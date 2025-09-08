"Tuweke roho ya Kazi na Juhudi juu ya hali ya Kutokuwa Vitani wala kuwa na Amani (Hali ya 'si vita, si amani')

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-, Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi alisisitiza katika mkutano na Rais na Baraza la Mawaziri, kuwa kuzidisha vipengele vya nguvu na heshima ya taifa, na hasa "maisha ya watu", ni mojawapo ya masuala muhimu zaidi ya nchi. Pia aliyelezewa umuhimu wa kuchukua hatua madhubuti za kuanzisha "nidhamu ya soko" na kuondoa wasiwasi wa umma juu ya ongezeko ambalo halina uvumilivu la bei za bidhaa.

Katika muktadha wa dharura ya "kuwa juu kwa nguvu ya kazi, juhudi na matumaini" juu ya "hali isiyo ya vita wala ya amani", alisisitiza juu ya kuongeza uzalishaji, kufuatilia maamuzi hadi yawe matokeo halisi, kutumia nafasi ya kujivunia umoja wa kitaifa kufanya kazi muhimu, kutatua tatizo la makazi, kuachana na matumizi yasiyo ya lazima hasa katika taasisi za serikali, na kuwapa viongozi na wanaharakati wa maneno jukumu la kuonyesha nguvu na matumaini halisi ya nchi na jamii.

Pia aliitaja kwa uchungu matendo ya kikatili ya utawala wa Kizayuni huko Ghaza na kusema kuwa njia ya kukabiliana nayo ni kwa nchi zinazodai haki, hasa za Kiislamu, kukata kabisa uhusiano wa kibiashara na kisiasa na utawala huo.

Kiongozi wa Mapinduzi pia aliweka bayana shukrani kwa Rais na wafanyakazi wa serikali, hasa waliosimama kwa fadhili ya dhati katika kipindi cha mtihani wa vita la siku 12, na kupongeza motisha, roho na bidii ya Rais. Alieleza pia kuwa safari nzuri ya Dkt. Pezeshkian kuelekea China ilileta fursa za kisiasa-kiuchumi ambazo zinastahili kufuatiliwa.

Alisisitiza kwa viongozi na wanaharakati wa maneno kuchukua jukumu la kueneza "hadithi ya nguvu, nguvu, na ufafanuzi wa fursa nyingi za taifa," na kujiepusha na "kueneza hadithi ya udhaifu na kutokuwa na uwezo." Aliongeza kwamba vyombo vya habari na redio-televisheni pia vinawajibika katika hili.

Alieleza kuwa ndoa ya maneno na matendo ya Rais ni mfano wa hadithi ya "nguvu, matumaini na uwezo," na kwamba motisha, azimio na roho timamu ndio msingi wa utekelezaji wa malengo na matarajio.

Katika maneno yake, Kiongozi alisisitiza umuhimu wa kuchukua kila saa ya fursa kutoa huduma kwa watu na kuepuka uzembe na utata ili matatizo yasitatuliwe sio kwa muda mrefu tu bali vilevile kwa muda wa kati.

Alisisitiza kuwa hatua madhubuti zaidi lazima zichukuliwe katika nyanja ya uchumi na maisha ya watu, na kwamba kutotegemea mabadiliko ya nje kudaiwa kuja, bali kila mtu afanye kazi yake kwa motisha, azimio, matumaini, na roho ya kazi, ili kushinda hali ya "si vita wala amani" ambayo adui anataka kutulazimisha, kwa sababu ni hatari kwa taifa.

Akiendelea, alieleza kuwa kuimarisha vipengele vya nguvu ya kitaifa na heshima ni wajibu wa serikali na kwamba sifa muhimu ya vipengele hivyo ni roho, motisha, umoja na matumaini ya taifa—ambazo zinapaswa kuimarishwa kwa vitendo na maneno, na kuzuia kuhusishwa na ushawishi mbaya wa kupungua kwa sifa hizo.

Alisisitiza pia umuhimu wa kupanga vipaumbele vyenye uharaka na umuhimu wa kimaendeleo kwa serikali na kusema kuwa kupanga vipaumbele ni msingi wa uongozi bora. Shukrani pia alitoa kwa Naibu Rais, Bw. Aref, kwa kasi, bidii, na kuanzisha mikutano ya kufuatilia utekelezaji wa serikali.

Alisema kwamba serikali imepewa jukumu la kutoa mahitaji ya kimsingi na ya pamoja ya watu; kama vile maisha, usalama, afya, utamaduni na mtindo wa maisha—na kwamba katika nyanja hizi, vipaumbele sahihi vinapaswa kuwekwa kwa uangalifu mkubwa.

