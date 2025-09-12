Onyo kutoka kwa Kiongozi wa Ansarullah:

Kwa mujibu wa shirika la habari la Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – Sayyid Abdulmalik al-Houthi, Kiongozi wa Ansarullah wa Yemen, katika hotuba aliyotoa leo Alhamisi tarehe 20 Shahrivar 1404 (sawa na 12 Septemba 2025), aliitaja Marekani kuwa mshirika wa uhalifu wa utawala wa Kizayuni na kusisitiza kuendelea kwa mapambano na mshikamano wa Kiislamu dhidi ya uchokozi huu.

Uhalifu wa kipekee wa utawala wa Kizayuni huko Gaza

Abdulmalik Badruddin al-Houthi, kiongozi wa harakati ya Ansarullah ya Yemen, katika hotuba yake ya leo alielezea vipengele vipya vya uhalifu wa utawala wa Kizayuni katika Ukanda wa Gaza, na akaonya kuwa mashambulizi ya utawala huo baada ya siku 703 hayajasimama, bali yanaendelea kwa kiwango cha kutisha.

Takwimu za kushtua za mashahidi na mauaji ya wazi ya halaiki

Al-Houthi alieleza kuwa idadi ya watoto waliouawa shahidi huko Gaza imevuka elfu 20 na wanawake waliouawa shahidi ni zaidi ya elfu 12 na mia 5, na akaongeza:

"Utawala wa Kizayuni hadi sasa umefuta familia 2700 za Kipalestina kabisa kutoka uso wa dunia, jambo linaloonesha nia ya utawala huu ya kuangamiza kwa kiwango kikubwa na kulenga makundi yote bila kuacha yoyote."

Kimya cha jumuiya za kimataifa mbele ya njaa ya makusudi

Kiongozi wa Ansarullah wa Yemen akirejelea uthibitisho wa uhalifu wa kupanga wa Kizayuni na taasisi za kimataifa, alisema:

"Utekelezaji wa mauaji ya halaiki kupitia kuzingira kwa chakula na kuwanyima watu wa Gaza chakula umetambuliwa na mashirika yote mashuhuri ya kimataifa, lakini kwa masikitiko, tangu tangazo la njaa na Umoja wa Mataifa, hakuna hatua ya kivitendo iliyochukuliwa kubadilisha hali hii."

Aliongeza:

"Wote ni mashahidi kuwa adui wa Kizayuni anafanya uhalifu wa kuwanyima watu chakula kwa watu milioni 2 wa Gaza; uhalifu ambao hauna mfano katika historia ya dunia."

Uharibifu mkubwa wa miundombinu na mabomu dhidi ya Misikiti

Al-Houthi aliendelea kusema:

"Asilimia 90 ya maeneo ya mijini ya Gaza yameharibiwa kabisa na adui anatumia mabomu ya Kimarekani kwa lengo la kuangamiza miundombinu yoyote na ishara ya uhai katika eneo hili. Milipuko ya majengo ya makazi na miundombinu ya mawasiliano inafanyika kwa lengo la kulifanya Gaza lijitenge kabisa na kuficha ukubwa wa uhalifu wao."

Kiongozi wa Ansarullah wa Yemen mwishoni mwa hotuba yake, alieleza kuwa mashambulizi ya makusudi dhidi ya misikiti ni ishara ya wazi ya uadui wa asili wa utawala huo dhidi ya Uislamu na Waislamu wa dunia, na akasisitiza kuwa mapambano dhidi ya uhalifu huu yataendelea hadi haki kamili za watu wa Palestina zitakapopatikana.

Mipango ya utawala wa Kizayuni ya kupanua utawala katika eneo

Sayyid Abdulmalik al-Houthi alionya:

Utawala wa Kizayuni unajaribu kukamilisha udhibiti wake juu ya ardhi yote ya Palestina, kisha kuvuka mipaka ya ardhi ya Palestina.

Aliongeza:

Utawala wa Kizayuni una mipango ya upanuzi katika nchi jirani kama Lebanon na Syria, na pia una mipango dhidi ya Jordan, Misri, na Iraq.

Ushirikiano wa Marekani katika mauaji ya halaiki na "Israeli Kubwa"

Kiongozi wa Mapinduzi wa Yemen alisema:

Wamarekani wanachukulia mauaji ya halaiki dhidi ya Umma wa Kiislamu na kuweka mazingira ya kuanzishwa kwa kile kinachoitwa "Israeli Kubwa" kama jukumu tukufu na muhimu sana.

Shinikizo dhidi ya Lebanon na uvamizi wa Syria

Kuhusu hali ya Lebanon alisema:

Shinikizo la kisiasa dhidi ya Lebanon linalenga kuiondolea silaha ili kumuwezesha adui kutekeleza mpango wake wa kudhibiti Lebanon bila kizuizi chochote.

