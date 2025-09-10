Ulyanov: Fursa imepatikana kwa Ulaya kusitisha utaratibu wa "snapback"

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Russia Today, "Mikhail Ulyanov," mwakilishi wa Russia katika mashirika ya kimataifa, akijibu makubaliano kati ya Iran na Shirika, alisema: "Hii (makubaliano) ni fursa inayofaa kwa nchi tatu za Ulaya (E3) kusitisha na kufuta mchakato wa utaratibu wa 'snapback' na kudumisha njia chanya."

Rafael Grossi, Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki, alichapisha ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa X, akiandika: "Leo huko Cairo, makubaliano yalifikiwa na Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Araghchi, kuhusu mifumo ya kivitendo ya kuanzisha tena shughuli za ukaguzi nchini Iran."

Aliongeza: "Hii ni hatua muhimu katika njia sahihi. Ninamshukuru pia Badr Abdelati, Waziri wa Mambo ya Nje wa Misri, kwa kujitolea kwake na ushirikiano."

Araghchi baada ya kukutana na Grossi katika mkutano na waandishi wa habari alisema: "Leo inaashiria hatua muhimu katika kuendeleza na kudumisha nia njema ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kutatua suala lolote linalohusiana na mpango wake wa nyuklia wa amani tu kupitia diplomasia na mazungumzo."

"Licha ya kukabiliwa na mashambulizi haramu na ya kihalifu, Iran inabaki imara katika kutekeleza haki zake zisizopingika za matumizi ya amani ya nishati ya nyuklia kwa mujibu wa Mkataba wa Kuzuia Usambazaji wa Silaha za Nyuklia (NPT), na wakati huo huo imeonyesha utayari wake wa kushiriki katika mazungumzo ya kweli na yenye maana ili kutekeleza majukumu yake husika."