kisingizio cha kupambana na magenge ya dawa za kulevya ya Venezuela, ndege mbili za kivita za nchi hii aina ya F-16 ziliruka juu ya meli ya kivita ya Jeshi la Wanamaji la Marekani.

Kulingana na Reuters, ikinukuu maafisa wawili wa Marekani, tukio hili, ambalo Pentagon ilidai lilitokea katika maji ya kimataifa, liliongeza mvutano kati ya Washington na Caracas siku mbili tu baada ya Marekani kushambulia mashua ya Venezuela na kuua watu 11 waliokuwa ndani.