Uvamizi wa Wazayuni Dhidi ya Qatar Ni Sehemu ya Mradi wa "Israeli Kubwa"/ Msimamo wa Iran wa Kuunga Mkono Palestina Ni Miongoni mwa Nguzo Kuu za Umoja

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa Ahlul_Bayt (a.s) -ABNA- Sheikh Naeem Qassem, Katibu Mkuu wa Hizbullah ya Lebanon, katika hotuba yake ya maadhimisho ya kuzaliwa kwa Mtume Mtukufu Muhammad (saww) na Imam Ja'far Sadiq (a.s), amesema kuwa:

"Ili kuondoa tofauti kuhusu tarehe ya kuzaliwa kwa Mtume (s.a.w.w), Imam Khomeini aliamuru Wiki hiyo iitwe ‘Wiki ya Umoja wa Kiislamu’, ili tofauti hizo zibadilike kuwa fursa ya mshikamano baina ya Waislamu."

Uvamizi wa Israel kwa Qatar: Njama ya "Israeli Kubwa"

Sheikh Naeem Qassem aligusia uvamizi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Qatar, akisema kuwa tukio hilo lina uhusiano wa moja kwa moja na utekelezaji wa mradi wa "Israeli Kubwa". Alionya kuwa huenda siku moja ikaripotiwa kuwa "Israel" imelenga pia Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu (UAE).

Wito kwa Nchi za Kiarabu: Iungeni Mkono Harakati ya Mapambano

Akiwahutubia viongozi wa nchi za Kiarabu, Sheikh Qassem alisema:

"Ninyi mnaoshindwa kujibu kwa njia ya kijeshi dhidi ya Israel, badala yake iungeni mkono Harakati ya Mapambano. Iwapo mapambano yatashindwa, basi Israel itawaelekea ninyi. Kwa hiyo, kwa kuunga mkono mapambano, mnalinda pia tawala na nchi zenu."

Aidha, aliongeza:

"Pendekezo langu la pili ni hili: Msisimame pamoja na Israel, msiisaliti Harakati ya Mapambano kwa kujaribu kuipokonya silaha au kuikubalia masharti ya utawala wa Kizayuni."

Uhalifu wa Marekani na Israel Dhidi ya Gaza na Ukingo wa Magharibi

Katibu Mkuu wa Hizbullah alieleza kuwa Marekani na Israel wanatekeleza uhalifu wa kinyama dhidi ya watu wa Gaza na Ukingo wa Magharibi, lakini pamoja na hayo, wananchi wa Palestina wanaendelea kusimama kidete na kutoa upinzani wa kishujaa.

"Tunasimama pamoja na Qatar, na uvamizi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya nchi hiyo ni sehemu ya mpango wa Israeli Kubwa," aliongeza.

Sheikh Qassem pia alibainisha kuwa ni Harakati ya Mapambano pekee ndiyo imeweza kuchelewesha au kuzuia utekelezaji kamili wa mpango wa Israel.

"Kwa nini basi msiunge mkono mapambano kwa njia za kifedha, kisiasa, kijamii au hata kupitia majukwaa ya kimataifa? Mapambano haya ndiyo kinga ya mwisho ya heshima yenu," alisisitiza.

Hitimisho: Ushindi wa Mapambano ni Ushindi wa Ulimwengu wa Kiislamu

Sheikh Naeem Qassem alisisitiza kuwa:

"Iwapo adui ataweza kuangamiza Harakati ya Mapambano — jambo ambalo halitawahi kutokea — basi ninyi ndio mtakuwa mlengwa wa pili."