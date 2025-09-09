Mkuu wa Mahusiano ya Kigeni wa Hizbullah ya Lebanon: Umoja wa Kiislamu ni dhamana ya ushindi wa Umma dhidi ya utawala wa Kizayuni

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Katika mahojiano na ABNA, Hujjatul-Islam wal-Muslimeen Khalil Zarq, Kiongozi wa Mahusiano ya Nje na Mjumbe wa Baraza la Utendaji la Hizbullah ya Lebanon, alitoa mbinu muhimu za kukabiliana na vita vya habari vya maadui na kuhimiza uhifadhi wa umoja wa Kiislamu pamoja na kufuata mafundisho ya Mtume Muhammad (s.a.w.w) kuhusu huruma na uongofu.

Ndoa Muhimu: Vita vya Habari ni Uwanja Mkuu wa Mapigano

Khalil Zarq alisisitiza, "yeye ambaye anaweza kudhibiti vyombo vya habari, atadhibiti ulimwengu."

Aliongea juu ya jinsi maadui wa Uislamu wanavyotumia vyombo vya habari kupotosha sura ya Uislamu na mafundisho ya AhlulBayt(a.s), na kufanya utega uchunguzi usiostahili kuaonekana kama wao.

Aliongeza kuwa AhlulBayt(a.s) na wafuasi wao ni walengwa wa mapenzi, tamaduni, na hazina ya ustaarabu, si vyanzo vya ugaidi. Kinyume chake, magaidi kama ISIS wanatoka katika ngazi za mafunzo za Magharibi.

Suluhisho: Tukiwa na ujuzi wa vyombo vya habari, tunaweza kusambaza utamaduni wetu na kufichua ukweli wa mafundisho ya AhlulBayt(a.s).

Changamoto kwa Waislamu Jana Nje ya Nchi

Khalil Zarq alibainisha changamoto kubwa kwa wadini walioshuka kuishi katika jamii zisizo-Muslim, ambapo lugha zao za asili zinapotea na hivyo wanafundishwa kwa lugha ya nchi wenyeji – jambo ambalo linafanya wamisionari kutoka taasisi za kidini kushindwa kuwasiliana nao vizuri.

Mawazo ya suluhisho: Aliomba kuajiri vijana wa kieneo kutoka familia za wahamiaji kujiunga na madarasa ya kidini; watapata elimu ya kiislamu na, watakaporejea, wataweza kufundisha kwa lugha ya taifa lao na hivyo kuendeleza maendeleo ya lugha na utambulisho wa kieneo.

Uislamu ni Dini ya Huruma na Uongofu

Akinukuu mfano kutoka vita ya Khaybar na maneno ya utukufu na uongozi yaliyosemwa na Mtume kwa Ali (a.s), Khalil Zarq alibainisha kuwa dhamira ya Uislamu sio ukatili bali ni kuutoa mwanga kwa watu .

na maneno ya utukufu na uongozi yaliyosemwa na Mtume kwa Ali (a.s), Khalil Zarq alibainisha kuwa dhamira ya Uislamu sio ukatili bali ni . Uislamu umebeba ujumbe wa amani, upendo, na mwongozo, sio ugaidi au vita kama baadhi ya watu wanavyopotosha.

Umoja: Silaha ya Kikuu dhidi ya Maadui

Katika hitimisho la mazungumzo, Khalil Zarq alibainisha kwamba Umoja wa Kiislamu — hasa kati ya Shi’a na Sunni — ulikuwa ndoto kuu ya Imam Khomeini , na ni njia ya kupambana na maadau wa dini.

, na ni njia ya kupambana na maadau wa dini. Silaha mbaya zaidi ya maadui si nyuklia au teknolojia , bali ni takafula (takarifu) ndani ya Uislamu — ambayo inaweza kuvuruga akili na moyo wa mtu.

, bali ni — ambayo inaweza kuvuruga akili na moyo wa mtu. Alihitimisha kwa dua, akimtaka Mwenyezi Mungu aunganishe maneno ya Waislamu si chini ya bendera za Shi’a au Sunni, bali chini ya Quran na Mtume Muhammad (s.a.w.w), ili kuimarisha umoja na mshikamano wa Umma wa Kiislamu.