Alifafanua kuwa mafanikio ya malengo, mafundisho na sheria za Kiislam ni msingi wa uundaji wa mfumo, na kwamba Imam alianzisha kanuni hizo tangu mwanzo, na yeyote anayesema vingine vyao, ni kinyume na kusema kwake.

Kiongozi pia aliongeza kuwa kufuatilia maamuzi hadi kufikia matokeo ni mojawapo ya kazi muhimu zaidi, na kwamba Rais anafanya hivyo kwa kufanya ziara za kitega uchumi, kwenda wizara, na kuwasiliana karibu na watu na wakurugenzi, lakini roho hiyo inahitaji kuenea hata kwenye ngazi za kati ili maamuzi yasicheze mkiani wakati yanafikiwa utekelezaji.

Alitaja furaha yake juu ya uwezo wa kuunda umoja wa kitaifa licha ya mitazamo tofauti, na kwamba ni jambo la kupendeza. Hata hivyo, sehemu za kufanya na kupitisha maamuzi zinapaswa nazo kushiriki kikamilifu katika mchakato.

Alisema kwamba sasa ni wakati bora zaidi wa umoja wa kitaifa, na kwamba inapaswa kutumiwa kwa ajili ya kazi muhimu kama vile kupunguza utendaji wa serikali na kupunguza idadi ya mashirika yasiyo na tofauti kubwa ya manufaa.

Miongoni mwa mambo muhimu zaidi kutajwa ni kuhusu uchumi:

Kipaumbele cha kwanza kilihusisha kuimarisha uzalishaji na kuhuisha viwanda, kwani wote wanaoelewa uchumi wa kweli wanakubaliana kuwa uzalishaji ni funguo la maendeleo ya Iran, na hivyo umeme wa viwanda usikatwe isipokuwa kwa dharura. Tathmini ya haraka na kamili ya bidhaa za msingi- Aliagiza akiba ya bidhaa za msingi iwe thabiti sana, kwani hili linafanya iwezekane kuepukana na bei kubwa zinazotokana na faida haramu, na pia kuondoa hatari ya upungufu wa chakula. Kuondoa ulazaji wa bidhaa za msingi kupitia njia moja tu—aalika kuingiza bidhaa hizo kwa njia za ushindani kutoka sehemu mbalimbali ili kuondoa ukandamizaji wa bei na kuruhusu ushindani wa bei za kigeni na za ndani. Kuhakikisha watu wanaweza kupata karibu bidhaa 10 muhimu bila kuogopa bei zinaongezeka mara moja, badala ya bei kuzuka kesho au kando ya kando—alisitisha matumizi ya kadi za bidhaa kama chombo cha kuwezesha upatikanaji wa bei stahiki. Alisisitiza nidhamu ya soko—ili iwe wazi kwamba soko halijasahau watu, na bei hazijabadilika mara kwa mara au kulingana na eneo, kwani hisia hiyo inaumiza roho ya watu. Kuhusu gas kwa msimu wa baridi, aliagiza kuhifadhi vizuri kiasi kinachohitajika na kuandaa mipango ya kukidhi upungufu kupitia uingizaji kutoka nje. Aliangazia tatizo la makazi (maswala ya nyumba) na kusema kwamba mapendekezo za ufumbuzi yanahitaji kufuatiliwa hadi yafikie matokeo matatu. Alitaja chanzo cha kupungua kwa uzalishaji wa mafuta chini ya matumizi ya mbinu na vifaa vya zamani, na kutaka matumizi ya ujuzi wa vijana waliomaliza vyuo kuboresha uzalishaji na uchimbaji mafuta, pamoja na kuongeza uhamasishaji wa usafirishaji nje na upanuzi wa wateja wa mafuta. “Kupunguza matumizi na kuepuka uzembe”—aliyatolea mfano matumizi mengi ya maji, umeme, gesi na matumizi ya miundo ya serikali, pamoja na safari zisizo muhimu, idadi kubwa ya wasafiri pamoja, na malazi ya kifahari; yote hayo yasizitumike. Kuhusu ukandamizaji wa Kiayuni huko Ghaza, aliashiria uhusiano wa kibiashara na kisiasa kama njia kuu ya kukikanyaga utawala huo, na akauita utawala huo "utawala mpweke zaidi na wa kufisiwa zaidi ulimwenguni." Aliongeza kuwa moja ya mistari kuu ya siasa za nje ya Iran inapaswa kuwa kutanabaisha mataifa kuacha uhusiano nao.**

Mwanzoni mwa mkutano huo, Rais alitoa ripoti kuhusu mipango na shughuli zilizofanywa kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita: akitaja changamoto kama ukosefu wa uwiano katika nishati, ukame na masuala ya nje. Aidha alisema walifanya jitihada kubwa kukabiliana na tatizo la nishati—na licha ya mabadiliko mazuri, bado una ubaguzi; alitoa msamaha kwa umma kwa kukatika kwa umeme na gesi.

