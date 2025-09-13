Waziri Mkuu wa Hispania: Hatuna Silaha za Nyuklia, lakini Hatutaacha Juhudi Zetu za Kusimamisha Mashambulizi ya Israeli

Kulingana na Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (a.s.) - Abna, Pedro Sánchez, Waziri Mkuu wa Hispania, akirejelea mapungufu ya kijeshi ya nchi yake, alitangaza kwamba Madrid haiwezi kusimamisha mashambulizi ya Israeli huko Gaza peke yake, lakini wakati huo huo haitaacha juhudi za kidiplomasia na kuweka vikwazo vipya dhidi ya utawala wa Kizayuni. Vitendo hivi vilisababisha kuongezeka kwa mvutano wa kidiplomasia kati ya Hispania na Israeli na kusababisha kuitwa kwa balozi wa Hispania kutoka Tel Aviv.

Katika hotuba yake ya hivi karibuni, Pedro Sánchez, Waziri Mkuu wa Hispania, akisisitiza mapungufu ya uwezo wa kijeshi wa nchi yake, alisema: "Hispania haina silaha za nyuklia, haina ndege za kivita, na haina akiba kubwa ya mafuta. Hatuwezi kusimamisha shambulizi la Israeli huko Gaza peke yetu, lakini hii haimaanishi kuacha juhudi."

Kisha alifunua kifurushi kinachojumuisha vikwazo vipya tisa dhidi ya utawala wa Kizayuni, ambavyo ni kama ifuatavyo:

Marufuku kamili ya biashara ya silaha na Israeli.

Marufuku ya uingizaji wa bidhaa kutoka kwa makazi haramu ya Israeli.

Marufuku kwa meli zinazobeba mafuta kwa jeshi la Israeli kupita bandari za Hispania.

Marufuku kwa ndege za kijeshi za Israeli kuruka katika anga ya Hispania.

Marufuku ya kuingia Hispania kwa watu wanaohusika na uhalifu wa kivita huko Gaza.

Kizuizi cha huduma za ubalozi kwa wakazi wa makazi haramu.

Kuongeza vikosi vya mpakani vya Umoja wa Ulaya kwenye kivuko cha Rafah.

Utekelezaji wa miradi mipya ya kilimo na matibabu kwa Wapalestina.

Kuongeza msaada wa kifedha kwa UNRWA (Euro milioni 10) na kutenga Euro milioni 150 kwa bajeti ya kibinadamu ya Gaza.

Sánchez alisisitiza kwamba hatua hizi zimeundwa "kupunguza mateso ya Wapalestina na kuongeza shinikizo kwa serikali ya Netanyahu." Pia alirejelea hatua za Hispania katika miaka miwili iliyopita, ikiwa ni pamoja na kusimamisha uuzaji wa silaha kwa Israeli, msaada wa kibinadamu kwa Gaza, na kuitambua serikali ya Palestina.