Sayyid Abdulmalik al-Houthi alisema:

Katika wakati ambapo kuna jitihada za kuiondolea silaha harakati ya muqawama (mapambano) nchini Lebanon, utawala wa Kizayuni unajitahidi kujiimarisha kwa silaha zaidi.

Kuhusu hali ya Syria alisema:

Uvamizi wa Israel dhidi ya Syria unaendelea na hii ni somo kubwa kwa Waarabu wote na wale wote wanaopinga wazo la Jihad.

Uvamizi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Qatar na kudharau mamlaka ya mataifa

Kiongozi wa Mapinduzi wa Yemen pia alitaja shambulizi la utawala wa Kizayuni dhidi ya Qatar na kusema:

Adui wa Kizayuni kwa kushambulia Qatar anatafuta kupanua wigo wa uvamizi wake katika eneo.

Aliongeza:

Adui wa Kizayuni anaonyesha kuwa hana heshima yoyote kwa haki za mataifa ya Kiarabu wala mamlaka yao, na hana huruma yoyote.

Kiongozi wa Mapinduzi wa Yemen alisema:

Marekani inashirikiana na Israel katika kuimarisha utawala huo kupenya zaidi katika eneo.

Aliongeza:

Adui wa Kizayuni kwa kuvamia Qatar, anapanua uingiliaji wake katika eneo, ikiwemo dhidi ya nchi za Ghuba na nchi nyingine za Kiarabu.

Sababu za uvamizi wa Qatar na kushindwa kwa jaribio la kutekeleza mauaji ya viongozi wa Hamas

Sayyid Abdulmalik al-Houthi alisema kuhusu uvamizi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Qatar:

Shambulizi dhidi ya Qatar lilifanywa kwa sababu nchi hiyo ilikuwa na jukumu muhimu katika mazungumzo ya amani na kusitisha mashambulizi dhidi ya Ukanda wa Gaza.

Alisema:

Adui wa Kizayuni kwa kushambulia Qatar, alitekeleza vitendo viwili vya uchokozi. Kwanza ni uvamizi dhidi ya ujumbe wa majadiliano wa Hamas waliokuwa nchini Qatar, na pili ni uvamizi dhidi ya mamlaka ya Qatar.

Kiongozi wa Mapinduzi wa Yemen alisema:

Hakuna shaka kuwa adui wa Kizayuni katika uvamizi wake dhidi ya Qatar alikuwa na uhakika wa kupata msaada na uungwaji mkono wa Marekani.

Aliongeza:

Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuwa uvamizi dhidi ya harakati ya Hamas huko Doha ulishindwa, na tunawapongeza ndugu zetu wa harakati ya Hamas kwa ushindi huo.

Sayyid Abdulmalik al-Houthi alisema:

Adui wa Kizayuni hakuzingatia nafasi ya Qatar katika mazungumzo ya amani wala mahusiano yake ya kimataifa na kikanda.

Majibu ya mapambano: Operesheni za anga na baharini

Aliongeza:

Operesheni za kikosi cha ndege zisizo na rubani zimekuwa nyingi na zenye mafanikio, kiasi kwamba ndege 23 zisizo na rubani zililenga malengo kadhaa katika maeneo ya al-Khadhira, Yafa, Ashdod, Ashkelon, al-Naqab na Umm al-Rashrash.

Sayyid Abdulmalik al-Houthi alisema:

Operesheni zenye mafanikio dhidi ya uwanja wa ndege wa Ramon, kama unavyoitwa na adui wa Kizayuni, na pia uwanja wa ndege wa Lod zilitekelezwa.

Aliongeza:

Pia operesheni mbili dhidi ya meli mbili za kibiashara za utawala wa Kizayuni katika kaskazini mwa Bahari Nyekundu zilikamilika.

Kuendelea kwa Mapambano na Mwito wa Maandamano ya Mamilioni

Kiongozi wa Mapinduzi wa Yemen alisema:

Uvamizi wa kijeshi wa jana wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Yemen haukuwa na mafanikio yoyote kwa utawala huo, bali ulikuwa ni kielelezo cha kufilisika kwake, uhalifu wake na tabia yake ya uchokozi.

Alisema:

Uvamizi wa Israel na uhalifu wake hautavunja nia ya watu wetu wapendwa, bali utaongeza nguvu na uimara wao katika dhamira na azma yao.

Sayyid Abdulmalik al-Houthi pia alitoa wito wa maandamano ya mamilioni kesho Ijumaa, kwa ajili ya kuonesha mshikamano na watu wa Palestina na kulaani uchokozi wa utawala wa Kizayuni katika eneo.

Alisema:

Uhalifu wa utawala wa Kizayuni sio tu ni uvamizi dhidi ya mamlaka ya nchi ya Qatar, bali pia ni tangazo la vita vya kinyama dhidi ya mataifa yote ya Kiarabu na Kiislamu, na utawala huu unahatarisha usalama wa kikanda na wa kimataifa.