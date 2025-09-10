Grossi: Tumefikia Hati ya Kiufundi na Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, likinukuu Al Jazeera, Rafael Grossi, Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki, alitoa msimamo wake kuhusu Iran.

Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki alisema kuhusu makubaliano na Iran: "Inatia moyo kuona utayari wa Iran kubaki katika Mkataba wa Kuzuia Usambazaji wa Silaha za Nyuklia."

Aliongeza: "Iran imeelezea wasiwasi wake, na ni wajibu wetu kama shirika la kimataifa kutafuta njia na mbinu za kushughulikia hayo."

Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki alieleza: "Tumefikia hati ya kiufundi na Iran, inayohusu arifa za ukaguzi na utekelezaji wao."