Dkt. Pezeshkian alitamka kuwa programu ya Wizara ya Nishati ya kupunguza matumizi ya umeme mwaka huu ni ya mafanikio. Kuhusu maji, kwa kuzingatia ukame unaoendelea, timu za wataalamu waikinifu zimeundwa kusaidia.

Aligusia mpango wa serikali wa kufunga vinu vya umeme wa jua vya megawatt 7,000 kufikia mwisho wa mwaka, na pia kuongeza akiba ya mafuta hadi zaidi ya ujazo wa mita bilioni 3 za ujazo wa gesi—ili kupunguza shida msimu wa baridi ukikutana.

Rais alibainisha kuwa kuimarisha mshikamano wa taifa ni azimio kuu la serikali—na kwamba iwapo wanaungana wote, hakuna nguvu itaweza kuwatesa Wairani, kama ilivyoonyeshwa katika vita hivi karibuni; umoja wa umma ulileta kutopenda kwa adui; na kwa kuhusisha umma, kuna uwezo wa kushinda changamoto zote.

Aidha, "ukuaji wa uchumi na kuziba mdundo wa mfumuko wa bei" ni kipaumbele kingine cha serikali; alibainisha kuwa kiondoa serikali kubwa na gharama zake kuu ni msingi wa mfumuko wa bei, na wamejitolea kufanya marekebisho ya muundo wa utawala pamoja na bajeti—na kuwa na malipo kulingana na utendaji. Alitaja matatizo kwenye mfumo wa benki kama sababu nyingine ya mfumuko wa bei, na kusema kwamba Benki Kuu inapaswa kupata jukumu la kusimamia hii.

Alisistiza pia "kueneza usawa katika elimu", na kuashiria ujenzi wa shule mpya 2,400 katika mwaka wa sasa wa masomo; akasema serikali inaendelea na harakati kubwa ya ujenzi wa shule kwa mfano wa kijiji na kushirikisha watu.

Karatasi za bidhaa (kadi) kwa kuminjika ya gharama za maisha kwa jamii 7 za kipato zilikuwa mojawapo ya hatua za serikali ili "kuongeza ustawi wa jamii na kupunguza gharama za maisha ya watu," na Rais alisema kuna nia ya kusambaza kila mwezi.

Ufuatiliaji ya mpango wa "dawa kwa familia na mfumo wa marejeo" ni kipaumbele cha serikali kwenye sekta ya afya; alimpongeza wacheza umuhimu wao na wafanyakazi wa afya kwa mchango wao katika vita hivi karibuni—na akazitaja mbinu za diplomasia ya serikali kuwa ni kuimarisha uhusiano wa nje, akisema uhusiano na majirani ni bora kuliko zamani, na kwamba imani za Ulaya na Marekani kuwa itasimamisha nchi kwa vikwazo haitafanikiwa.

Dk. Pezeshkian pia aliongeza kwamba kuna makubaliano muhimu na mataifa kama Urusi, China, Iraq, Uturuki na nchi za Eurasia, yote yanalenga kutekeleza kile kilichoandikwa.

Rais alisisitiza ujenzi wa miundombinu muhimu, ikiwa ni pamoja na kufunga njia za usafirishaji na kuendeleza bandari na barabara kuu, na akisasitiza kukamilisha barabara ya reli ya Zahedan‑Chabahar ifikapo mwisho wa mwaka; alitaja mchango mkubwa wa madereva wa malori wakati wa vita hivi karibuni katika usafirishaji wa mizigo kutoka bandarini.

Alitaja mpango wa serikali kuongeza uzalishaji wa mafuta kwa 250,000 mfuko wa mafuta kila siku mwaka huu, na kukusanya zaidi ya mita milioni 10 za gesi zisizo na tija (flare gas)—ambazo thamani yake ni takriban dola milioni 700—and kuwa na mpango wa kurejesha gesi hizo katika mzunguko ndani ya mwaka au miwili ijayo.

Rais alimwambia umma kwamba serikali itajitahidi kwa moyo wote kutatua matatizo; na kwamba wanaamini kuwa matatizo yote yanatatuliwa kwa kumtumaini Mungu, maelekezo ya Kiongozi, ushiriki na mshikamano wa watu, na umoja wa nguvu za tatu za serikali pamoja na jeshi—na yatafikiwa mafanikio juu yake.