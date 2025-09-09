Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, likinukuu TASS, mchambuzi na mchambuzi wa Financial Times, Gideon Rachman, anaamini kwamba ikiwa Rais wa Marekani Donald Trump atakataa kusimama na Wazungu katika kutoa msaada wa kijeshi kwa Ukraine, wanahitaji kuwa na mpango wa pili.

Kulingana naye, "hatari dhahiri kwa Wazungu ni kwamba wamezama sana katika utata wa diplomasia kiasi kwamba hawaoni picha kubwa."

Aliongeza: "Rais wa Marekani ameonyesha mara kwa mara kwa maneno na vitendo kwamba hataki kujitolea kutetea Ukraine. Kumshawishi Trump kuongeza shinikizo la kijeshi na kiuchumi kwa Urusi itakuwa mafanikio makubwa. Lakini ikiwa minong'ono masikioni mwa Trump haitafanya kazi, Ulaya inahitaji mpango B."

Kwa maoni ya Rachman, kile kinachoitwa "muungano wa wajitolea" unajadiliana juu ya uwezekano wa kutumia "kifuniko cha anga cha Marekani" ili kuhakikisha usitishaji wa mapigano kwa sababu wanajua kuwa makubaliano ya Urusi ya kusitisha mapigano hayawezekani.

Alisisitiza: "Kifuniko cha anga kitajumuisha ongezeko kubwa la ulinzi wa anga ambao una uwezo wa kufunga anga kwa droni za Urusi, ingawa haitajumuisha makombora ya balistiki."

Rachman aliongeza: "Wazungu wanaweza kusaidia kwa kiasi fulani kulinda anga ya Ukraine kupitia msaada wa majini. Kuna pia majadiliano juu ya uwezekano wa kupeleka meli ya kubeba ndege, pengine kutoka upande wa Ulaya."